Розенко: на сьогодні держава повністю забезпечує протезування ветеранам АТО

На сьогоднішній день держава «на сто відсотків» забезпечує потреби у протезуванні й реабілітації учасників бойових дій на сході України, які внаслідок поранень втратили кінцівки, заявляє віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«На сьогоднішній день ми на сто відсотків гарантуємо надання протезування в Україні. Якщо ж це складне протезування, яке справді в Україні неможливо зробити, держава бере на себе питання проведення протезування за кордоном. На сьогоднішній день ми вже можемо сказати, що понад тисячу українських бійців отримали якісну допомогу в напрямку протезування, їм забезпечене протезування», – сказав Розенко у виступі на міжнародній конференції «Світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя».

За словами міністра, у перший рік російської агресії проти України більшість українських бійців, які втратили кінцівки, протезувались і проходили реабілітацію за кордоном, нині ж потреби більшості з них забезпечує Україна.

За даними Мінсоцполітики, на даний час понад триста тисяч людей отримали статус учасника бойових дій, відповідно, вони мають «пакет» соціальних і медичних пільг, гарантованих державою.