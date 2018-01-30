(Друкуємо мовою оригіналу)

«Значение молодежи... состоит в том, что она представляет благодарнейшую почву для построения будущего» – Иосиф Сталин. «За кем молодежь, за тем и будущее» – Адольф Гитлер. Кремлевским кураторам боевиков не нужно лишний раз доказывать важность работы с доставшейся им молодежью: все уже обосновано до них. Организации с яркими названиями «Молодая гвардия», «Молодая республика», «Народная армия Донбасса» создаются боевиками на неподконтрольном части Донбасса и усиленно поощряются и поддерживаются российскими гибридными силами.

Организация «Молодая республика» имеет филиалы практически в каждом «ВУЗе» на территории, подконтрольной группировке «ДНР». Ею руководит Никита Киосьев – профессиональный врач-психиатр. Эта организация, проповедующая идеи «русского мира», не брезгует западными соцсетями и всячески пиарит себя через них. В оккупированном Донецке ни одно мероприятие – спортивное, научное, культурное – не проходит без упоминания «Молодой республики».

Это называется манипулятивной техникой, говорит психолог Юрий Калашников.

Молодежи некуда деваться и приходится уживаться с такими организациями. Эти организации будут недолговечны и рассыпятся

«Удовлетворяя потребность молодежи в помещении, где они могут собраться, в проведении дискотек или тематических вечеров, решая эти проблемы, боевики пытаются контролировать молодежь идеологически. Очень важно понимать, что молодежи некуда деваться и приходится уживаться с такими организациями. Если молодежи дать свободу, то эти организации будут недолговечны и рассыпятся», – считает Юрий Калашников

Молодежные организации боевиков развалятся как комсомол – Калашников

Пионерская и комсомольская организации в СССР были добровольными и самыми многочисленными в мире, но они прекратили существование в считанные дни – через месяц после подавления августовского путча 1991 года. Но еще до развала эти организации начали перерождаться. Рэкет появился в комсомоле Казани. Тоже ожидает и молодежные организации боевиков, считает Юрий Калашников.

А пока на пропагандистском ток-шоу на канале, подконтрольном группировке «ЛНР», лидер организации «Молодая гвардия» Юрий Дьяченко рассказывает молодежи, что она должна восстановить СССР, и если надо – пойти за это воевать.

«Мы живем, процветаем, у нас замечательная молодежная политика. Мы знаем, что необходимы «республике»! Как тогда строился СССР, молодые ребята его отстраивали, так и мы будем строить «ЛНР»! Необходимо – будем защищать с оружием!» – заявил Дьяченко.

«Народной армией Донбасса» НАДО руководят уголовники из Москвы

На ток-шоу молодым людям даже запрещают допускать мысль, что Россия причастна к войне на Донбассе: ведущий Леонард Свидовсков, к примеру, предлагает отдать активистов «ультрас» (их продержали более года в тюрьмах группировки «ЛНР» и отпустили по обмену пленными) на перевоспитание «правильным» молодым людям, принимающим участие в ток-шоу.

«Мне, девушке 18 лет, непонятно, кто оккупировал мой дом? Русские – я никогда в это не поверю, я русская, мои близкие русские!» – говорит так называемая «депутат» «молодежного парламента» Эрика Пискун

На неподконтрольной территории Луганской области с начала 2017 года работает также «Народная армия Донбасса» НАДО. Пророссийская организация с бойцовскими секциями для молодежи.

Главой организации является россиянин Георгий Макарьев. В России правоохранители подозревают Макарьева в организации и активном участии в массовой драке в Москве на Хованском кладбище в мае 2016 года. Он объявлен в международный розыск и скрывается на Донбассе.

Украинские эксперты считают, что идеологи боевиков делают и хорошее для молодежи, обучая ее самоорганизации. Придет время, и у молодых людей Донбасса не останется и сомнения в провальности идеологии боевиков, и тогда у них появится свой «Автомайдан» и свои «Сечевые стрельцы», – отмечает психолог Юрий Калашников.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)