Більше тисячі учасників бойових дій на Донбасі наклали на себе руки – Третьяков

Понад тисячу українських військових, які брали участь у бойових діях на Донбасі, наклали на себе руки, заявив голова парламентського комітету у справах ветеранів Олександр Третьяков під час конференції «VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя» 24 квітня у Києві.

«Хочу наголосити: ця війна докорінно відрізняється від тієї, що була в Афганістані. В Афганістані була війна, де застосувалася, в основному, стрілецька зброя. На цій війні застосовується артилерія. Зрозуміло, всі психологічні травми, в основному, із цим пов’язані, бо в багатьох солдатів є контузії», – сказав він.

За даними Мінсоцполітики, на даний час понад триста тисяч людей отримали статус учасника бойових дій, відповідно, вони мають «пакет» соціальних і медичних пільг, гарантованих державою.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».