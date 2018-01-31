(Друкуємо мовою оригіналу)

Артём Колесничук

И без того тягостное существование дончан ухудшило отключение связи в Донецке, откинув жителей в эпоху каменного века. Горько наблюдать, как целый день 11 января на улицах и в транспорте люди в надежде на чудо по нескольку раз перезагружали свои телефоны. Последнюю отдушину, которой было простое человеческое общение, приносящее хоть какую-то радость в жизнь дончан, и ту украли. Последняя ниточка, связывающая с миром, оборвалась.

В первые сутки после пропажи связи люди начали устраивать новые политические дебаты, доводя друг друга до нервных расстройств. Проклятия посыпались на обе стороны: и на Украину, и на «ДНР». Обиженные пенсионеры, не в состоянии проконтролировать свою пенсию и дату идентификации, стали хвататься за голову. Молодёжь, у которой все подвязано к номеру телефона, тоже в затруднительном положении – ведь не все помнят пароли от своих страничек в соцсетях. Страсти кипят, в информацию группировки «ДНР» о повреждённом кабеле никто не верит, городом проходит интересная «новость» о том, что вышки обесточили в самом Донецке по указке, а местный офис «Водафона» (так называемый, ведь компания не работает в Донецке – ред.) опечатан.

А тем временем достигается точка кипения в очередях за местной связью со сказочным названием «Феникс». Длинные очереди наконец-то оправдывают местные бизнес-интересы властных структур. И радуют местных барыг, которые скупили стартовые пакеты по 120 рублей и удачно перепродают их по 1000 и выше. Радость после приобретения такой связи быстро переходит к разочарованию: дозвониться с первого раза никак не получается – полное фиаско. С десятого – можно, но, чтобы услышать своего абонента, надо иметь сильные нервы и опыт лингвиста, чтобы сложить оборванные части слов в одну логическую цепочку. Местная связь оказалась под большим сомнением, и многие в городе отказались от её услуг.

Чтобы услышать своего абонента, надо иметь сильные нервы и опыт лингвиста, чтобы сложить оборванные части слов в одну логическую цепочку

Люди ещё ждут возвращения «Водафона», несмотря ни на что. В соцсетях начинает тем временем появляться полезная информация о местах, откуда можно дозвониться на «МТС». И действительно, самыми удачными для приёма сигнала оказались старые модели телефонов, именуемые в народе «орехоколами». Предприимчивые таксисты быстро овладели ситуацией и создали свои бизнес-туры до мест связи. За удовольствие цена колеблется от 200 до 500 рублей (100–50 гривен.)

Отключение связи – это была лишь прелюдия перед полной изоляцией. Чёрным понедельником назвали бюджетники день, когда с самого утра им предложили дать подписку о невыезде (был принят «указ» Александра Захарченко о запрете выезда с оккупированной территории на подконтрольную для работников «госсектора» – ред.). Списки со всеми паспортными данными были предоставлены для собственноручной подписи.

Какие украинские силовики? Наших людей вербуют украинское сало, мясо и колбаса

Неподписавшиеся сразу попадают в группу риска и расчёта. Должна же «республика» быть уверена в собственных кадрах? Целый день в детских садах, школах и больницах обсуждали ситуацию, которая напоминала фобию с бредом. По нескольку раз все перечитывают сумасшедший «указ», который объясняет запрет на выезд вербовкой граждан украинскими силовиками. Ну какие украинские силовики? Наших людей вербуют украинское сало, мясо и колбаса, и ещё дешёвая бытовая химия. Под «законом» можно понять простое: деньги должны оставаться на местах, как и люди, которые их получают, став настоящими заложниками.

Соцсети первыми реагируют на придуманную резервацию, предлагая выйти на митинг. Один из смельчаков в комментах, не боясь, высказывается открыто. Но риски велики. Понимая, что самим ситуацию не исправить, выйти на митинг – это потеряться в «ДНРовских» подвалах, людям остаётся смирится со своим плачевным состоянием. Лишь ночью прогрессивные смельчаки инкогнито позволяют себе высказаться на стенах зданий, написав правильную характеристику нынешнему времени: «Сірий безлюдний край териконів, край динозаврів і хижих потвор». И как тут не согласиться. Прохожие читают и, с унынием кивая головой, принимают горькую правду.

Многие бы уехали от всего этого ужаса, но проблемы с жильём для переселенцев так и не решены. Так и продолжают зарабатывать на горе арендаторы и риэлторы, полностью свалив на незащищённые плечи переселенцев растущую коммуналку. Законов в поддержку уехавших так и нет, а финансовая помощь Европы уходит в карманы чиновников. Не жизнь, а горькое существование, которое просто затягивается на неопределённый срок. Украинская власть все никак за 4 года не может построить своего «троянского коня», чтобы забрать Донбасс, а только благоустраивает все это время блокпосты, оббивая их брезентом. А местные народовластники держат народ в полном страхе и изоляции, прикрываясь им, как живым щитом. Но скоро и прикрываться будет некем – мы вымрем, как динозавры, и для этого не потребуется даже космическое вмешательство.

Артём Колесничук, педагог, г. Донецк

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Надсилайте ваші листи: DonbasLysty@rferl.org