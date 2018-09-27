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О дорогах, соединяющих Мариуполь со всей Украиной, вернее об их отсутствии, упомянет любой, кто здесь живет или приезжает в город по делам. На днях министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о предстоящем строительстве автобана, который соединит Мариуполь и Запорожье. Об этом он написал в фейсбуке поле своего визита в Германию и переговоров с немецким министром экономики Питером Альтмайером. Дорога будет отвечать всем требованиям Евросоюза, а финансировать ее строительство будет Германия, которая рассматривает такую возможность, утверждает Омелян. Как на эту новость отреагировал Мариуполь? Нужна ли городу эта дорога, и что думают об этом владельцы транспорта?

В инвестиционной привлекательности Мариуполя транспортная составляющая стоит чуть ли не на первом месте. Город уже пятый год страдает от отсутствия нормального сообщения, автомобильного в том числе. Строительство современного автобана на участке Мариуполь – Запорожье, озвученные министром Владимиром Омеляном, решило бы немало проблем города, говорит заместитель городского головы Сергей Захаров. На то, чтобы Мариуполь услышали, потребовалось более двух лет, сообщил чиновник.

На сегодня самый восточный город Украины логистически отрезан от всей Украины. Дороги, как таковой, к крупным городам Украины практически нет

«На сегодня самый восточный город Украины логистически отрезан от всей Украины. Мы строим дороги внутри города, строим парки, больницы, школы, садики, но вокруг нас, к сожалению, очень медленно продвигаются вопросы инфраструктуры, а особенно строительство дорог. Дороги, как таковой, к крупным городам Украины практически нет. Город с населением в 560 тысяч не имеет аэропорта, он закрыт, на Киев поезд идет 18 часов, качество вагонов не подлежит никакой критике, дорога из Мариуполя на Запорожье, самая короткая, всего 209 километров разбита настолько, что 90% покрытия отсутствует», – сообщил Сергей Захаров.

В прошлом году изменился статус некоторых дорог, ранее находящихся в областном ведомстве, сообщают в Службе автомобильных дорог Донецкой области. Теперь вышеупомянутый участок стал частью дороги национального значения. Участки трассы, находящиеся в пределах области, ремонтируются за государственный счет.

Ремонт участка трассы Запорожье – Мариуполь, соответствующей европейским стандартам, – это очень хорошая инициатива

«В прошлом году бывшая территориальная дорога Т-08-03 Запорожье – Мариуполь стала составляющей национальной трассы Н-08, что соединяет Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь. Общая протяженность трассы – более 644 километров, и участок в пределах Донецкой области составляет 41,5 километра. В этом году за счет государственного бюджета должны завершить переходные объекты с прошлого года, то есть отремонтировать участок на границе с Запорожской областью, где техника уже работает с прошлой недели, а впоследствии – и участок на въезде в Мариуполь. То есть, до завершения ремонтно-строительного сезона десять километров трассы будут иметь новое асфальтобетонное покрытие (это текущий средний ремонт). Остальные трассы – еще 31 километр подлежит капитальному ремонту, и уже разработана проектно-сметная документация. Капремонт пока в планах. Добавлю, что ремонт участка трассы Запорожье – Мариуполь, соответствующей европейским стандартам, – это очень хорошая инициатива», – говорит пресс-секретарь Службы автомобильных дорог Донецкой области Мария Бритченко.

Водитель с многолетним стажем Дмитрий тоже считает строительство автобана хорошей идеей, готов платить за проезд по нему ради экономии времени, комфорта и исправности машины.

Хотелось бы ездить по более короткому пути. В идею верить надо, а вот построят дорогу или нет – жизнь покажет

«Я пользуюсь дорогой через Мелитополь. Хотелось бы ездить по более короткому пути через Пологи и Орехов, но там на данное время на легковой машине проехать – означает сразу поставить ее на ремонт. Если автобан будет – это безопасно, быстрее будут доставляться грузы, продовольственные и непродовольственные товары, в принципе все снабжение, почта, рейсовые автобусы. Люди будут более комфортно ездить и время сократится. В идею верить надо, а вот построят дорогу или нет – жизнь покажет», – сказал водитель.

Дмитрий считает, что и строительство, и контроль необходимо полностью отдать в руки инвестора.

«Немцам! Полный контроль за использованием средств надо отдать немцам. Иначе это будет не золотой, а платиновый автобан», – говорит он.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)