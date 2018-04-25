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25 Квітень 2018, Київ 18:24
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Поствоєнний синдром ветеранів АТО. Запобігання самогубствам

Поствоєнний синдром ветеранів АТО. Запобігання самогубствам
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Наведена народним депутатом Олександром Третьяковим статистика, що понад тисячу учасників бойових дій на Донбасі наклали на себе руки, посилила дискусію в Україні про наслідки так званого донбаського синдрому. Натомість уповноважений президента України у справах ветеранів Вадим Свириденко стверджує, що кількість суїцидів серед ветеранів АТО наразі невідома. У лютому цього року військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв про 518 учасників АТО, які вчинили самогубство. Проблема посттравматичного стресового розладу – наскільки гостро вона стоїть для учасників АТО? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили офіцер Генштабу ЗСУ, полковник Віктор Шидлюх та волонтер Геннадій Друзенко.

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