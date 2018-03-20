Проект «W»: ветерани і волонтери зіграють у п’єсі Шекспіра

У Києві презентували волонтерський проект «W (Veterans, Volunteers and William)», або ж «Ветеранський театр», у рамках якого ветерани бойових дій на сході України і волонтери зможуть вивчити англійську мову й опанувати акторську майстерність.

Учасники проекту планують поставити п’єсу Вільяма Шекспіра «12 ніч» англійською мовою, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Ініціатори проекту – громадська благодійна організація ELEOS-Ukraine та Ігор Касьян, учасник бойових дій і засновник школи вивчення англійської мови.

«Проект триватиме близько року, його завдання – показати суспільству ветеранів нинішньої війни з іншого боку, як творчих людей. Ми хочемо, щоб талант і натхнення наших ветеранів побачили у світі. А вивчити англійську мову, зіграти у п’єсі Шекспіра – це труднощі, які вони здолають своєю працею і наполегливістю», – пояснив Касьян.

Режисер постановки – заслужений артист України Олексій Гнатковський, художній керівник – народний артист України, директор Івано-Франківського драматичного театру Ростислав Держипільський. Обидва долучились до проекту на волонтерських засадах.

Як зазначив у розмові з Радіо Свобода капелан, представник ELEOS-Ukraine отець Сергій (Дмитрієв), участь у подібних проектах учасників бойових дій є своєрідною мистецькою реабілітацією, терапією для них, а також можливістю використати власний творчий ресурс.

Минулого місяця Верховна Рада ухвалила звернення до Кабміну щодо створення міністерства у справах ветеранів. У документі зазначається, що метою цього є створення ефективної системи соціального захисту ветеранів війни.

За даними Міноборони, статус учасника бойових дій в антитерористичній операції отримали понад 216 тисяч людей.