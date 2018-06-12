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Кабинет министров Украины ещё в конце января 2018 года принял решение выплатить по 100 000 гривен помощи каждому, освобожденному из плена сепаратистов. Речь шла именно про освобожденных в декабре 2017 года. Прошло полгода, и люди до сих пор не получили обещанные деньги. Чиновники утверждают, что выплаты уже начались и в ближайший месяц все получат обещанные деньги.

27 декабря в районе Горловки Владимир Фомичев и еще 73 пленных перешли через линию разграничения и попали на подконтрольную Украину. Их освободили из плена в обмен на 306 человек, освобождения которых требовали сепаратисты.

На освобождённых делали пиар, но мало помогали – Фомичёв

Макеевчанин Владимир Фомичёв пробыл в незаконном заключении группировки «ДНР» почти 2 года. Он считает, что его арестовали за то, что он принимал участие в Евромайдане в Донецке. Кабинет министров Украины пообещал всем освобождённым по 100 тысяч гривен.

Владимир рассказывает, что поначалу лежал в больнице, после плена необходимо было лечение. Тогда к нему и к другим пленным приходило много политиков и общественников. Было много пиара, но мало реальной помощи, рассказывает он. Практически все освобождённые написали заявление на получение обещанной Кабмином помощи, но даже через полгода после освобождения люди не получили денег.

Деньги были особенно нужны вначале, когда ты только освободился из плена

«Деньги были особенно нужны вначале, когда ты только освободился из плена. Мы 3 года отсидели, и непонятно, что делать дальше. Денег нет, работы нет, жилья нет, а нужно выживать», – рассказал Владимир Фомичёв.

Деньги нужно платить не только этим, а и всем пленным – правозащитники

До этого такой помощи освобождённым из плена никогда не делали. Бюрократическая машина плохо переваривает нововведения. Кабмин создал сложную схему: документы собирает Минсоцполитики, после проверки освобождённого на благонадёжность дают добро на выплату, но деньги в распоряжении Министерства временно оккупированных территорий (МинТОТ).

Эта помощь не прописана ни в одном постановлении о военнопленных, поэтому необходимо принять закон, чтобы упростить схему и гарантировать выплаты другим, кто освободится из плена, считает юрист программы «Радник» Ирина Лоюк.

То, что деньги выплачивают только этим пленным, это очень несправедливо по отношению к другим пленным

«То, что деньги выплачивают только этим пленным, это очень несправедливо по отношению к другим пленным. Потому что те, кто был освобожден ранее, остались без помощи государства. Они получали какую-то помощь от местной власти. Это было спонтанное решение, и его необходимо согласовать на уровне закона – процедуру и размер выплаты», – считает Ирина Лоюк.

По 100 тысяч уже начали выплачивать и выплатят всем за месяц – МинТОТ

Деньги освобожденным из плена уже начали выплачивать на прошлой неделе в Донецкой и Львовской областях. Помощь получат все в ближайшее время, утверждает начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества МинТОТ Ирина Калупаха.

Выплачивать уже начали, это вопрос времени… месяц максимум.

​«Здесь не будет, что все получат помощь в один день. Освобождённые из плена обращались в разное время, на месяц раньше, на месяц позже. Выплачивать уже начали, это вопрос времени. И это не полгода, а месяц максимум», – уверила Ирина Калупаха.

Местные власти сработали намного оперативней. Например, в Донецкой области освобождённые из плена получили из местного бюджета по 50 тысяч, а в Луганской и Львовской по 8 тысяч гривен, рассказывают волонтёры.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)