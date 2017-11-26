У Маріуполі суд заарештував на два місяці екс-бійця батальйону «Донбас» за підозрою у викраденні людини

Жовтневий районний суд Маріуполя на Донеччині посадив під арешт на 60 діб чоловіка, якого підозрюють у викраденні та катуванні бійця батальйону «Донбас», повідомляє Національна поліція на своєму сайті.

«За словами полоненого, 90 днів його тримали зв’язаним, годували раз на три дні, не дозволяли вставати зі стільця та готували до страти. Спецоперацію з його звільнення підготували та провели співробітники міліції Донецької області. Судове слухання проходило у закритому режимі за проханням потерпілого, який був присутній на обранні запобіжного заходу. Рішення про обрання запобіжного заходу прийнято судом у рамках кримінального провадження, відкритого за кількома статтями Кримінального кодексу», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, підозрюваного затримали у Києві 24 листопада. Ім’я цього чоловіка у повідомленні не наведено.

Водночас, представники руху «Визволення» заявили, що заарештований є їхнім активістом – ще одним добровольцем батальйону «Донбас» Олександром Новіковим (псевдо – «Хаммер»).

Депутат Єгор Соболєв, тим часом, заявив, що справа щодо Новікова - сфабрикована, і що сам він докладатиме зусиль, аби винні у фабрикуванні справи самі постали перед судом. Про це він написав у Facebook.

Раніше, у п’ятницю, активісти руху «Визволення» повідомляли про затримання Новікова невідомими у камуфляжі у Києві.