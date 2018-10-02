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24-28 октября в Харькове пройдет Kharkiv MeetDocs – второй международный кинофестиваль, посвящённый проблемам Восточной Украины. Зрителей познакомят с документальными и игровыми фильмами, одной из тем которых будет Донбасс. Чего ожидать от фестиваля?

Все заявки приняты и обработаны, программа фестиваля составлена и все фильмы отправлены на подтверждение, рассказывает директор Kharkiv MeetDocs Евгения Кригсхайм. Особое внимание на кинофесте уделят Донбассу. Почему?

«С каждым годом проблем на Донбассе становится всё больше, а говорят о них всё меньше: переселенцы, погибшие, покалеченные духовно и физически, люди, которые требуют повышенного внимания со стороны общества, психологов и правительства. Посредством документального кино, круглых столов, обучающих программ мы бы хотели наладить этот диалог. Донбассу будет уделено большое место в программе – около 10 мероприятий в течение 5 дней. Это будет показ документального и игрового кино, и специальные показы», – говорит Евгения Кригсхайм.

Кроме кино, для посетителей Kharkiv MeetDocs организаторы готовят дискуссии о войне, а также о загрязнения пластиком регионов Украины. Для участников фестиваля проведут серию мастер-классов. Кроме того, в этом году пройдет питчинг – это конкурс проектов, где кинематографисты могут представить свои задумки на суд профессионалов, рассказывает Евгения Кригсхайм.

«Мы отобрали 12 проектов для закрытого мастер-класса, который будет проходить перед самим конкурсом. А потом конкурсанты представят свои проекты жюри. Победитель получит профессиональную камеру. И если проект будет отснят до следующего кинофорума, то мы берём на себя обязательства показать его в рамках фестиваля и сделать всю промо-работу», – рассказывает она.

Евгения Кригсхайм говорит, что прежде всего фестиваль хочет помочь кинематографистам Восточной Украины в развитии, а их картинам – попасть на экраны. Из уже известных зрителю картин на Kharkiv MeetDocs покажут «Миф» Леонида Кантера об оперном певце и воине Ваcилии Слипаке. Из игрового кино – «Безлюдную страну» Корнея Грицюка.

Показы лент пройдут в кинотеатре «IMAX Планета Кино» и Fabrika.Space.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)