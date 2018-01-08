(Друкуємо мовою оригіналу)

Радио Донбасс.Реалии навестило 27 декабря в клинике Феофания освобожденных из плена российских гибридных сил заложников, чтобы узнать, как они празднуют первое Рождество на свободе. Многие из них еще не виделись с родственниками и не знают, как долго продлится лечение и реабилитация. На вопросы о «новогоднем настроении» отвечают сдержанно. Говорят, самым главным праздником года стало освобождение.

Конкурсы для детей, прогулки на лошадях и очереди на колесо обозрения. С глинтвейном, селфи и громкой музыкой 7 января Киев продолжает праздновать. Достаточно сесть в метро, а затем в маршрутку, чтобы оказаться там, где Рождество выглядит совсем иначе. Я еду в Феофанию, где проходят лечение освобожденные военнопленные.

Дончанка Валентина Бучок рассказывает, что Святвечер провела в Свято-Пантелеймоновском соборе недалеко от Феофании. Позже, говорит, расстроилась, узнав, что храм принадлежит к Московскому патриархату.

«Праздник – само ощущение свободы. Ведь первые дни – 27-го нас освободили, это был очень насыщенный день… мы еще не чувствовали, что мы свободные люди. А вот когда ты сказал, что тебе надо поехать – и ты поехал, где-то по рынку прошелся, где-то в магазин зашел – вот только тогда ты начинаешь ощущать полноту жизни», – говорит Валентина Бучок.

Новый год женщина встретила с мужем – пока мы разговариваем, он звонит ей несколько раз. После освобождения, говорит Валентина, перезваниваются постоянно.

До сих пор не виделся с родственниками бывший пленный Сергей Радулов. Семьи многих освобожденных находятся в России или на оккупированных территориях – пока что встреча представляет опасность. Радулов с родственниками из России созванивается, но разговоры недолгие – это дорого.

Его соседу по палате, блогеру Эдуарду Неделяеву, родня из Киева принесла кутю. На столе есть и мандарины. Но вот фейерверки, звуки которых доносятся из Киева, Неделяева пугают. Предыдущее Рождество, говорит, провел «на подвале».

«В данном случае – родня моей мамочки приехала, которые живут в Киеве. Вчера волонтери были. Носили и сами освобожденные, ходили друг к другу с кутей. Празднование скромненькое, но было. Нас раскидали по разным корпусам, и волонтеры приносили набор для приготовления кути. Делали з помощью медсестер и сами носили», – рассказал Неделяев.

Мои собеседники отказываются от видеосъемки и радуются, что я, как и обещала, не спрашиваю «о политике». Но о том, что пришлось пережить, бывшие пленные рассказывают все равно. Они вспоминают, сколько надежды вселяло каждое заседание контактной группы и просят не забывать о тех, кто до сих пор в плену. Пока все не выйдут на волю и пока в Украине не наступит мир, говорят, праздничное настроение может быть только с примесью горечи.

«Новый год, после всего того, что было, не сильно праздничное настроение… Это семейный праздник, как бы там ни было, нужно отмечать его всей семьей. Когда уже все соберемся вместе, тогда и отметим. Я думаю, что сейчас чуть-чуть не та ситуация, чтобы 12 блюд приготовить. Это тяжело – нету ни жилья, ничего, нужно где-то собираться – сильно не приготовишь всего», – рассказывает освобожденный луганчанин Антон Чмерук.

Когда я спрашиваю мужчину, верил ли он, что следующее Рождество встретит уже на свободе, другой бывший пленный отрицательно кивает головой. Он пока не готов говорить под запись и просит не называть его имени. Объясняет: мы не думали о Рождестве, просто верили, что Украина нас не бросит.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)