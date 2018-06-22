(Друкуємо мовою оригіналу)

Донецкая область получила нового главу. Им стал генерал-майор СБУ Александр Куць: в пятницу в Краматорске Куця как главу областной военно-гражданской администрации представил президент Петр Порошенко. С марта 2015 года Куць возглавлял управление СБУ в Донецкой области, до этого – был замначальника управления борьбы с коррупцией и оргпреступностью СБУ в Киеве (так называемый сектор «К»). Таким образом, на смену гуманитарию и хозяйственнику Жебривскому пришел кадровый офицер спецслужбы.

Это кадровое решение Радио Донбасс.Реалии обсудило с руководителем Агентства развития Приазовья Константином Батозским.

– Константин, что скажете - военно-гражданскую администрацию после «гуманитария» Жебривского возглавил представитель спецслужбы, кадровый офицер. Какие плюсы и минусы в этом видите? Как думаете, какие задачи перед ним поставили сейчас? Ожидают, что он будет действовать жестче – как силовик?

– Дело в том, что это назначение нужно рассматривать в более широком контексте последних назначений инициированных Петром Порошенко и Администрацией Президента. Мы видим, что на руководящие посты глав областных администраций и их заместителей назначаются люди, скажем так, выходцы из силового блока: или из МВД, или из спецслужб. И объяснение этому явлению состоит в том, что приближаются выборы, и президентская сторона в этих условиях делает ставку, конечно, на лояльность больше, чем на профессионализм.

Куць очень хорошо знает вверенный ему участок работы

Сильная сторона Александра Куця состоит в том, что он достаточно молодой человек, новой формации и очень хорошо знает вверенный ему участок работы. И я ожидаю, что его назначение изменит в лучшую сторону ситуацию, в первую очередь, на линии разграничения: в плане обустройства пунктов пропуска, в плане искоренения коррупции, контрабанды и это будет очень весомым вкладом. Потому что, увы, назвать работу Павла Жебривского в этом направлении удовлетворительной никак нельзя. Условия на блокпостах являются нечеловеческими с санитарной точки зрения, и вокруг них много таких явлений как покупка и продажа очереди, внезапное закрытие и так далее. Эту деятельность, конечно, можно и нужно улучшать, и упорядочивать. И вот это как раз то поле деятельности где, мне кажется, новый губернатор себя проявит с лучшей стороны.

Но, в то же время, ему надо быть готовым и заниматься широким блоком развития территорий. В первую очередь контролируемых и серой зоны, потому что, увы, экономическими успехами область при Павле Жебривском не блистала. И, я надеюсь, что кадровая политика нового губернатора будет все-таки более открытая. Это не будет такой вот военный совет, а будет все-таки использован подход как раз профессиональный, а не личный подход, основанный на лояльности.

– Вот интересно ваше мнение, как дончанина. Вы в целом критически оцениваете то, что удалось предыдущему руководителю области Павлу Жебривскому. Господин Куць будет уже третим руководителем Донецкой области. Вот оцените, что может сделать руководитель области, что в его власти на самом деле, а что не может? Ведь он все равно, так или иначе, должен считаться с обстоятельствами. А обстоятельство главное – это война. Ну и с тем, наверное, чего хочет Киев, президент Порошенко? Ваше мнение в этой связи? Какие возможности у руководителя Донеччины?

– Я был советником губернатора Сергея Таруты, и мне известно, достаточно хорошо, что офис губернатора – это не офис волшебника. Но есть один факт, который на самом деле отличает ситуацию Александра Куця, от той, что была у нас. Дело в том, что формат военно-гражданской администрации он предусматривает большую свободу в расходовании бюджетных средств. То есть, бюджет области уже готовится не облсоветом, который не функционирует в Донецкой области, а непосредственно офисом губернатора. И соответственно распоряжение бюджетными деньгами, оно находится в ведении губернатора и все решения принимаются максимально быстро, потому что нет вот этого вот фильтра в лице областного совета. И мне кажется, что вот это как раз развязывает руки новому руководителю для того, чтобы все-таки область пришла к росту. Чтобы там осуществлять по-настоящему большие инвестиционные проекты по реконструкции дорог, инфраструктуры, потому что Павел Жебривский оставил за собой гору невыполненной работы. Это завершение строительства газопровода в Авдеевку, это проект по водоснабжению в условиях, когда магистральный водопровод «Северский Донец-Ростов» находится под постоянными обстрелами, и Донецкая фильтровальная станция выходит из строя и без воды остается чуть ли не половина области.

Вот эти все проекты с бюджетными возможностями области, их, конечно, нужно решать. Здесь нужно призывать талантливую команду экономистов и управленцев, которые смогут эти вещи делать быстро. Потому что мы понимаем, что одним из залогов нашей победы в этой войне, является быстрое развитие. Очевидное развитие, в первую очередь, на контролируемых территориях. Потому что когда приезжают люди с оккупированных территорий и по этому они судят о всей Украине. Об успехах всей Украины. Конечно, область должна стать витриной наших успехов. И в этом смысле я даже рад за Александра Куця, потому что у него есть все возможности достичь результата и не войти в историю, как губернатор несбывшихся надежд. Как это было с его предшественником.

– Ну все таки, вы говорите, что главное для президента Порошенко лояльность, нежели профессионализм. Как в этой связи может действовать господин Куць, если главное то, что говорит делать шеф?

Для кадрового офицера это сложный переход. Понять, что он не находится в системе «начальник-подчинённый»

– В этом и состоит искусство политика, и для кадрового офицера, возможно, это сложный на самом деле опыт и сложный переход. Понять, что он все-таки не находится в системе «начальник-подчинённый», а отвечает перед всем украинским народом. Это личный выбор – совершать противоправные действия или их не совершать. И успешному политику совершенно очевидно, для того, чтобы в политике сохраняться и дальше, переход из службы в гражданскую службу – это осознанное движение, потому что очень сложно вернуться назад. Для того, чтобы в политике сохраниться нельзя совершать плохих вещей. Нельзя заниматься какой-то фальсификацией выборов или концентрировать административный ресурс для тех или иных кандидатов. Все это достаточно тонкие материи, которые ему предстоит изучить и вот пройти, так сказать, между струек, чтобы сохранить свое политическое лицо.​

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)