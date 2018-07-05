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Выявлять угрозы и лидеров, их генерирующих, предупреждать и противостоять дестабилизации обстановки в регионе будут сами жители. Таков основной смысл проекта «Стійка Україна», направленный на усиление национальной безопасности страны. На первом этапе специалисты Международного центра безопасности и обороны при поддержке правительства Эстонии провели масштабные социологические исследования в трех областях, прилегающих к зоне военных действий.

Около двух лет группа специалистов из Эстонии и Украины изучала опыт добровольцев, волонтеров и местных жителей, которые стали на защиту страны и своих семей с начала военного конфликта, не дожидаясь реакции правительства: их интересовала мотивация людей. Около 2000 социологических опросов, психолингвистический анализ более 600 миллионов профилей в социальных сетях, фокус-группы и глубинные интервью на территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей показали: в нацбезопасности Украины есть три главных пробела, говорит руководитель проекта, исполнительный директор аналитического центра по обороне и безопасности Эстонии Дмитрий Теперик.

Это область коммуникационной безопасности, информационной безопасности и кибербезопасности

«Это область коммуникационной безопасности, вторая область – информационная безопасность (это работа с медиа-пространством, с каналами информации и инфраструктурой). И третья область – кибербезопасность, все, что связано с IT-системами, с программированием, с кодами», – уточнил он.

Это три области, в которых в Эстонии есть определенная компетенция, и она пригодится Украине, говорит Дмитрий Теперик. Эта компетенция не идеальна, но обмен опытом поможет обеим странам найти новые подходы и приобрести новый опыт.

Есть лига кибер-безопасности Эстонии, которая имеет полномочия от лица государства. В нее входят добровольцы

«Есть лига кибер-безопасности Эстонии, которая имеет полномочия от лица государства помогать отражать кибер-атаки. В нее входят добровольцы – специалисты, которые каждый день ходят на работу, связанную с IT-областью, но на выходных или в свободное время, по вечерам могут помогать государству отражать кибер-атаки или мониторить кибер-пространство», – рассказал эксперт.

В проект хотят привлечь гражданское население: это могут быть не только специалисты в области программного обеспечения и связи, но и психологи, маркетологи, владельцы теле- и радиоканалов, представители бизнеса. Хаоса не должно быть: государство, безусловно, координатор, но чувство национальной безопасности должно быть возрождено в каждом человеке, уверены специалисты.

Если у вас все население знает, как правильно поступать, если все население – информационные партизаны, что вы будете делать?

«Обезглавить государство намного проще, если делигировать все какому-то министерству. Если министерство исчезает с лица земли в результате действий врага, то у других этих компетенций нет. А если у вас все население знает, как правильно поступать, если все население – информационные партизаны, что вы будете делать? Вы не можете всех истребить. Они все знают, как и что делать. А знают не все, то большинство может научить других», – считает Дмитрий Теперик.

Общественный активист, социолог Мария Подыбайло считает, что исследования пригодятся для усиления безопасности Мариуполя и всей страны. Не смотря на то, что за спиной Эстонии есть мощный военный союзник в лице НАТО, эта страна осознает все риски информационных атак, учится действовать привентивно, создает инструменты для такой борьбы и намерена помочь Украине, считает она.

Мы все делаем практически вручную, а у них есть научный подход к этому. Я знаю, что мы будем использовать их наработки

«Мы в сотрудничестве с ними можем получить лучшие инструменты, которые позволят выявлять информационные угрозы на начальном этапе и привентивно действовать. Потому что сначала идет информационная угроза, она делается в определенной целью. Мы понимаем, что деньги просто так не тратятся. На самом деле, всегда используется то, на что мы готовы реагировать. Интернет – это бесконечность, а ребята работают технологично. Они пишут программы. Мы все делаем практически вручную, а у них есть научный подход к этому. Я знаю, что мы будем использовать их наработки», – сказала Мария Подыбайло.

До 2020 года инициаторы проекта планируют устранить все пробелы в эффективном сотрудничестве государства и гражданского общества. Это усилит безопасность не только региона, прилегающего к зоне военных действий, но и страны в целом. Гражданское общество до сих пор является мощным источником силы, считают эксперты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)