Директор школи у Татарстані повідомив про штраф через відмову скасувати уроки татарської мови

Директора приватної школи в російському регіоні Татарстан оштрафували після того, як він відмовився скасувати обов’язкові уроки татарської мови. Як повідомив Павло Шмаков на сторінці у Facebook 13 березня, суд в Казані напередодні оштрафував його на 25 тисяч рублів (440 доларів).

«З подачі прокуратури, суддя вирішила покарати непокірного керівника, наклала штрафи по 10 і 15 тисяч рублів за навчання татарській нарівні з російською мовою і за тимчасову відсутність у школі спортзалу і їдальні з вини Виконкому міста Казань. Рішення не вступили в силу, і ми їх обов’язково оскаржимо. Поки єдиним позитивним результатом можна вважати, що суд не наважився призначити штрафи вдвічі-втричі більші», – повідомив Шмаков.

Він заявив, що очікує надалі проблем з приводу відмови скасувати обов’язкові татарські класи, але запевнив, що не відмовиться від занять з татарської у своїй школі.

Шмаков останні місяці бореться зі спробами Генпрокуратури Росії перевірити, чи змушені діти в Татарстані вивчати татарську мову.

Судові розгляди відбуваються в умовах напруженості щодо мовних класів в так званих «етнічних» регіонах Росії, де широко представлені корінні, неросійські етнічні групи.

У липні минулого року президент Росії Володимир Путін заявив, що діти в цих регіонах не мають бути змушені вивчати мови, які не є їхніми рідними, і наказав прокурорам перевірити, чи це відбувається.

Цей крок викликав протест в Татарстані та інших регіонах, де місцеві мови мають статус офіційних на рівні з російською.

Сьогодні виповнюється 80 років, відколи 13 березня 1938 року за сталінських часів був виданий указ про обов’язкове вивчення російської мови в усіх етнічних республіках і регіонах Радянського Союзу.