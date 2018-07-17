(Друкуємо мовою оригіналу)

Четыре года назад был сбит «Боинг 777» в небе Донецкой области. Официальные и независимые расследователи доказали, что это сделали российские военные из российской установки «Бук». Единственная не согласная – Россия, и многие ей верят. Как России это удается и что с этим делать? Это в эфире Радио Донбасс.Реалии обсудили руководительница проектов «Антизомби» и «Гражданская оборона» Оксана Дыхнич и соосновательница проекта StopFake Марго Гонтар.

– Почему люди по-прежнему верят, что Россия не виновата?

Оксана Дыхнич: Насколько мы знаем, на оккупированных и подконтрольных территориях Донбасса практически отсутствует украинское телевиденье. У жителей там формируется только одна точка зрения российской пропаганды. Им активно вкладывают в уши одно и то же.

В российских СМИ меняется концепция, они не говорят однозначно, что это они сбили самолет или не они. Они говорят, а почему этот самолет вообще там летел, почему Украина не перекрыла воздушное пространство.

​– Марго, вы писали разоблачение истории об испанском диспетчере касательно «Боинга». Вы видите смысл в том, чтобы писать подобные разоблачения, если через четыре года конфликта продолжают говорить, что не все так однозначно?

Мы не можем вломиться в дом и заставлять верить в то, что мы предлагаем

Марго Гонтар: Безусловно есть смысл. Мы собираем некоторые архивы, предоставляем информацию. Мы не можем прийти в дом, вломиться в него и заставлять верить в то,

что мы предлагаем. Мы можем только максимально распространять информацию. Думаю, это то, что Украина и другие страны должны делать.

Тут еще актуальный смысл, потому что если вбивать в тот же Google заголовок, который был опровергнут, он подтягивает это опровержение.

– Если вспомнить тот день, четыре года назад, когда это случилось, могли ли вы себе представить, что спустя столько времени мы будем говорить об этом в таком ключе? Что это все сойдет с рук?

Марго Гонтар: С рук все-таки полностью не сошло и не сходит. Те же санкции частично из-за этого и продлены до января 2019 года. Мы видим заявления Австралии, Нидерландов, страны «Большой семерки» повторили, что они требуют российского участия в расследовании и притянуть Россию к ответственности.

– Получается, мы сами меняемся, и журналистское, и политическое сообщество привыкает к такому отрицанию и циничности?

Оксана Дыхнич: Отрицания как раз нет. Процесс не такой быстрый, как нам бы хотелось, но он идет. На официальном уровне страны «Большой семерки» признают вину России.

– Отрицание и продуцирование множественности версий – ситуативная тактика или это было продумано российскими СМИ?

Многие из этих технологий еще были отработаны во время Чеченской войны

Оксана Дыхнич: Многие из этих технологий еще были отработаны во время Чеченской войны. Именно там были «изнасилованы девочки», тогда были русские рабы и защита русскоязычного населения, и стрельба из мирных кварталов. Все это уже было.

– Во время Чеченской войны кто-то занимался опровержением подобных месседжей, вбросов от российской власти?

Оксана Дыхнич: Да, тогда еще было другое российское телевиденье. Фильмы того же военкора Александра Сладкова времен Чеченской войны, когда он задавал вопросы зачем бомбят их русских людей. Он стоял в центре разрушенного Грозного, тогда погибло русскоязычное население, много гражданских. А тут он уже стоит в центре Донецка и говорит, что войну якобы ведет хунта.

– Оксана, есть люди, у которых уже сложилось четкое мнение, вы рассчитываете на таких людей? Вы подаете информацию с юмором, это один из крючков?

Оксана Дыхнич: Да, враг должен быть смешным. И нелепо бояться того, кто смешон. Мы стараемся опровергать фейки именно через юмористическую подачу. И эффект от программы есть.

– Как вы его измеряете?

Оксана Дыхнич: У меня постоянная связь с аудиторией, пишут люди с оккупированных территорий. Даже рассказывали, что знают в Ростовской области.

Людям промывали мозги очень долго и Россия готовилась к этой агрессии очень долго

Вода камень точит, ничего не бывает сразу. Людям промывали мозги очень долго и Россия готовилась к этой агрессии очень долго, с начала 2000 годов. Это была планомерная обработка, как в информационных программах, так и в художественном продукте. Это присутствовало везде.

– Вы занимаетесь опровержением фейков с самого начала. Есть ли предел у этой тактики распространения размножения реальности? Когда это закончится, когда перестанет работать, как вы думаете?

Марго Гонтар: Я не думаю, что это перестанет работать, к сожалению. Мы наблюдаем, что это как вирус, он мутирует. Они в чем-то профессионалы своего дела, тратится много ресурсов и они хорошо адаптируются.

Здесь также вопрос образования и мировой общественности в том смысле, что как только страна сталкивается с конкретным кейсом, делает выводы и принимает меры.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)