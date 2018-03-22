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Россия обвиняет Украину в «ущемлении прав» русскоязычного меньшинства в Украине. При этом коренным народам, проживающим на территории Российской Федерации, приходиться бороться за право говорить на родном языке. Что с народами на территории самой федерации? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали член правления Всетатарского общественного центра, бывший российский политзаключенный Рафис Кашапов и член общества «Эрзянь Вал» Ростислав Мартынюк.

– Вы давали пресс-конференцию о том, что ждёт коренные народы Российской Федерации. Зачем об этом рассказывать в Украине?

Рафис Кашапов: Если мы будем говорить об этом открыто в Татарстане, нас будут преследовать ФСБ и прокуратура. Автоматически общественные политические лидеры и даже рядовые граждане России получают уголовное наказание.

За подобные высказывания мне уже не раз приходилось сидеть в тюрьмах, в камерах. Однажды меня даже поместили в психбольницу.

– То есть, Украина как площадка для того, чтобы критиковать национальную политику внутри России?

Рафис Кашапов: Не только критиковать. Мы начали у вас продуктивную работу, хотим объединить представителей всех поволжских народов и хотим создать организацию.

​Ростислав Мартынюк: То, что Рафис Кашапов, представитель Татарстана, в Киеве – очень символично. Он попал в Украину как политический эмигрант, потому что российская власть прямо угрожала его жизни.

– За что?

Уровень шовинизма и давления на государство в составе Российской Федерации, которым является Татарстан или Мордовия, осуществляется на таком диком уровне, когда это уже попахивает нацизмом

​Ростислав Мартынюк: Сейчас любому человеку, гражданину Российской Федерации, который пытается относиться к этой стране как к серьёзному явлению, а не фейку, задавать объективные вопросы: где права на язык, где права на ресурсы, где федеральные права, гарантированные конституцией как Российской Федерации, так и Республики Татарстан, – грозит опасность.

Сегодня уровень шовинизма и давления на государство в составе Российской Федерации, которым является Татарстан или Мордовия, осуществляется на таком диком уровне, когда это уже попахивает нацизмом.

– В чём нацизм? В чём выражается это давление?

После начала путинского режима около 8 миллионов татар России забыли родной язык

​Рафис Кашапов: После начала путинского режима около 8 миллионов татар России забыли родной язык. Люди за пределами Поволжских республик даже боятся говорить, что они татары. Если мы будем молчать, скоро все поволжские и сибирские народы исчезнут.

– А в чём это выражается?

Рафис Кашапов: В прессе, на федеральном телевидении, но и на законодательном уровне в школах нашим детям не дают изучать татарский язык.

Власть поставила цель ликвидировать татароязычный компонент в Республике Татарстан как явление

​Ростислав Мартынюк: Приоритет отдаётся русскому языку. Сужается школьное общеобразовательное пространство для языка, и это мы говорим о базовых вещах. Власть поставила цель ликвидировать татароязычный компонент в Республике Татарстан как явление.

– Чем отличается украинская языковая политика от российской национальной политики?

В России не есть государствообразующим народом русские, это один из народов, который входит в состав федерации

​Ростислав Мартынюк: На самом деле, сравнивать унитарное государство Украину и Российскую Федерацию некорректно в этом отношении. В России не есть государствообразующим народом русские, это один из народов, который входит в состав федерации. Хотя очень странная ситуация, русской республики в составе России нет, но русские везде и осуществляют своё право на язык, национальные потребности.

В России есть республики, которые являются учредителями этого государства, но теперь уже номинально. Хотя ещё в 1990 годах это ещё не выглядело номинальностью.

Москва опирается на инструментарий русского шовинизма

Телевидение в 1990-х было татарским, книгоиздание, развитие школы – всё это было неплохой заявкой, что даже в составе Россий Федерации можно было развить татарскую нацию и стать успешным европейским народом. Но это было не нужно Москве, потому что Москва опирается на инструментарий русского шовинизма.

​– Криминальные преследования, в ваш адрес, в частности, можно объяснить с точки зрения государства призывом к сепаратизму. Вы призываете каким-то образом к сепаратизму, к тому, что рано или поздно Российская Федерация номинально должно прекратить своё существование?

Рафис Кашапов: Если это уже преступная коррумпированная олигархическая власть ущемляет наши права, не только татарского народа, а всех коренных народов Российской Федерации, это государство должно разрушаться. А коренные народы должны создать свои государства.

Ростислав Мартынюк: Всё это определяется явочным порядком. На самом деле, пропаганда может объяснить любую попытку защитить свои основные права, привязав к различным экстремумам.

Рафис Кашапов попал в тюрьму по очень интересному поводу. В 2014 году он принимал участие в Стамбуле в пикете российского посольства, призывая прекратить оккупацию Крыма. Он получил срок.

– Часть этнических русских в Украине и «советских» призывали отдельные территории Украины отделиться от страны и присоединиться к России. Россия называла ущемление прав русских «геноцидом русскоязычных в Украине». Какая разница между татарами, эрзянами на территории Российской Федерации и русскими в Украине?

Ростислав Мартынюк: Российская Федерация является объединением республик, которые одновременно являются сооснователями этого государства. Украина – унитарное государство.

Россия является конгломератом стран, которые объединились и делегировали определённые полномочия федеральному центру. А федеральный центр присвоил их, упразднил права и суверенитет территорий. Здесь ситуация кардинально отличается.

Кремль – это и есть, условно говоря, распухший от крови, наглости «ЛНР»

Сепаратизмом не может являться то, что предусмотрено законом и логикой государства, которое делегировало свои права федеральному центру. Если он не исполняет свои обязанности, отнимает права, которые принадлежат к ведению республик в России, то в определённой образности можно сказать, что Москва сейчас самый большой сепаратист. Она отчуждает неотъемлемые государственные функции у субъекта Российской Федерации. В этом смысле она идеальный «ЛНР». Кремль – это и есть, условно говоря, распухший от крови, наглости «ЛНР».

– В чём выражается это наступление? Вы говорили, что 2017 год был тяжёлым для коренных народов федерации.

Рафис Кашапов: Был очень тяжёлый год для всех народов Поволжья. В отношении системы образования, для общественно-политических организаций, писателей. Начались масштабные преследования под руководством ФСБ. Историк-учёный пишет книгу, а против него возбуждается уголовное дело.

Рассказать о своей истории – уже разжигание межнациональной розни на территории Российской Федерации

– А за что?

​Рафис Кашапов: «Разжигание межнациональной вражды, розни». Рассказать о своей истории – уже разжигание межнациональной розни на территории Российской Федерации. Министерство образования выпустило книгу для всех школьников, где русские гуманные, за честность, справедливость, а остальные – второсортные народы.

​Слушатель, Донецкая область: Я общался с людьми из Мордовии, они себя уже ассимилировали с русскими и называют себя россиянами. Им настолько промыли мозги.

Ростислав Мартынюк: Да, люди живут в стране, где с утра до вечера рассказывают о некоем русском. Мы не хаем это «русское», но это используется как инструмент подавления национального самосознания, жизненных сил и способности построить визию своего будущего. Даже Гундяев (Владимир Гундяев, в монашестве Кирилл, патриарх РПЦ – ред.) говорит, что он русский, хотя он эрзянин. Но на самом деле мы говорим о вещах, которые осознаются большинством людей в Мордовии.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)