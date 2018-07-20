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На 217 процентов поднялась стоимость услуг ЖЭКов в Славянске. По мнению чиновников, это должно спасти коммунальное хозяйство города от неминуемого краха. Но только жители города восприняли такую новость в штыки. По их мнению, работают коммунальщики из рук вон плохо.

Возможное повышение тарифов на работу ЖЭКов в Славянске обсуждали больше месяца. Власти настаивали на повышении, а горожане и местные общественные активисты противились этому. В итоге, исполнительный комитет горсовета всё же утвердил повышение на 217 процентов. Горожане возмущены таким решением властей.

За что нам повышают тариф, ведь ничего не делается

«К подъезду невозможно подойти. Если дождь, то с крыши льётся тебе на голову, за шею. По мусоропроводам крысы гуляют пешком, извините меня. Мы уже самостоятельно их травим, едем на рынок, покупаем таблетки. Покупаем всё. За что нам повышают тариф, ведь ничего не делается! Ничего, в прямом смысле этого слова», – рассказывает жительница Славянска Зоя Артамонова.

Горожане утверждают, что в большинстве подъездов ремонта не было ни разу. Дом пенсионерки Валентины Солёной в 2014-м первым попал под артобстрел. Но крышу до сих пор не восстановили.

Такие суммы платим! Куда это всё уходит?

«Все потрескалось: крыша, стены. Уже столько раз я поднимала этот вопрос. И перед депутатами, и писала письма. В общем, везде и всюду, а воз поныне там. А куда мы вот платим такие тарифы? Такие суммы платим! Куда это всё уходит?» – возмущается женщина.

В ЖЭКах рассказывают, что у них не хватает людей, из-за долгов по зарплате некоторые специалисты уволились. Существующие тарифы на их услуги не позволяют не то что поднимать зарплату, но и платить минимальные оклады сотрудникам.

С принятием тарифа мы надеемся, что у нас всё стабилизируется

«До принятия тарифа у нас было очень сложное финансовое положение на предприятии. Несвоевременно выплачивалась заработная плата. С принятием тарифа мы надеемся, что у нас всё стабилизируется. Мы своевременно начнём выплачивать заработную плату, согласно законодательству по труду. И мы сможем нормально обслуживать жилой фонд, восстановить количество работников», – говорит директор ЖЭКа № 4 Наталья Гаврилова.

Общественники стали на сторону горожан. Бывший секретарь горсовета, а теперь гражданский активист Олег Зонтов считает повышение тарифов необоснованным. Дополнительные средства на содержание ЖЭКов он предлагает искать в зарплатах директоров коммунальных предприятий, а не в карманах горожан.

Это позор для городской власти

Решение поднять тарифы он называет позорным. «Это позор для городской власти. Потому что, действительно, мы в течение этих полутора месяцев выступали против необоснованного повышения тарифов. Почему? Потому что на сегодняшний момент тот объём услуг по обслуживанию домов и придомовых территорий оказывается не в полном объёме и не в том качестве, за которое нужно платить», – заявляет Олег Зонтов.

Городские власти новые тарифы считают обоснованными, ведь их не пересматривали с 2009 года.

Все остальные города Донецкой области и Украины давно имеют тариф от 4,90 за квадратный метр. У нас он был 2,50

«Все остальные города Донецкой области и Украины давно имеют тариф от 4,90 за квадратный метр. У нас он был 2,50, и его просто привели в соответствие с соседними городами – такими, как Краматорск, Бахмут, Константиновка. И сейчас он у нас на уровне этих городов. Мы понимаем, что невозможно сегодня – электроэнергия поднялась в разы за это время, с 2009 года, зарплата минимальная сегодня 3200, а там ещё стоит 500 гривен», – объясняет Славянский городской голова Вадим Лях.

Теперь жители города за каждый квадратный метр жилплощади будут платить 4 гривны 90 копеек. Руководитель города готов пожертвовать своим рейтингом ради, как он говорит, спасения коммунального хозяйства Славянска. А вот общественники ищут возможность обжаловать принятие новых тарифов в суде.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)