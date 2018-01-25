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В оккупированной Макеевке работники шахт получили срочные «повестки» явиться на медосмотр, а затем в «военкомат», пишут в пророссийских социальных сетях. Как оказалось – для участия в учениях группировки «ДНР». Проводят ли боевики «мобилизацию» для боевых действий или хотят еще раз показать людям свою «власть»?

«При себе иметь военный билет, паспорт, водительское удостоверение, медицинские и туалетные принадлежности, комплект сменного белья, нитки, иголки, паек на первые сутки, мешок для хранения личной гражданской одежды», – такую «повестку» 24 января вручили горнякам шахт объединения «Макеевуголь», которые расположены на оккупированной территории, пишут в сообществе «Типичная Макеевка» «ВКонтакте», ссылаясь на источники на шахтах. Людей заставляли расписываться о получении «бумаги» прямо при выезде на поверхность. Фотографии «повестки» и описание всего происходящего сообщество выложило на своей странице.

Боевики объявили сборы и организовывают учения – паблик

Как отмечается в паблике, изначально не было уточнений, для чего «комиссариат» собирает шахтеров. Но уже 25 января после медкомиссии стало понятно, что их отправят на «военные учения».

Судя по всему, организовываются масштабные «полевые учения» минимум на неделю и даже с небольшой финансовой помощью – 500 рублей в сутки

«Сегодня после прохождения медкомиссии, которую прошли, естественно, все, людям дали время до вечера отвезти извещения на работу, а завтра утром явиться в срочном порядке собранными в «военкомат». Судя по всему, организовываются масштабные «полевые учения» минимум на неделю и даже с небольшой финансовой помощью – 500 рублей в сутки», – говорится в публикации.

Разумеется, поедут все, поскольку недовольства будут пресекаться на корню, считает председатель независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. Сейчас он проживает на подконтрольной Украине территории, однако профсоюзный лидер получает информацию и с шахт, оставшихся под контролем боевиков.

Либо оказывать жесткое сопротивление, либо ноги в руки и на подконтрольную Украине территорию

«Все возмущения пресекались четко – или «подвал», или рытье окопов. Это было на шахте Калинина, на Челюскинцев, на Скочинского. Выход: либо оказывать жесткое сопротивление, либо ноги в руки и на подконтрольную Украине территорию. Я еще весной 2014 года ездил по шахтам, выступал перед горняками и говорил, что они сами зовут войну себе в дом», – рассказал Николай Волынко

«Они не смогут этим поддержать свои вооруженные группировки»

Вручение подобных «повесток», организация учений – это не военная, а политическая консолидация вокруг тающей идеи боевиков, считает военный эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Подписанное главарем группировки «ДНР» Александром Захарченко «постановление» о запрете выезжать из территории, подконтрольной группировке «ДНР», всем работникам «госучреждений» – это также попытка хоть как-то собрать людей вокруг «власти», считает эксперт.

Это не есть мера, направленная на «мобилизацию». Эти политические движения направлены на консолидацию вокруг себя

«Это не есть мера, направленная на «мобилизацию». Они все равно не смогут больше ничего, они не смогут этим поддержать свои вооруженные группировки. Единственное, что они смогут – это призвать дополнительные резервы со стороны России – «добровольцы» или «отпускники». Эти политические движения этого псевдоруководства направлены на консолидацию вокруг себя. А что им еще делать?», – считает Юрий Костюченко.

Авторы поста в паблике допускают, что с каждой шахты было вызвано определенное количество людей для участия в учениях. Чтобы у горняков не было ни малейшего сомнения не явиться, на обратной стороне «повестки» были целым абзацем перечислены виды «наказаний».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)