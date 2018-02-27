(Друкуємо мовою оригіналу)

Что такое «аналитика» от специалистов по манипуляциям? Как строят свои разговоры со зрителем на оккупированной территории каналы, подконтрольные российским гибридным силам? Радио Донбасс.Реалии разобрало их главные приёмы на примере передачи «Кстати» – трехминутных пропагандистских роликов на луганском телеканале.

1. Ссылка на несуществующих экспертов

«Страна без врачей, страна без учителей, страна без полицейских. С каждым годом, по мнению экспертов, Украина всё сильнее будет напоминать зону отчуждения вблизи Припяти», – заявляет ведущий в программе «Кстати».

«По мнению специалистов», «как говорят эксперты», «анонимно признался» – именно на такие фразы опирается ведущий передачи «Кстати» на сепаратистском канале «ГТРК ЛНР». Кто же эти люди? Ведущий их не называет. На самом деле, он просто высказывает своё – или подготовленное ему – мнение, ссылаясь на мифических «специалистов».

2. Факты, которых не было

Президент Пётр Порошенко побывал на Мюнхенской конференции. И вот каким, по версии программы, был главный его месседж: «Вся та же российская угроза, голословное обвинение в агрессии против всего мира, и, как вывод, Украина спасёт весь мир в ІІІ мировой войне».

Громкое заявление? Главное, что есть словосочетание «Третья мировая война». Но говорил ли Порошенко об Украине-спасителе? На самом деле он говорил об объединении Запада против гибридной агрессии России вот так: «Это даст шанс остановить мировую гибридную войну и лишить Россию инструментов, которые она использует для дестабилизации в наших родных странах».

3. Образные выражения

В программе используются фразеологизмы, громкие слова и эмоциональная лексика там, где идёт речь об украинцах. А слова «Майдан», «бандеровцы» и прочие уже приобрели оттенок ругательства – и как таковые и используются.

«Поляков понять можно: эти странные парни разрушили экономику своей страны, чтобы за копеечную оплату вкалывать на польских панов. От таких «почти европейцев» можно ожидать чего угодно – могут и «замайданить» по старой привычке, или против местных полицейских учинить террор», – говорит ведущий.

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4. Вывод не о том, о чём говорили

Больше всего в передаче «Кстати» любят подводить итоги совсем не той темы, о которой шла речь. Резко в конце передачи сказать о другом, о наболевшем. К примеру, выпуск о «сине-жёлтой» форме украинцев на польском заводе закончили так: «А польский кусок штруделя, в любом случае, вкуснее, чем украинские социальные батоны по 13 гривен. Кстати, что касается хлеба насущного, то на Украине эксперты рынка хлебопродуктов прогнозируют стремительный рост цен на хлеб в 2018 году. Ну, хоть в этом Украина догонит и перегонит Европу».

Небольшая по времени передача, в которой очень динамично можно сменить несколько тем, чтобы у зрителя не было времени на аналитику. Отсутствие фактов и имён – чтобы никто не проверил. Антиукраинское настроение и насмешливые фразы в адрес «сине-жёлтых», вальяжный тон подачи… Никакого сравнения с Луганском, или с Россией, ведь если людям сказать, что там лучше, они просто не поверят. Всё это достигает главного результата: показать, что в Украине – всё хуже, чем на оккупированной территории – то, что выгодно контролируемым Россией силам.

О том, как меняется российская пропаганда, какие приёмы применяет, можно ли и как с ними бороться – слушайте больше в интервью Радио Донбасс.Реалии с философом, преподавателем Киево-Могилянской академии, экспертом «Інтерьюз-Україна» Владимиром Ермоленко.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)