Муженко: АТО на Донбасі завершується, операцію Об’єднаних сил очолить військове керівництво

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив Радіо Свобода, що триває зміна формату антитерористичної операції (АТО) на операцію Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво.

«Закон, який 20 лютого був підписаний президентом України, систематизує задіяння ЗСУ для виконання завдань тих, які вони виконували в АТО, і зміну формату основної операції. Буде завершена АТО, і ми перейдемо до операції Об’єднаних сил. Це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядкованість визначених сил і засобів військовому керівництву, створення об’єднаного оперативного штабу як основного органу управління цією операцією на території Донецької і Луганської областей», – зазначив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Віктор Муженко.

За його словами, це дозволить систематизувати задіяння підрозділів ЗСУ і підрозділів та сил інших складових сектору безпеки, «більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати ЗСУ».

Відповідаючи на запитання кореспондента про те, хто очолить штаб Об’єднаних сил, начальник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що це буде «людина з бойовим досвідом».

«У нас є відповідні кандидатури. Вони потребують певної процедури узгодження. І після цього в найкоротші терміни вони будуть надані президенту України для затвердження такої кандидатури. Це буде людина, яка має бойовий досвід і достатньо навичок, знань і практичного досвіду для того, щоб виконувати такі завдання», – сказав Муженко.

Повне інтерв’ю з Віктором Муженком читайте на сайті Радіо Свобода 23 лютого та дивіться у програмі «Ваша Свобода» на телеканалі «Еспресо».

Президент України Петро Порошенко 20 лютого підписав закон «Про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей», що переформатовує АТО і визначає Росію агресором, а також повідомив, що чекає на затвердження від міністра оборони України і начальника Генштабу ЗСУ узгоджену кандидатуру на посаду командувача Об’єднаних сил.