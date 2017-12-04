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4 ноября суд в Мариуполе рассмотрел апелляцию на содержание под стражей одного из экс-комбатов батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского и экс-бойца ОУН Леонида Литвиненко. Ранее их арестовали по обвинению в разбойном нападении. Группа депутатов считает это преследование политическим и прибыли в Мариуполь поддержать задержанных.

Адвокат задержанного Виталий Погосян говорит, что мера пресечения в виде содержания под стражей избрана неверно.

Нужно взять его медицинские документы и обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы его освободили из-под стражи. Он достаточно известная личность и скрываться не будет

«Мы останавливаться не будем. На сегодняшний день я вижу перспективу того, что нужно взять его медицинские документы и обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы его освободили из-под стражи, избрали другую меру пресечения. Он достаточно известная личность и скрываться не будет», – сказал адвокат.

Поддержать комбата приехали около 50 сторонников из разных городов Украины. Народные депутаты Семен Семенченко, Егор Соболев, Владимир Парасюк, так же присутствовавшие на заседании суда, подали прошение о взятии задержанного на поруки.

Я обратился к суду с прошением отдать их на поруки. Я знаю, что они не будут прятаться от следствия, каким бы политически мотивированным оно не было

«Я приехал как гражданин, поддержать этих людей, которые преследуются за свою гражданскую позицию, и как народный депутат. Я обратился к суду с прошением отдать их на поруки. Я их хорошо знаю, это – элита страны. Это люди, которые пошли нас защищать, когда вооруженные силы были деморализованы. Они защитили нашу независимость, а Мариуполю ее возвратили. Я знаю, что они не будут прятаться от следствия, каким бы политически мотивированным оно не было. Я знаю, что они будут законопослушными. Я уже не одного взял на поруки и ни один не убежал», – сказал народный депутат Егор Соболев.

Апелляционный суд Мариуполя отклонил решение суда первой инстанции о содержании Анатолия Виногродского под стражей и изменил ее на содержание под домашним арестом. На время проведения судебных заседаний он будет находиться в Мариуполе, в съемной квартире, договор на которую суду предоставила сторона защиты. Срок содержания под домашним арестом – 60 дней, до 4 февраля. Согласно постановлению суда Виногродский обязуется не покидать арендованную квартиру в Мариуполе.

Относительно Леонида Литвиненко апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Он остается под стражей с отбыванием в мариупольском СИЗО.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)