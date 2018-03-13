Автор Радіо Донбас.Реалії в Донецьку

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Ни цикла «Скарбниця української культури», ни концерта «Тарасова доля» больше нет в репертуаре Донецкой филармонии. А фестиваль «Квітневий благовіст» стал русским «Благовестом». Украинской музыки в жизни оккупированного Донецка не просто стало меньше – она полностью перестала звучать. Зато появились новые программы, наполненные «советскостью» и российским репертуаром. Как в пропаганде стали использовать один из известнейших музыкальных залов Украины – пишет автор Радио Донбасс.Реалии из Донецка.

До военного конфликта Донецкая областная филармония была центром музыкальной жизни города и региона. Программы филармонии объединяли и культурно просвещали донецкую интеллигенцию и ценителей музыкального искусства, нередко собирая в залах аншлаги, когда симфонический оркестр исполнял свой классический и современный репертуар. Мастерство коллективов и солистов подчеркивала и их гастрольная деятельность – донецкие музыканты были желанными исполнителями на европейской сцене. С концертами Донецкую филармонию посещали пианисты, скрипачи, виолончелисты, певцы и дирижеры с мировым именем. Популярностью среди слушателей пользовались программы с музыкой Баха, Генделя, Вивальди, Корелли, Чайковского, Прокофьева; эстрадные, джазовые и фольклорные композиции.

Оккупация Донецка подконтрольными России силами отобразилась и на филармонии. Часть сотрудников симфонического и камерного оркестра, а также некоторые солисты покинули город. Нехватку кадров после этого пополнили за счет студентов и выпускников музыкальной академии, часть которой осталась в Донецке.

Подверглось изменениям и содержание афиши. Пропал из списка творческих вечеров цикл «Скарбниця української культури», концерт «Тарасова доля», а международный фестиваль «Квітневий благовіст» стал «Благовестом» без украинских песен и мотивов. Украинская музыка не просто «перестала доминировать», как заявляли люди, назвавшие себя «министрами ДНР», она полностью перестала звучать.

На смену украинской музыке пришла музыка России и ностальгия по СССР. К годовщине Октябрьской революции в 2017-м симфонический оркестр имени Прокофьева исполнил программу «Бессмертная классика великой страны». Во время исполнения композиций музыканты и дирижер находились под красным флагом Советского Союза, а закончили выступление под гимн «Союз нерушимый».

Артисты ансамбля песни и танца «Околица», которые еще в 2014 году выступали перед дончанами в украинском национальном костюме, сейчас поют русские народные песни в сарафанах и кокошниках. Символичным является и появление «танцующего медведя» в постановках. «Советские шлягеры», «Легенды русского рока», «Мы из Джаза-35. Back in the USSR» – это названия концертов и программ, появившиеся в Донецкой филармонии после оккупации подконтрольными России силами.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)