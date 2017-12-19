(Друкуємо мовою оригіналу)

Донецк готовится встретить четвёртый год в оккупации. В «официальных» сообщениях группировки «ДНР» повсеместно говорят о запланированных праздничных мероприятиях, в центре города уже сделаны последние штрихи в монтаже главной ёлки. Но чем же отличается нынешний новогодний Донецк от довоенного? Об этом специально для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из неподконтрольного Донецка.

– Полупустой трамвай мчит по самому популярному маршруту. За окном мелькают здания, витражи некогда дорогих бутиков, пустынные проспекты.

Городской пейзаж из начищенных до излишнего блеска улиц потихоньку освежают новогодней иллюминацией. Экономно, без всякой лишней помпезности расставляют праздничную атрибутику, которая досталась по «наследству». Но даже эти маленькие намёки не спасают положение города, вид которого напоминает одиноко чистюлю.

Непривычно выглядят главные улицы, где вместо гирлянд из огромных снежинок можно лицезреть бигборды с новыми «героями» в «георгиевских лентах». По главной площади бетонного вождя расхаживают с ярко-накрашенными щеками дамочки в картонных кокошниках. Завидя прохожих, они приветливо впихивают брошюры с предстоящими новогодними анонсами.

Не судилось главной площади стать Майданом – настолько тяжёл бетон, застывший в головах

Огромной популярностью стала пользоваться маленькая аллея за бетонным гигантом в кепке. Привлекает она к себе интерес не красотой низеньких деревьев в сиреневых лампочках, а установленной металлической конструкцией в виде сердца, прикреплённой к слову «Россия». Приехавший с окраин Донецка толстолобый люд виснет на ней, чтобы сделать селфи. Вот вам и история в бетоне с металлом. Не судилось главной площади стать Майданом – настолько тяжёл, очевидно, бетон, застывший в головах у многих.

«Население, привыкшее к украинскому разносолу, в недоумении изучает товар»

Пропало великолепие декабря, нет приятной суеты. Бывший «Эпицентр» в лице новой «Галактики» только пугает своими ценами и кустарной продукцией

Селяви, мой город, где свинцовый воздух никак не даёт проникнуть светлому, свободно летящему флюиду с ангельским песнопением о предстоящем Рождестве. Пропало великолепие декабря, нет приятной суеты. Растворился в мираже и магазин, который дарил дончанам настоящую новогоднюю сказку, куда, казалось, съезжался весь город. Люди часами любовались елочными аксессуарами, примеряли яркие кудрявые парики и весело улыбались друг другу. Новогодние ярмарки, которые устраивали «Эпицентр» и «Метро» (захвачены боевиками – один стал «Галактикой», второй «Мост» – ред.), до войны делали сумасшедшие выручки. Разнообразие ёлок было столь велико, что выбор сделать было просто невозможно. А сейчас бывший «Эпицентр» в лице новой «Галактики» только пугает своими ценами и кустарной продукцией. Новогодние прозрачные шары с вложенными в них бумажными собачками смотрятся не то чтобы нарядно, а просто печально за 60 рублей, а неказистая искусственная ёлка за 1700 рублей никак не поможет украсить ваш дом.

Сомнительная продукция низкого качества, поставляемая сюда, фасуется, очевидно, где-то за углом, и бьёт больно и по карману, и по здоровью

Товар в бывшем гиганте «Метро» – весь российский и белорусский, но слишком уж дорого выходит местному населению протянутая ему через границу «рука помощи». Сомнительная продукция низкого качества, поставляемая сюда, фасуется, очевидно, где-то за углом, и бьёт больно и по карману, и по здоровью. Население, привыкшее к украинскому разносолу, в недоумении изучает товар, обвешенный кучей этикеток. И чтобы там не писали вам братья по разуму в закодированных текстах, все равно купите подделку.

«Запрет торговли украинским товаром ввёл в заблуждение даже ярых сепаратистов»

Наиболее ажиотажный товар – такой, как кофе и чай – самый что ни на есть мусор. И уж очень жалко отдавать за 90 грамм пыли и желудей 100 «деревянных». Дефицит качества ощущается остро.

Прикрываясь белорусской маркой качества и громким названием, вы купите луганский спред

На рынках хоть и больше выбора, но нормального не найти. Прикрываясь белорусской маркой качества и громким названием, вы купите луганский спред, а местный кефир повсеместно расстроит вам кишечник. Новый «закон» о запрете торговли украинским товаром ввёл в заблуждение даже ярых сепаратистов.

Регулярные «рейды» «народных смотрителей» по рынкам поставил под сомнение даже соду и «кам'яну сіль». Теперь грязно-розовая, вечно мокрая астраханская соль будет просто портить украинский борщ, а сода из Башкортостана, увы, не в состоянии погасить весь ужас на прилавках. Разница настолько велика между 2013-м и 2017-м, что не заметить её просто невозможно.

Блеск и нищета

Снова закружилось колесо фортуны с коробейниками

Отток бизнеса и ума отбросил город в далёкие 1990-е. И снова закружилось колесо фортуны с коробейниками, которые стали разносить товар по бюджетным сферам до зарплаты.

Город не горит в разноцветных радостных огнях. Нет прозрачных красивых оленей, которые украшали вход во все торговые центры Донецка, привлекая покупателей. Исчезли громкие названия полюбившихся брендов, и на смену всему пришёл одноразовый кустарный товар из Поднебесной.

Блеск и нищета удивляют и качеством, и ценой. Яркое синтетическое платье вызывающе предлагает манекен за 3000 рублей и выше. Похуже с верхней одеждой. Тут старт от 8000 рублей и выше. И это все при вашей зарплате в 5000 рублей. Маленькие стеклянные ларьки «Золотого кольца», как близнецы, повторяются ассортиментом и ценой, не вызывая особого интереса у «простозрителя».

На верхних этажах – вместо ароматов мускуса и цветов знаменитого «Броккарда» – разгуливает эхо

На верхних этажах – вместо ароматов мускуса и цветов знаменитого «Броккарда» – разгуливает эхо. В памяти осталась красота от дизайнерской ёлки, украшенной дорогими хрустальными игрушками, которая встречала толпы поклонниц у входа. Сейчас на месте знаменитости открыли новый торговый отдел, где вы можете приобрести фейк от 5000 и выше, и где цена зависит от выбранного вами имени.

Все оживление «Золотого кольца» приходится на его подземку. Огромное количество людей, спешащих на «Южный» автовокзал, пересекаются с прибывшими из «Европы» (сэконд-хэнд – ред.).

Ни для кого давно не секрет, что за всеми подарками, вкусной едой и посылками едут «на любимую неньку»

Ни для кого давно не секрет, что за всеми подарками, вкусной едой и посылками едут «на любимую неньку». А кто получает и по две пенсии, могут легко отовариться и в «Континенте» – это, наверное, самый популярный торговый центр во всем Донецке. Тут чуть поживее. Торговые площади более заполнены, а люди встречаются почти на всех этажах. Несмотря на низкую покупательскую способность, тут много зрителей! Ведь не каждый может позволить себе сапоги за 12000 рублей и даже дермантин за 6000, а поглазеть можно. Большой ассортимент неотъемлемого женского аксессуара в виде сумочки – почти в каждом отделе. Кожаную вам предложат от 15000 рублей, а кожзам от 4000, и если вас не устраивает цена, то остаётся «комиссионка».

На маленькой площадке, встречаются люди по объявлениям. Без всякого стеснения они примеряют вещи б/у

Слабый бюджет также нашёл себе место и в «Континенте», между 1-м и 2-м этажами. Именно тут, на маленькой площадке, встречаются люди по объявлениям. Без всякого стеснения они примеряют вещи б/у, которые находят новых хозяев. Селяви, дончане!

«Увага, будьте обережні...»

С водительской кабинки приветливо и тепло смотрят красные буквы текста: «УВАГА! Будьте обережні!

А как же хочется чего-то нового, хочется, чтобы наступил самый настоящий Новый год. И пусть он будет годом собаки, а не очередным годом «шариковых». Нет разницы, будет ли собака жёлтая, огненная, синяя или красная, главное, чтобы она была умная, преданная и справедливая.

А трамваи все едут старыми маршрутами города, разрезая пустоту. Водитель объявляет остановки, а с его водительской кабинки приветливо и тепло смотрят красные буквы текста: «УВАГА! Будьте обережні! Завжди обходьте трамвай попереду!» Очевидно, народный контроль трамваями не ездит.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)