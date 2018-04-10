(Друкуємо мовою оригіналу)

Анонсированное на 10 апреля разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не состоялось. Стороны конфликта в срыве договоренностей обвиняют друг друга. Тем временем, общественность в Луганской области обеспокоилась последним заявлением украинской стороны в трехсторонней контактной группе о готовности отвести войска в районе Станицы Луганской. Ассоциации участников АТО из разных районов области планируют подписать обращение к президенту Украины с просьбой не отводить войска.

В штабе АТО причиной срыва разведения войск называют периодические обстрелы позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков. В частности, на запланированном участке разведение последний обстрел был зафиксирован 4 апреля около 7 вечера. А для того, чтобы разведение началось, режим тишины должен соблюдаться в течение 7 дней. При этом, пресс-офицер штаба АТО Олег Сушинский заявил, что Вооруженные силы Украины готовы отойти в случае выполнения всех договоренностей.

Подразделения ВСУ готовы к отведению своих сил на этом участке

«Подразделения ВСУ готовы к отведению своих сил и средств на этом участке обороны в зеркальном варианте при условии необходимого выполнения всех требований рамочного решения трехсторонней контактной группы», – рассказал Олег Сушинский.

В свою очередь, в группировке «ЛНР» виновной в срыве разведения сил и средств называют украинскую сторону. Как заявил так называемый «представитель народной милиции» Андрей Марочко, они запустили сигнальную ракету, свидетельствующую о готовности начать разведение сил и средств и выждали 10 минут. Украинская сторона не отреагировала на этот сигнал.

«Сегодня в очередной раз, как и предыдущие разы, мы увидели, что Киев не желает выполнять взятые на себя обязательства в Минске», – заявил Андрей Марочко.

Если уйдут военные, то что будет с патриотами, которые там живут? – волонтер из Станицы Луганской

Несмотря на то, что сейчас разведение сил и средств сорвалось, представители ассоциаций участников АТО в регионе считают, что вскоре такая ситуация все же может стать реальностью. Поэтому в течение ближайших нескольких дней они планируют отправить в Киев обращение к президенту Украины с требованием не отводить войска от Станицы Луганской. Сейчас обсуждается окончательный вариант этого обращения. В документе говорится, что ситуация на линии разграничения очень нестабильная. И нет никаких гарантий, что после отхода военных населенный пункт не захватят боевики. Тем более, что уже не раз незаконные вооруженные формирования (НВФ) нарушали договоренности, говорят общественники. И Украина может вновь потерять свои территории.

По словам волонтера из Станицы Луганской Натальи Журбенко, согласно договоренностям, отвести войска нужно на 1 километр. Но это еще будет территория населенного пункта.

Если они выйдут за территорию поселка, то это будет беда

«В поселке блиндажи и окопы военные делать не будут. Значит войска наши должны выйти за территорию Станицы Луганской. А если они выйдут за территорию поселка, то это будет беда», – говорит Наталья Журбенко.

В первую очередь могут пострадать патриотически настроенные граждане – многие переселенцы и примкнувшие к ним местные активисты, считает волонтер. Некоторым из них уже угрожали и даже пытались поджигать их дома. И это происходило на территории, которая под контролем военных. Если же они уйдут, то угроза для активистов только усилится.

Также, по мнению общественников, в случае отхода, военные утратят важные позиции вдоль Северского Донца, что может негативно повлиять на обороноспособность на этом участке.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)