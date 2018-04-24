Психолог: «Ми робимо ставку на навчання ветеранів для роботи з ветеранами»

Київ – Фахівці країн-членів НАТО, українські урядовці, ветерани бойових дій на Донбасі й волонтери зібрались 24 квітня у Києві на міжнародній конференції «VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя». Як зазначають учасники, вивчення досвіду соціальних служб для ветеранів Північноатлантичного альянсу важливе для України, яка далі воює проти російської агресії та в якій збільшується кількість учасників бойових дій, яким держава гарантує медичну, психологічну і соціальну підтримку.

Кризовий психолог Андрій Козінчук пішов на війну, щоб набути нових знань і надавати психологічну допомогу побратимам за принципом «рівний рівному». При цьому психологічне «повернення додому» тривало у Козінчука приблизно півроку.

Ми в Україні вже маємо психологів, які готові працювати з військовими за принципом «рівний рівному», але їх недостатньо

«У мене була своя індивідуальна терапія і групова терапія, і своя динаміка. Це було складно, але ефективно. На сьогодні ми в Україні вже маємо психологів, які готові працювати з військовими за принципом «рівний рівному», але їх недостатньо. Тож ми робимо ставку на навчання ветеранів бойових дій для роботи з ветеранами. Це для бійця ще й перший крок до усвідомлення: якщо ти сам не можеш справитись, ось є хлопець, який, можливо, воював неподалік від тебе та який тепер, у мирному житті, готовий тебе підтримати», – розповідає Козінчук у розмові з Радіо Свобода.

За словами психолога, він проти того, щоб зобов'язати кожного бійця проходити реабілітацію: «Це диктатура. Але я вважаю, що у воїна має бути кілька варіантів: хочеш – іди до психолога, хочеш – поспілкуйся з капеланом, хочеш – їдь у санаторій», – каже Козінчук про право вибору у ветерана АТО.

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Таку практику використовують у роботі з військовослужбовцями і у країнах-членах НАТО: отримавши психологічні травми або психічні розлади, бійці часто продовжують «воювати» вдома. Це може становити ризики і для його рідних, і для спільноти, каже керівник робочої групи НАТО з питань переходу до мирного життя Карл Кастро.

Для України гостро постає питання підготовки реабілітологів із військового середовища

«Уявіть, що боєць повертається додому, але ментально, подумки він далі на війні. Він тяжко виходить з депресії. І найчастіше зрозуміти його і йому допомогти можуть такі ж хлопці, як він. Тому для України гостро постає питання підготовки реабілітологів із військового середовища, для чого потрібне належне забезпечення і фінансування», – наголошує Кастро в інтерв'ю для Радіо Свобода.

За даними Державної служби у справах ветеранів АТО, держава пропонує ветеранам (у рамках своїх зобов'язань і повноважень) обирати варіанти реабілітації: як зазначав раніше заступник керівника Держслужби Руслан Кучук, боєць може взяти запропоновану службою соціального захисту путівку, або ж самостійно вибрати, в якому реабілітаційному центрі чи санаторії він хоче підлікуватись за державний кошт. При цьому ветеран має укласти договір і з соцслужбою, і з лікувальним закладом, зазначає Кучук.

За його словами, цього року на лікування у санаторіях держава виділила 167 з половиною мільйонів гривень, на психологічну реабілітацію – майже 22 мільйони гривень. До того ж, уряд врегулював виплати у 2018 році разової грошової допомоги ветеранам бойових дій.

«Маємо свій досвід збагачувати досвідом партнерів» – Стеблюк

Заступник начальника Української військово-медичної академії з клінічної роботи Всеволод Стеблюк відомий учасникам АТО та волонтерам під позивним «Айболіт». Стеблюк – учасник Революції гідності, військовий лікар, учасник боїв за Іловайськ, засновник напрямку «Адаптивна медицина» та автор телепроекту «Додому», присвяченого ветеранським проблемам. У розмові з Радіо Свобода Стеблюк зауважує: за більш як чотири воєнні роки Україна має власні наробки, власний досвід психологічної реабілітації та відновлення ветеранів бойових дій. Але, як і будь-який подібний досвід, він потребує збагачення, каже лікар.

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Питання захисту ветеранів, сказати б, фінансово-економічного благополуччя країни. Адже коли триває війна, важко зосередитись на якійсь допомозі ветеранам, бо маємо поточні витрати, пов'язані з війною

«Ми вже маємо свій досвід за більш як чотири роки війни, але його потрібно збагачувати, систематизувати, тому будь-які інформаційні заходи, подібні до нинішньої конференції, будуть сприяти тому, що ми зможемо викристалізувати щось своє, краще за (наробки – ред.) НАТО. Я розумію, що питання захисту ветеранів, сказати б, фінансово-економічного благополуччя країни... Адже коли триває війна, важко зосередитись на якійсь допомозі ветеранам, бо маємо поточні витрати, пов'язані з війною. Але це треба робити, тому що ці ветерани захищали країну і хочеться, щоб країна так само це розуміла і подбала про своїх захисників», – каже Стеблюк.

Міністерство у справах ветеранів замість 20 окремих установ

Доволі часто проблеми допомоги ветеранам бойових дій «зависають» між міністерствами і соціальними службами на місцях. Як повідомив голова парламентського комітету у справах ветеранів та учасників бойових дій Олександр Третьяков, на сьогодні питаннями соціального захисту та реабілітації учасників бойових дій на сході займаються близько 20 державних установ, які розпорошують виділені державні кошти і не завжди розуміють потреб ветеранів.

Пропоную міністерству освіти, Національній академії державного управління при президентові України ввести спецкурс для підготовки ветеранів до проходження конкурсу на державну службу

Створити ефективну і дієву систему їхнього розподілу та координації за виконанням соціальних програм повинно майбутнє міністерство у справах ветеранів, вважає Третьяков. Депутат також пропонує до 40 відсотків місць у міністерстві віддати ветеранам, а для того, щоб їх допустили до конкурсу на посади, вчорашніх бійців треба належним чином підготувати.

«Вже маємо офіційне рішення створити таке міністерство, і до кінця травня визначимось з питанням його очільника. Сподіваюся, міністерство запрацює з січня 2019 року. Наразі, пропоную Міністерству освіти, Національній академії державного управління при президентові України ввести спецкурс для підготовки ветеранів до проходження конкурсу на державну службу», – запропонував Третьяков.

Міністерства у справах ветеранів є в США, Канаді, Австралії, Хорватії, Китаї, тож Україні є в кого повчитися, наголошували учасники конференції в Києві.