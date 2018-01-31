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31 Січень 2018, Київ 12:59
Листи з окупованого Донбасу

Бизнес-туры до мест связи: Донецк в изоляции

(Друкуємо мовою оригіналу)

Артём Колесничук

И без того тягостное существование дончан ухудшило отключение связи в Донецке, откинув жителей в эпоху каменного века. Горько наблюдать, как целый день 11 января на улицах и в транспорте люди в надежде на чудо по нескольку раз перезагружали свои телефоны. Последнюю отдушину, которой было простое человеческое общение, приносящее хоть какую-то радость в жизнь дончан, и ту украли. Последняя ниточка, связывающая с миром, оборвалась.

В первые сутки после пропажи связи люди начали устраивать новые политические дебаты, доводя друг друга до нервных расстройств. Проклятия посыпались на обе стороны: и на Украину, и на «ДНР». Обиженные пенсионеры, не в состоянии проконтролировать свою пенсию и дату идентификации, стали хвататься за голову. Молодёжь, у которой все подвязано к номеру телефона, тоже в затруднительном положении – ведь не все помнят пароли от своих страничек в соцсетях. Страсти кипят, в информацию группировки «ДНР» о повреждённом кабеле никто не верит, городом проходит интересная «новость» о том, что вышки обесточили в самом Донецке по указке, а местный офис «Водафона» (так называемый, ведь компания не работает в Донецке – ред.) опечатан.

Очередь за пакетами «Феникса» у отделения почты, Донецк, 16 января 2018 года
Очередь за пакетами «Феникса» у отделения почты, Донецк, 16 января 2018 года

А тем временем достигается точка кипения в очередях за местной связью со сказочным названием «Феникс». Длинные очереди наконец-то оправдывают местные бизнес-интересы властных структур. И радуют местных барыг, которые скупили стартовые пакеты по 120 рублей и удачно перепродают их по 1000 и выше. Радость после приобретения такой связи быстро переходит к разочарованию: дозвониться с первого раза никак не получается – полное фиаско. С десятого – можно, но, чтобы услышать своего абонента, надо иметь сильные нервы и опыт лингвиста, чтобы сложить оборванные части слов в одну логическую цепочку. Местная связь оказалась под большим сомнением, и многие в городе отказались от её услуг.

Чтобы услышать своего абонента, надо иметь сильные нервы и опыт лингвиста, чтобы сложить оборванные части слов в одну логическую цепочку

Люди ещё ждут возвращения «Водафона», несмотря ни на что. В соцсетях начинает тем временем появляться полезная информация о местах, откуда можно дозвониться на «МТС». И действительно, самыми удачными для приёма сигнала оказались старые модели телефонов, именуемые в народе «орехоколами». Предприимчивые таксисты быстро овладели ситуацией и создали свои бизнес-туры до мест связи. За удовольствие цена колеблется от 200 до 500 рублей (100–50 гривен.)

«Переговорный пункт», район Текстильщик, Донецк, 25 января 2018 года
«Переговорный пункт», район Текстильщик, Донецк, 25 января 2018 года

Отключение связи – это была лишь прелюдия перед полной изоляцией. Чёрным понедельником назвали бюджетники день, когда с самого утра им предложили дать подписку о невыезде (был принят «указ» Александра Захарченко о запрете выезда с оккупированной территории на подконтрольную для работников «госсектора» – ред.). Списки со всеми паспортными данными были предоставлены для собственноручной подписи.

Какие украинские силовики? Наших людей вербуют украинское сало, мясо и колбаса

Неподписавшиеся сразу попадают в группу риска и расчёта. Должна же «республика» быть уверена в собственных кадрах? Целый день в детских садах, школах и больницах обсуждали ситуацию, которая напоминала фобию с бредом. По нескольку раз все перечитывают сумасшедший «указ», который объясняет запрет на выезд вербовкой граждан украинскими силовиками. Ну какие украинские силовики? Наших людей вербуют украинское сало, мясо и колбаса, и ещё дешёвая бытовая химия. Под «законом» можно понять простое: деньги должны оставаться на местах, как и люди, которые их получают, став настоящими заложниками.

Соцсети первыми реагируют на придуманную резервацию, предлагая выйти на митинг. Один из смельчаков в комментах, не боясь, высказывается открыто. Но риски велики. Понимая, что самим ситуацию не исправить, выйти на митинг – это потеряться в «ДНРовских» подвалах, людям остаётся смирится со своим плачевным состоянием. Лишь ночью прогрессивные смельчаки инкогнито позволяют себе высказаться на стенах зданий, написав правильную характеристику нынешнему времени: «Сірий безлюдний край териконів, край динозаврів і хижих потвор». И как тут не согласиться. Прохожие читают и, с унынием кивая головой, принимают горькую правду.

Многие бы уехали от всего этого ужаса, но проблемы с жильём для переселенцев так и не решены. Так и продолжают зарабатывать на горе арендаторы и риэлторы, полностью свалив на незащищённые плечи переселенцев растущую коммуналку. Законов в поддержку уехавших так и нет, а финансовая помощь Европы уходит в карманы чиновников. Не жизнь, а горькое существование, которое просто затягивается на неопределённый срок. Украинская власть все никак за 4 года не может построить своего «троянского коня», чтобы забрать Донбасс, а только благоустраивает все это время блокпосты, оббивая их брезентом. А местные народовластники держат народ в полном страхе и изоляции, прикрываясь им, как живым щитом. Но скоро и прикрываться будет некем – мы вымрем, как динозавры, и для этого не потребуется даже космическое вмешательство.

Артём Колесничук, педагог, г. Донецк

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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