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Согласно заявлениям контролируемой Россией группировки «ДНР», на подконтрольной ей территории лечение больных осуществляется безвозмездно. С 2017 года на оккупированной территории даже активно пропагандируют так называемую «Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса»: в ее рамках бесплатно оказывается медицинская помощь жителям населенных пунктов, контролируемых Украиной – сюжеты об этом оккупационные силы беспрестанно показывают на своих каналах. Так ли это на самом деле, и на какую медпомощь могут сегодня рассчитывать сами дончане? Об этом для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из Донецка. ​

Многие медработники (по оценкам местных врачей, около трети) в 2014 году выехали за пределы оккупированной территории. Однако, в Донецке остались и вполне высококвалифицированные доктора. Это и выдающийся директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, профессор Эмиль Фисталь, и гендиректор городского центра охраны материнства и детства Владимир Чайка, и другие. В медицину продолжают приходить и молодые специалисты, которых готовит медуниверситет, оставшийся в Донецке. Плюс – некоторые врачи все же возвращаются в родные края после активной фазы боевых действий. Медработников оккупированной территории также возят на конференции и семинары в Россию для повышения квалификации.

Бригады скорой помощи реагируют на вызовы довольно оперативно и приезжают на место в течении 15-20 минут в пределах города. Однако, бывали случаи, когда «скорая» отказывала в госпитализации. Мол, ситуация не критическая, и вам сначала надо обратиться к участковому семейному врачу, он и выпишет вам направление, по которому далее нужно будет проходить лечение. Вакцинация населения тоже в целом проводится.

Оплата для местных и лечащихся по «программе»

Для жителей подконтрольной группировке «ДНР» территории медпомощь оказывается бесплатной лишь на словах, в реальности же – почти за все надо платить. Сегодня все чаще из местных СМИ можно услышать о «Гумпрограмме по воссоединению народа Донбасса». Особенно любят говорить о том, что бесплатное лечение оказывают даже жителям из подконтрольных Киеву городов региона. Пациенты из подконтрольных группировке «ДНР» городов реагируют на это несколько недоуменно.

Итак, исходя из информации так называемого «Минздрава ДНР», безвозмездная медпомощь по этой «программе» осуществляется по направлениям: вакцинация, многопрофильные больницы для детей и взрослых, имплантация интраокулярных линз, лечение дегенеративных заболеваний и травм позвоночника. Кроме этого, сюда входят родовспоможение и гинекология, эндопротезирование тазобедренных суставов, химиотерапия при онкозаболеваниях у детей и взрослых, а также имплантация кардиостимуляторов. По последней информации так называемого «Минздрава», с начала 2018-го лечение прошли свыше тысячи человек с подконтрольной Украине территории. Но в реальности лечение жителей подконтрольных Киеву городов по «Гумпрограмме» не полностью безвозмездное.

Донецкий онкологический центр имени Бондаря. Две женщины преклонного возраста лежат в радиологическом отделении. Одна из них – жительница подконтрольной Украине Марьинки. Рассказывает, что ей химиотерапию по «Гумпрограмме» предоставляют бесплатно, однако за нахождение в палате и необходимые лекарства приходится платить. «Перед тем, как ложить в палату, врач, не стесняясь, напрямую спросил: сколько у вас денег?».

Соседка по палате – дончанка – за пребывание и лечение в больнице уже заплатила более 6 тысяч рублей (около 3 тысяч гривен). «Пришлось занимать деньги. Вот такая бесплатная медицина», – рассказывает она. Больные жалуются, что медсестры заходят к ним в палату редко. За целый день могут ни разу не зайти. Питание – трехразовое, но оставляет желать лучшего, говорят пациенты.

Здание центральной горбольницы №17 (Куйбышевский район) больше напоминает не лечебное учреждение, а типичное общежитие с узкими проходами. В душных палатах 3х4м – по 5-6 коек. Если больной не ходячий, то нужно идти договариваться со слесарями, чтобы помогли перенести. Конечно, не бесплатно. Врачи квалифицированные, оказывают медпомощь на должном уровне, говорят люди. Однако, все лекарства нужно приобретать за свой счет. Кстати, за отдельную плату можно договориться про одиночную палату типа «люкс» с автоматизированным лежаком, маленьким холодильником, обогревателем и даже телевизором. Отзывы в сети говорят сами за себя.

В городской больнице восстановительного лечения №15 (Петровский район) также профессиональные специалисты оказывают необходимое лечение. Однако просят приобретать новые шприцы, либо платить деньги за них. Лекарства – все из своего кармана. А как же гуманитарная помощь из России? Даже за услуги логопеда и некоторые другие процедуры приходиться дополнительно платить. Более того, душевая не работает. Единственный телевизор на все отделение тоже не в строю.

И лишь в вышеупомянутой клинической больнице профзаболеваний половину медикаментов выдают бесплатно, остальные нужно докупить, так как не все необходимые лекарства имеются в наличии. Медперсонал заслуживает наивысшей оценки, говорят пациенты. Здешние специалисты владеют не только высокими профессиональными навыками, но и человеческими принципами.

Сами медработники оккупированного Донецка зарплату получают регулярно. Но их средний оклад сейчас составляет 6-8 тысяч рублей (3-4 тысячи гривен).

Медикаменты и аппаратура

Медикаменты и аппаратура берутся, в основном, из гуманитарной помощи России. Например, недавно российский «Фонд мира» передал травматологическому центру Донецка спецоборудование на сумму свыше полумиллиона рублей (более 250 тысяч гривен). Это спецпила, предназначенная для костной ткани и мягкой ткани головного мозга, а также ультрафиолетовые камеры для хранения инструментов. А у клиники профзаболеваний, тоже из гумпомощи, с недавних пор теперь имеется свой автомобиль для работы в отдаленных районах – тоже из гумпомощи.

Кроме того, здесь действует соцпроект выездной аптеки «Лекарства Донбасса». Мобильный аптечный пункт, оснащенный необходимыми медикаментами, курсирует по поселкам городского типа, поселкам и селам, благодаря чему пожилые жители отдаленных населенных пунктов даже в непогоду могут приобретать лекарства, не выезжая в райцентры.

Частная медицина почти исчезла

А вот из частных медицинских клиник в городе на сегодня остались единицы. В большинстве случаев они закрыты по понятным причинам еще с 2014-15 годов, а те, которые еще функционируют – это, как правило, стоматология и диагностические центры.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)