Що втратив гідрометцентр України за час збройної агресії Росії?

Український гідрометеорологічний центр​ втратив 5 станцій на нині окупованій російськими гібридними силами частині Донецької і Луганської областей. Крім того, в анексованому Криму залишилося 22 метеорологічних станції. Про це повідомив головний метеоролог України Микола Кульбіда. Як вплинула втрата метеостанцій на прогнозування погоди?

Україна на сьогодні втратила на території Донецької та Луганської областей 5 метеорологічних станцій. Це Луганськ, Дар’ївка, Дебальцеве, Амвросіївка і Донецьк. Крім цих 5 станцій ще втрачена система спостереження на 21 гідрогеологічному посту, які спостерігають за річками, рівнями води та за паводками. В Криму втрачено 22 метеорологічні станції і 32 гідрологічних пости.

Ці втрати вплинули на повноту аналізу гідрометеорологічної ситуації на території України в цілому, а також призвели до незначних похибок у прогнозуванні погоди, розповідає Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру.

«Ті регіони, які на сьогодні нам не підконтрольні, ми не маємо з них гідрометеорологічної інформації. І зрозуміло, що не можемо надати нікому абсолютно об'єктивної інформації», – розповідає Микола Кульбіда, але зауважує, що особливого впливу на прогнозування ситуації це не має, оскільки похибка не більша від кількох відсотків. З точки зору глобальних оцінок і прогнозів, втрачені станції не суттєво впливають на загальну картину, розповідає головний метеоролог країни.

Інформація з непідконтрольних територій доповнюється за рахунок супутникових зображень, радарних зображень та інших даних

«Інформація з непідконтрольних територій доповнюється за рахунок супутникових зображень, радарних зображень та інших даних, які частково дозволяють компенсувати відсутність наземних спостережень за станом погоди», – каже Кульбіда.

Хоч якість прогнозування і погіршилася, особливо по східних районах України і оточуючих районах Росії, але сучасні технології дозволяють виправляти цю помилку, каже Кульбіда.

«Український гідрометцентр, Луганський, Донецький обласний центр із гідрометеорології на сьогодні повноцінно виконують свої функції. Зараз ці два обласних центри перебазовані в інші міста. Луганський перебазований у Лисичанськ, а Донецький – у Маріуполь».

Ті ж гідрометеорологічні підрозділи, що залишилися на окупованій території, наразі ніяк не забезпечуються ніякою інформацію, а лише проводять метеорологічні спостереження. Прогнози, що вони складають, будуються виключно на інформації інтернет-ресурсів, розповідає Кульбіда.

А от ті обсерваторії, що залишилися в окупованому Криму, каже Кульбіда, задіяні для роботи з федеральною службою Росії з гідрометеорології. Вони отримують повний обсяг інформації, оскільки Москва є одним із трьох світових метеорологічних центрів, який володіє всіма видами інформації.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)