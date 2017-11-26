Рух «Визволення» заявляє про затримання ще двох активістів, поліція інкримінує їм розбій

Представники руху «Визволення» заявили про викрадення 26 листопада двох їхніх активістів – Анатолія Виногродського (позивний «Гал») у Києві і Леоніда Литвиненка («Бек») у Новоград-Волинську на Житомирщині.

На своїй сторінці у Facebook вони також оприлюднили відео, на якому, за їхніми словами, зафіксований вказаний інциденту на Житомирщині. На записі видно, як більше десяти людей у касках, балаклавах і бронежилетах вибігають із двох мікроавтобусів і захоплюють людей із припаркованої неподалік автівки.

Що ж до Виногродського, у русі «Визволення» зазначили, що чоловіка захопили невідомі на Оболонському проспекту Києва і заштовхали в джип.

Пізніше Національна поліція повідомила, не називаючи імен, про затримання двох колишніх добровольців у Києві та на Житомирщині. За даними поліції, їм раніше оголосили про підозру у вчиненні розбійного нападу на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини.

«Правоохоронці встановили, що 27 липня близько 11.30 вказані громадяни разом з іншими особами прибули на територію ПСП. Зловмисники побили охоронця з використанням кастетів та телескопічних палиць, спричинивши потерпілому тілесні ушкодження. Крім того, наданими відібрали у потерпілого його особисте майно, спричинивши збитки на суму понад 650 тисяч гривень. Затримання проводилися на підставі ухвал суду у Києві та в Житомирській області. В автомобілі, яким пересувався один із затриманих, правоохоронці виявили битки і ножі», – йдеться на сайті відомства.

Раніше стало відомо, що ще одного активіста руху «Визволення» Олександра Новікова Жовтневий районний суд Маріуполя на Донеччині посадив під арешт на 60 діб без права внесення застави. Як повідомляється, його затримання у п’ятницю у Києві. Судовий розгляд у цій справі відбувається закрито. Як зазначають у поліції, це відбувається на прохання потерпілого.

Водночас, представники руху «Визволення» називають цю справу сфабрикованою.