Украинцы не считают сограждан, оставшихся на оккупированном Донбассе, сепаратистами или предателями, к такому решению пришли эксперты общественной организации «Кальмиусская группа», проведя исследования нескольких фокус-групп по всей Украине. Люди плохо понимают цель закона о реинтеграции и разочарованы минским процессом, а еще больше верят своим близким, чем телевидению, и ожидают от президента решительных шагов.

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Даже спустя 4 года конфликта в отношении востока Украины не возникло предубеждений. Нет враждебности и мыслей, что все, кто остался на оккупированной территории – враги и предатели. В большинстве случаев у людей нейтральное или позитивное отношение, констатирует эксперт Кальмиусской группы Мария Золкина. Она со своими коллегами встречалась с группами людей разного возраста, рода занятий и социального статуса. Таких встреч было 12, 6 из них на подконтрольном Донбассе, 6 в других регионах. По мнению Марии Золкиной, к счастью, остаются сильными родственные и личные связи между людьми по обе стороны линии разграничения.

На подконтрольной Киеву территории люди сохраняют связи с теми, кто остался за линией разграничения.

«Что касается тем о конфликте, люди больше всего доверяют личному общению или опыту своих родственников и знакомых. И в этой ситуации очень важно, что на подконтрольной Киеву территории люди сохраняют связи с теми, кто остался за линией разграничения. Практически у большинства респондентов есть близкие или знакомые, которые остались за линией разграничения, люди стараются поддерживать с ними контакты», – говорит Мария Золкина.

Люди не понимают сути переговоров в различных форматах. О них все время говорят, они в информационном пространстве, но результатов жители Украины не видят, говорит аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов. Разве что, время от времени проходит обмен пленными, а жители прифронтовых территорий после очередной минской встречи пару дней не слышат взрывов.

Кучма это недостаточно, президент Порошенко должен взять ситуацию в свои руки

«Люди слышали о минских переговорах, они знают главных перговорщиков, что Украину представляет бывший президент Кучма. Но для многих это недостаточное представительство. Много было заявлений, что президент Порошенко должен взять ситуацию в свои руки и лично участвовать в переговорах. Людям не нравится тот штиль, который наступил, и непонятная ситуация, когда идут переговоры, но боевые действия идут, и гибнут люди», – считает Виталий Сизов.

Эксперты «Кальмиусской группы» провели краткий опрос: у жителей Мариуполя, Авдеевки, Славянска и Киева спрашивали, что они знают о новом законе о реинтеграции Донбасса. Оказалось, что многие ничего о нем не слышали, либо понимают реинтеграцию как отсоединение.

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В проведенных фокус-группах участвовало около сотни респондентов. Через несколько месяцев планируется полномасштабный опрос жителей Украины, рассказал журналист, член «Кальмиусской группы» Алексей Мацука. Темой останутся проблемы реинтеграции и усиление связей между жителями по обе стороны линии разграничения.

«В течении полугода, когда будут поступать новые данные соцопросов, они будут отправляться к людям, принимающим решения о реинтеграции. В том числе, и членам Минской группы, в Администрацию президента, и во все министерства, которые имеют хоть какое-либо отношение к работе с жителями оккупированного Донбасса или к мирному урегулированию», – сообщил Алексей Мацука

До выборов остался год, активисты и жители Донбасса опасаются, что с началом предвыборной гонки вопрос Донбасса будет политизироваться, а это вряд ли приведет к решению проблем.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)