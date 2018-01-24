(Друкуємо мовою оригіналу)

На улицах оккупированного Донецка все реже можно встретить людей, говорящих по мобильному. В городе, как в былые времена, приобрели популярность таксофоны... Как Донецк вторую неделю функционирует без мобильной связи, как работает местная мобильная сеть, созданная сепаратистами на базе захваченного «Киевстар», и что обо все этом говорят дончане – пишет автор Радио Донбасс.Реалии из Донецка.

Связь Vodafone в Донецке и на неподконтрольной части области отсутствует вот уже две недели. Жители были вынуждены приобретать SIM-карты местного оператора «Феникс», работающего лишь в пределах неподконтрольной территории. Особый аншлаг был в первые дни, когда цена за стартовый пакет могла достигать 1000-1500 рублей. При этом нужно было отстоять нешуточную очередь из нескольких десятков человек. Сейчас очереди уже не такие огромные, но все же есть. Стоимость одной SIM-карты «Феникс» – 200 рублей. При этом стартовые пакеты «республиканского» оператора мобильной связи можно приобрести лишь в отделениях «Почты Донбасса».

Однако проблема в том, что самих пакетов «Феникс» уже не хватает, а в районных отделениях «Почты Донбасса» они и вовсе отсутствуют. И когда поступят в продажу, сотрудники филиалов не могут точно сказать. Хотя сам так называемый «министр связи» «ДНР» Виктор Яценко обещал, что около 80 тысяч новых SIM-карт «Феникса» поступят уже в среду. Как сообщили в «минсвязи», только в январе продано свыше 170 тысяч стартовых пакетов, а в целом местной мобильной связью сейчас пользуются порядка 720 тысяч абонентов.

Что касается функционирования местной мобильной связи, то она, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В связи с резким увеличением количества абонентов оператор «Феникс» просто не справляется с нагрузкой на сеть. В лучшем случае – удастся дозвониться с 5-10 раза. Особенно тяжело – в утреннее и дневное время. SMS-сообщения зачастую приходят не сразу или вовсе могут не дойти до абонента. И хотя на подконтрольной «ДНР» территории всячески пытаются наладить сеть «Феникс» (по завлению «минсвязи» «уже заработали 2 новых коммутатора базовых станций, разворачиваются опорные сети бывшего Life), эта мобильная связь по-прежнему со своей задачей не справляется.

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Поэтому на улицах Донецка и в общественном транспорте все реже можно встретить людей, говорящих по телефону. А первое, о чем спрашивают знакомые друг друга, это, как правило, когда вновь заработает Vodafone? Большинство сетует на то, что не могут дозвониться своим родственникам на подконтрольную Украине территорию. Другие же говорят, что после пережитого в 2014-2015 годах им уже ничего не страшно: «Мы ко всему привыкли, нас уже ничем не напугать», – говорят мужчины в беседе на остановке. Однако факт остается фактом: из-за отсутствия связи гражданам, проживающих на оккупированной территории, проблематично снять деньги с банковских карт. Но есть и такие, которых все устраивает. Так, женщина в маршрутке рассказывает своей приятельнице: «Я пользуюсь «Фениксом». Все нормально. «В Украину» не звоню, только – в Россию. У меня есть двоюродная сестра в Киеве, она сказала, что с нами не будет общаться, так как «ДНР» – агрессор».

Таксофон и интернет

Единственной альтернативой на данный момент для дончан остается стационарная телефонная связь «Комтел». Поэтому некоторые горожане снова стали пользоваться таксофонами. Особенно часто к их помощи прибегают люди преклонного возраста. Молодежь, как правило, связывается по интернету: через Viber, Skype, WhatsApp и другие бесплатные мессенджеры и соцсети.

Примечательно, что на оккупированной территории Луганской области связь Vodafone удалось восстановить. А вот с Донецком ситуация остается неоднозначной. Несколькими днями ранее «министр связи» «ДНР» Виктор Яценко официально попросил помощи у специалистов украинского оператора Vodafone в ремонтно-восстановительных работах сети.

В свою очередь, в компании Vodafone рассказали, что из-за отсутствия электропитания не работает и мобильная связь. Хотя главный кабель возобновлен. Более того, более четверти из числа базовых станций Vodafone в зоне АТО уже не работает. В ОБСЕ же пояснили, что все упирается в согласования гарантий безопасности. «На сегодня их нет с обеих сторон», – добавили в миссии.

Самоорганизация и «переговорные пункты»

А пока идут разбирательства и обе стороны пытаются договориться, находчивые дончане смогли создать условную карту и список, где еще ловит украинская связь Vodafone и добивает ее сеть. Так, воспользоваться украинским оператором можно на блокпостах, окраинах Донецка и некоторых других локациях городов Донбасса.

Вот что пишут о связи в некоторых локациях Донецка:

– На станции Рудченково на мосту отлично ловит «МТС», все 5 палочек.

– Прямо напротив заправки на Кирова, возле будки железнодорожников.

– Сегодня был по работе на Абакумова. Связь «МТС» – полная шкала. Воспользовался – принял несколько смс от банка, поговорил с товарищем из Запорожья. И даже интернет «МТС» тянул.

– На Бирюзовой в Кировском районе – гаражи, Первый западный вентствол шахты Скочинского. А в сторону 29-го кладбища уже не берет. На 2-й Бирюзовой связи нет. На 8-м этаже есть связь, правда, нестабильная.

– С остановки больницы №14 спокойно позвонила на «Водафон» родителям, ничего не прерывалось, слышимость отличная, а в квартире только смс приходят – и то не сразу.

– На рынке на пару минут «МТС» сегодня появлялось, некоторые даже счет успели проверить, – пишут авторы карты.

Макеевка, район Строитель:

– На севере Макеевки в микрорайоне Строитель (к-7) на верхних этажах есть покрытие «МТС» и даже «Киевстар» из Авдеевки.

Поселок Спартак:

– На Спартаке уже давно «МТС» ловит очень-очень плохо и не все телефоны. И вряд ли кто-то туда пойдёт для того, чтобы позвонить. Мы домой туда ходим очень редко и быстро. И телефонами стараемся не пользоваться вообще. Там небезопасно даже днем. И не везде ходить можно.

Поворот на Енакиево:

– Связь есть по Горловской трассе около поворота на Енакиево.

Докучаевск:

– В Докучаевске точно ловит по улице Комсомольской, нужно спрашивать у местных, они так и называют это «переговорный пункт». В городе связи давно нет, поэтому места, где ловит связь, знает каждый житель. Еще берет связь в бывшем исполкоме, по улице Центральной (если не ошибаюсь в названии, так как уже давно здесь не живу), в этом же здании находится музыкальная школа.

Красный Партизан:

– На трассе к Красному Партизану, на выезде с Ясиноватой, отличный сигнал, даже мобильный интернет тянет.

Тельманово:

– От Тельманово и далее по дороге на Мариуполь есть «Водафон», но, по-моему, в роуминге.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)