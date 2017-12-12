(Друкуємо мовою оригіналу)

Как сказать ребенку, что папа едет воевать в АТО? Почему в сложившейся в Украине ситуации малышам нужна поддержка родителей? Как быть детям-переселенцам, которым иногда не рады в классах? Иногда вместо того, чтобы отвечать на вопросы, связанные с войной, родители предпочитают промолчать, отмахнуться или ответить так, чтобы дети ничего не поняли. Психологи уверены: если ребенок не узнает это от своих близких, ему все по-другому преподнесут за пределами дома. Поэтому именно родители должны стать поддержкой и энциклопедий. Как говорить с ребенком о войне? Консультировали Радио Донбасс.Реалии психолог Центра реальной инклюзии «Эрудит» Елена Золотарева и семейный психолог Наталья Войдюк.

До 2014 года в психологических пособиях советовали, если ребенок спрашивает о войне, перевести страхи в шутку и таким способом дать ребенку чувство защищенности. Вот только война на востоке показала, что такой подход не поможет современным детям. Но и в ситуации войны необходимо формировать у детей чувство защищенности, а это возможно только в том случае, когда взрослые не прячутся от вопросов детей, не обманывают, не скрывают свои опасения, говорит семейный психолог Наталья Войдюк.

Психолог Елена Золотарева считает, как бы взрослые не старались уберечь детей от травмирующих событий, которые происходят в Украине, дети все равно в курсе последних новостей. Напряжение, тревога и непонимание присутствует – возможно, ребенок переживает даже сильнее, чем родители. И чаще всего он транслирует то, что думают и чувствуют взрослые дома.

Как говорить с детьми о военных действиях?

Детям от 2 до 6 лет не так важна суть объяснений, как важно почувствовать поддержку. Ребенку нужно знать, что агрессивное состояние (или любые другие изменения в настроении взрослых), связаны не лично с ребенком, а со сложностями за пределами дома. Для детей старше 6 лет события в стране – повод зацепить более жизненные темы. Только затрагивайте их общественные аспекты, а не политические, говорит Золотарева.

«Ориентируйте ребенка на позитивное разрешение конфликта: война не может длиться вечно, рано или поздно она закончится, и все будет лучше. Не подвергайте ребенка излишнему просмотру новостей. Нужно объяснять происходящее разумно, на «детском» языке, оглядываясь на возраст. Лучшая тактика в разговорах с детьми на животрепещущую тему – ровный тон, честность, освещение ситуации с разных сторон», – комментирует Елена Золотарева.

​«Подходить к разговору нужно исходя из возраста ребенка, его жизненного опыта и ситуации, в которой необходимость такого разговора возникла. Если кто-то из близких в зоне боевых действий живет, служит, то такой ребенок практически не задает вопросов. Он и так находится в центре разговоров взрослых про войну, все слышит и понимает. С таким ребенком нужно говорить, не углубляясь в терминологию и стараться не усиливать страхи. Родители просто должны обращать внимание именно на эмоциональное состоянии, и исходя из него, подбирать момент и слова для разговора, внимательно слушать вопросы ребенка и пытаться понять, почему он их задает. В такой жизненной ситуации не надо говорить, что «Все нормально!», «Это нас не касается!». Ребенок все равно почувствует, что вы ему говорите неправду, и будет бояться, переживать еще больше», – считает Наталья Войдюк.

​Также Наталья Войдюк отмечает, что не нужно драматизировать ситуацию, заострять внимание только на негативе, но и отворачиваться от ребенка, задающего трудные вопросы, тоже не стоит. Обе крайности могут иметь негативные последствия.

Ребенок увидел по телевизору сюжет про войну на Донбассе. Как объяснить увиденное?

С ребенком нужно обязательно поговорить. Даже если он не проявил свой страх или какие-либо другие эмоции, говорит Наталья Войдюк. Это не значит, что ребенок увидел и пропустил мимо себя, он может просто постесняться спросить, потому что боится услышать отказ родителей ответить на вопрос или сильные эмоции помешают ему это сделать.

Опишите свое отношение к тому, что вы увидели. Ваши эмоции, ваши переживания: увидев такую искренность от вас, ребенок захочет поделиться и своими чувствами

«Опишите свое отношение к тому, что вы увидели. Ваши эмоции, ваши переживания: увидев такую искренность от вас, ребенок захочет поделиться и своими чувствами. Спросите у него, что именно он увидел, понял, почувствовал. Ставьте за цель – смягчить ситуацию. Скажите ребенку, что у вас в городе все хорошо. Но не надо держать его в другой реальности – у нас все хорошо, а там плохо или что это нас не касается. Нет. Война присутствует в нашей жизни. Но в данный момент ребенок в безопасности. И родители все сделают, чтобы быть в безопасности и дальше. Важно, чтоб ребенок это знал. Если в семье будут практиковаться разговоры, обсуждения про совместно увиденные сюжеты, фильмы, независимо от их тематики, и родителям, и детям будет легче обсуждать увиденное о войне», – говорит Наталья Войдюк.

Как сказать ребенку, что папа/мама едет воевать в зону АТО?

Дети, родители которых воюют или собираются уезжать в АТО, чувствуют себя беззащитными, потому что их любимые взрослые отныне в опасности, их не будет рядом.

«Если уезжает папа в АТО, то материнская тревога усиливает детскую. Женщины начали было избавляться от «самостоятельности», от мужских ролей. И вот снова нельзя расслабляться, снова не время быть нежными и заботливыми. Все это сказывается на детях, которые, недополучив материнской заботы, могут вырасти с неэффективными жизненными сценариями и без необходимых ресурсов», – говорит Елена Золотарева.

Что бы не происходило, с ребенком нужно говорить. Не надо его защищать враньем, умалчиванием или попытками перевести тему. Если ребенок что-то узнает от других людей, ему будет больнее принять сложившуюся ситуацию. Да и родителям он тоже перестанет так искренне верить.

Не нужно на даже самые сложные вопросы ребенка о войне отвечать заумными фразами, и специально говорить так, чтобы малыш просто отцепился от вас. Говорите так, чтобы ребенок осилил и понял полученную информацию. Именно понимание ситуации уберегает его от накручивания, а значит, от более сильного стресса.

И всегда нужно передавать ребенку надежду, что в конце-концов война закончится.

Как защитить ребенка-переселенца от нападок в классе и детском саду, если такое имеет место?

Новый город, новые знакомства…И даже среди детей иногда можно услышать: «Понаприезжали». Скорее всего, в семье мальчика/девочки, который/которая агрессивно реагирует на сверстников из Луганской и Донецкой областей или Крыма, взрослые постоянно негативно отзываются о переселенцах.

Во-первых, важной задачей для родителей становится помощь в адаптации ребенка на новом месте. Сам по себе переезд и новый коллектив – это стресс. Отличным примером для ребенка будут рассказы родителей, как они себя ведут, когда знакомятся с новыми людьми, или воспоминания, как они реагировали на такие же события в детстве.

Обязательно разговаривайте с ребенком о том, что происходит в его школе и садике.

«По каким симптомам можно определить, что с ребенком что-то не так: не желает идти в школу, возвращается из школы подавленным, не хочет говорить о школьной жизни – и одноклассниках, и учителях. Нужно разобраться в причинах такого поведения. Спокойно обсудить это с ребенком, а затем пойти в школу и поговорить с учителями», – объясняет Елена Золотарева.

Если на ребенка агрессивно реагируют именно из-за статуса переселенца, нужно обратиться к школьному психологу, который должен провести разъяснительную беседу в классе.

Следует научить ребенка постоять за себя

«Если ваш ребенок был неправ в той или иной ситуации, не следует его оправдывать. Если ребенок в ответ на агрессию плачет или обижается, то его так и будут унижать и подавлять. Следует научить ребенка постоять за себя», – говорит Елена Золотарёва.

Нужен ли воспитателям/учителям другой подход к детям, переехавшим с оккупированных территорий?

Именно воспитатели, учителя и психологи, работающие в этих учреждениях, в ответе за то, чтобы дети не стали изгоями. Очень важно, в первую очередь, этим взрослым людям ребенка принять таким, какой он есть, говорит Елена Золотарева. Не требовать от него высоких результатов, все же новичок пережил двойной стресс – сначала дома, когда убегал с семьей от войны, а потом на новом месте. Родителям так же важно «закрыть глаза» на оценки и сосредоточиться на том, чтобы ребенок вписался в новую жизнь.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)