(Друкуємо мовою оригіналу)

В Мариуполе начал работу центр оказания социальной помощи участникам АТО и членам их семей. Теперь военнослужащие смогут получить не только консультацию по интересующему вопросу, но и непосредственную помощь. И все в одном месте. Какие услуги могут получить военные и в какой помощи нуждаются чаще всего, выясняло Радио Донбасс.Реалии.

Осуществлять проект начал Мариупольский городской центр социальных служб. Директор центра Надежда Астанина говорит, что работа в нем ведется по принципу единого окна. Военные могут получить любую услугу в одном месте и не тратить время на решение своих проблем, проводя его в очередях. Военнослужащие получили еще одну точку доступа к муниципальным сервисам, говорит Астанина.

Финансирование работы центра осуществляется за средства городского бюджета.

Очень востребованы административные услуги, управления городского управления здравоохранения, юридического департамента, управления земельных отношений. Здесь можно сдать документы на получение жилья

«Здесь принимают специалисты департамента социальной защиты населения. Это самая популярная из услуг, потому что многие льготы реализуются для участников АТО именно через этот департамент. Это консультации по вопросам санаторно-курортного лечения, предоставления средств реабилитации. Очень востребованы сегодня административные услуги, управления городского управления здравоохранения, юридического департамента, управления земельных отношений. Здесь можно сдать документы на получение жилья. И при необходимости получить психологическую помощь», – сказала директор городского центра социальных служб Надежда Астанина.

Работают в центре 5 человек из вышеперечисленных управлений города. За несколько дней работы к ним обратилось по различным вопросам уже более 20 человек, говорит администратор центра, психолог Олеся Манык.

«Самые насущные темы обращений – постановка на квартирный учет и получение земельного участка. А вот обращений к психологу еще не было, но я думаю, что в перспективе это будет. Для начала людям нужно привыкнуть к тому, что есть центр, куда они могут обратиться. Поход к психологу – очень серьезное решение, не каждый сразу к этому приходит. Как минимум, человеку нужно почувствовать доверие к специалисту, прежде чем к нему пойти», – считает психолог.

Полковник ВСУ Тарас Грень говорит, что потребность в подобном центре возникла давно. Инициировали его создание сами военные. Теперь здесь можно решить любой вопрос, а спектр предоставляемых услуг будет расширяться, отмечает военный.

Есть очень важный аспект: это работа с женами военнослужащих, которые сейчас служат или возвращаются из АТО

«Зная опыт работы таких центров в других городах, я надеюсь, что в Мариуполе этот центр будет способствовать объединению военнослужащих и членов их семей. Потому что есть очень важный аспект, которым занимаются подобные центры, это работа с женами военнослужащих, которые сейчас служат или возвращаются из АТО. Это требует внимания, потому что человек, который находился в стрессовой ситуации определенное время, нуждается в несколько особом внимании и заботе», – говорит полковник.

В перечне услуг, предоставляемых центром социальной помощи для ветеранов АТО, отсутствует только услуга Пенсионного фонда. Консультации этой службы пока недоступны. Но, как уверяют специалисты центра, работа в этом направлении ведется.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)