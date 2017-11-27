Екс-командира батальйону «Донбас» відправили в маріупольське СІЗО

Жовтневий районний суд Маріуполя відправив під арешт одного з колишніх командирів батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського із позивним «Гал». Наступні 60 діб він проведе в слідчому ізоляторі. Також під варту суд відправив його побратима з батальйону ОУН. Суд відбувався в закритому режимі.

Виногродського підозрюють у розбої на Кіровоградщині – побитті і викраденні майна на суму понад 650 тисяч гривень. Йому загрожує до 10 років із конфіскацією майна. Ставлення до затримання серед бійців «Донбасу» розділилося, але підтримувати його не будуть, кажуть деякі ветерани. Проте волонтери наполягають: це – не просто кримінальне переслідування, на «Гала» тиснуть як на людину народного депутата Семена Семенченка. Підприємець, інтереси якого «Гал» захищав на Кіровоградщині, каже: з охоронної агенції «Донбас-Безпека» хочуть зробити рейдерів.

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У неділю поліція затримала добровольця за підозрою у нападі на охоронця приватного аграрного підприємства на Кіровоградщині. Напад за версією поліції був скоєний 27 липня. Дії «Гала» та його помічника, добровольця з батальйону ОУН Леоніда Литвиненка із позивним «Бек», кваліфіковані як розбійний напад. Правоохоронці вважають, що екс-командир разом зі своїми людьми побили охоронця кастетами та телескопічними палицями та відібрали майно на суму понад 650 тисяч гривень.

За словами самого Виногродського, охоронця дійсно побили, проте не «Гал», а інші активісти. Постраждалий – це «представник рейдерів», заявив ветеран, і «його спіймали на викраденні документів».

«Його затримали активісти і доставили до представників Національної поліції. Коли почали діставати з кишень документи, то знайшли посвідчення учасника бойових дій. Це посвідчення було оформлене на нашого побратима з батальйону «Айдар» і викрадене за два місяця до того. Хлопці не стрималися і надавали йому по голові», – розповів «Гал» перед засіданням. Він також зазначив, що це його припущення, тому що він в той момент був в іншому місці. Своє власне затримання «Гал» пов’язує із політичною діяльністю і активністю. Підтримати його в суд прийшло близько сотні людей.

Це не просто кримінальне переслідування, погоджується доброволець і аеророзвідник Юрій Касьянов, хоча дійсно Виногродський міг захищати справедливість, як він її собі уявляє, не лише «по-доброму», визнає волонтер. При цьому обвинувачення в розбої абсурдне і виглядає «підставою», впевнений Касьянов.

Він міг перешкоджати діям поліції чи Нацгвардії, якщо вважав, що справедливість на його боці, міг підбивати фермерів на повстання – це в його дусі. Але піти побити фермера і вкрасти кошти – не вірю

«Злочинці хотіли віджати у фермерів власність. «Гал» разом із людьми Семенченка втрутився в цю ситуацію, потім втрутилися правоохоронці. Якийсь фермер заявив, що його побили і відібрали гроші. Я не вірю, що «Гал» міг це зробити. Він міг перешкоджати діям поліції чи Нацгвардії, якщо вважав, що справедливість на його боці, міг підбивати фермерів на повстання – це в його дусі. Але піти побити фермера і вкрасти кошти – не вірю», – заявив Касьянов в коментарі Радіо Свобода.

«Гал» вже не з Семенченком – волонтер

На «Гала» тиснуть як на людину народного депутата Семена Семенченка, говорить Касьянов і додає, що колишній командир і нинішній народний депутат і справді використовує ветеранів для збільшення рейтингу і вирішення політичних проблем. Проте це не скасовує ані щирість багатьох учасників, ані корисність їхніх спільних дій, впевнений волонтер.

Він вже не є організатором наметового містечка і не є помічником народного депутата

Касьянов також повідомив, що близько двох тижнів тому Виногродсьский розірвав відносини із Семенченком через ідеологічні розбіжності (ані Виногродський, ані Семенченко цього ще не коментували). Про це, каже волонтер, «Гал» сам нещодавно йому розповідав. «Він вже не є організатором наметового містечка і не є помічником народного депутата. Проте влада все одне його переслідує і буде переслідувати всіх, хто є в наметовому містечку поблизу парламенту», – розповів волонтер.

Батальйон не буде підтримувати «Гала», заявив Радіо Свобода один з колишніх бійців «Донбасу», що воював в першому складі підрозділу, в тому числі брав участь в битві за Іловайськ. Він розповів, що ветерани провели в Facebook внутрішнє опитування, що робити із затриманим колишнім командиром. І більшість схилилася до варіантів «не втручатися» або «не підтримувати».

Я не знаю, чия правда була у ситуації на Кіровоградщині, але думаю, що взяли «Гала» за те, що можна довести

«Саме «Гал» розвалив батальйон «Донбас», тому що виконував не завдання командування, а завдання Семена Семенченка як політичного діяча, щоб той міг потім піти у політику. Я не знаю, чия правда була у ситуації на Кіровоградщині, але думаю, що взяли «Гала» за те, що можна довести. А вже далі будуть крутити, тому що там буде створення організованого злочинного угрупування», – наголосив ветеран.

Мін’юст частково підтримав підприємця, якого захищав Виногродський

Сутички в селі Бережинка через майновий конфлікт, в яких брав участь Виногородський, тривали в травні-червні 2017 року. Засновник компанії «Нива-2010» Віктор Трибиненко залучив до охорони власності від рейдерів приватну службу охорони «Донбас-Безпека», до якої входять деякі ветерани добровольчого батальйону «Донбас». 27 червня ветерани побилися із правоохоронцями, яких звинуватили у підтримці рейдерів. Поліція затримала 31 людину, проте пізніше їх відпустили.

В кінці серпня антирейдерська комісія Міністерства юстиції частково підтримала підприємця, на захист якого і виходили ветерани батальйону «Донбас» на чолі з Анатолієм Віногродським.

Так комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації скасувала рішення реєстратора і повернула 35% фермерського господарства «Нива-2010» родині Трибиненків, які були незаконно виключені з переліку засновників, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Щодо решти підприємства, досі триває судове провадження, тому із розглядом скарги доведеться чекати, повідомила тоді заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова.

Як розповів Радіо Свобода засновник «Нива-2010» Микола Трибиненко, кримінальне провадження щодо бійки між ветеранами «Донбасу» з правоохоронцями та «тітушками» перенесли в Маріуполь близько місяця тому.

«За підписом генерального прокурора кримінальну справу забрали у Маріуполь – може, місяць тому, може, три тижні. Для того забрали, щоб кінці у воду злити і зробити вигляд, що це – не рейдерське захоплення, і звинуватити батальйон «Донбас» в неправомірних діях», – заявив Трибиненко.

Справа про ще 65% бізнесу досі слухається в судах – в Кропивницькому Трибиненко виграв один суд і тепер розгляд продовжиться в Дніпрі. Незаконними визнали лише дії державного реєстратора, документ про продаж частки підприємства досі оскаржується.

І Литвиненко, і Виногродьский, і ще один ветеран «Донбасу» із позивним «Хаммер» були активними учасниками наметового містечка поблизу парламенту.