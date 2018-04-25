На сьогодні немає точної статистики, скільки ветеранів бойових дій на сході України скоїли самогубство. Так Уповноважений президента України у справах ветеранів Вадим Свириденко прокоментував Радіо Свобода слова народного депутата Олександра Третьякова, який напередодні заявив про тисячу суїцидів серед ветеранів.

«Ми не можемо цієї кількості з'ясувати, тому що багато суїцидів, скоєні на сьогоднішній день, є офіційними даними і стосуються чинних військових. Але є хлопці, які демобілізувались і на сьогоднішній день перебувають по домівках, і у разі (їхнього самогубства) хто фіксує ці випадки – ми не знаємо. Мені б хотілось, щоб таких випадків було насправді не так багато», – зазначив Свириденко.

За його словами, зменшити кількість депресивних станів і суїцидів серед ветеранів бойових дій мала би спеціальна реабілітаційна служба, або ж центр психологічної реабілітації, про створення якого кажуть експерти. За словами Свириденка, президент України підтримує створення такого центру.

Військовий прокурор Анатолій Матіос у лютому цього року заявляв про 518 учасників АТО, які вчинили самогубство.

Між тим, начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України Олег Грунтковський цю цифру пізніше заперечив, але назвати кількість військових-самогубців відмовився, заявивши, що це – конфіденційна інформація.