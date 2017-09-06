(Друкуємо мовою оригіналу)

Несколько сотен молодых людей собрали накануне «власти» в центре оккупированного боевиками группировки «ДНР» Донецка на «марш солидарности против терроризма». Мероприятие было заранее широко анонсировано – сепаратистские СМИ обещали даже проезд участников с подконтрольной Киеву территории. Что в итоге получилось?

У гранитного мяча возле стадиона «Донбасс-Арена» – молодежь возраста старших классов школы или первого курса института. Парни и девушки держат лишь один большой, явно профессионально изготовленный транспарант: «Молодежь «ДНР» против терроризма». Кто эти люди? СМИ сепаратистов пишут, что молодежь из городов, подконтрольных группировке «ДНР», и даже из подконтрольных Украине Мариуполя, Константиновки, Дружковки, Мирнограда, Славянска. Хотя невооруженным глазом видно, что студенты держатся большими группами, скучают и, скорее всего, покинули аудиторию близлежащего учебного заведения. Видны также преподаватели, или старшие, которые их инструктируют.

Затем – хореографическая композиция от местной танцевальной школы – донецкие журналисты Радио Донбасс.Реалии узнали в ней студию при Донецком театре оперы и балета.

Организовывает молодежь «заместитель министра молодежи» группировки «ДНР» Алексей Ярош. Он вспоминают жертв Беслана, а затем – что Украина «перенимает террористический опыт».

«Я считаю, – вещает он, – что данное мероприятие очень актуально, так как государство Украина перенимает опыт у террористических организаций. На слуху те случаи, когда в эти сети попадала и наша молодежь, когда их использовали для выполнения грязных задач».

«Призываю всех вас, дороге друзья, не оставаться равнодушными: помнить всех тех жертв, которые были принесены на благо строительства нашего «государства», – обращается ведущий мероприятия к студентам (или ученикам).

«Это просто цинизм, циничная постановка», – говорит донецкий журналист Денис Казанский. По его мнению, обвинять украинскую сторону в террористической деятельности, в умышленных убийствах жителей оккупированных территорий, невозможно: дети действительно погибают на войне, но в списках, которыми спекулируют представители вооруженного формирования «ДНР», часть детей погибли действительно от ответного огня ВСУ, часть же – от огня самой «ДНР».

«Боевики – даже если мы абстрагируемся от того, что они занимаются террористической деятельностью и не будем называть их террористами – ведут огонь по жилым кварталам точно не меньше, чем украинская армия. Я даже не хочу говорить, что это делается намеренно, я думаю, что обе стороны делают это ненамеренно, но под перекрестный обстрел мирные граждане на всех войнах всегда попадали. И будут попадать. Доказательство тому – современное состояние Марьинки, Авдеевки», – комментирует Денис Казанский.

Ранее – накануне начала учебного года – в подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области провели другую акцию с акцентом на гражданские жертвы – «Звонок для ангелов Донбасса». Ее идея заключалась в том, чтобы почтить память детей, погибших «от рук киевских карателей». Однако, если проанализировать списки погибших, видны явные несоответствия. Денис Казанский приводит пример: так, в Дебальцево жертвами украинских Вооруженных сил назвали двоих детей, которые погибнуть от рук украинских военных не могли по определению: в то время город штурмовали формирования России и «ДНР».

«Недавно их в Дебальцево поминали, фальшиво лили слезы, хотя все понимали, что их убила российская армия и формирования сепаратистов. Кроме того, в самой «ДНР», например, батальоне «Восток» (вы можете в этом убедится, поискав в «Гугле») служили несовершеннолетние, с ними записаны интервью, есть видео, где они дают комментарии. В Луганской области есть также очень известный пример – это девочка Богдана Мещерец, ее официально принимали в батальон «Призрак», у нее есть «награды», она позировала с оружием. То есть, использование детей в боевых действиях со стороны «ДНР» и «ЛНР» происходит совершенно открыто», – говорит Денис Казанский.

В конце акции в центре оккупированного Донецка студенты отпустили в небо белые воздушные шары. Интересно также, что, кроме самих участников, на площади перед «Донбасс-Ареной» почти не было прохожих-зрителей.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)