Конфликт между журналистами и мэром Дружковки: программа военных расследований «Дорогами войны» канала ZIK так долго ждала ответ на запрос от мэра Валерия Гнатенко, что поехала к нему на встречу в Дружковку. Однако, вместо интервью, получила отказ и грубость в ответ. На видео канала снято, как мэр толкает камеру, но в администрации городского головы утверждают, что журналисты сами виноваты в случившемся. Журналисты стремились получить ответ на вопрос у мэра небольшого донбасского города – что он делал в апреле 2014 года, когда над городом была символика боевиков?

Интерес к дружковскому мэру вызван тем, что весной 2014 года, по словам местных активистов, он сотрудничал с группировкой «ДНР» и поднимал над дружковской администрацией российский флаг. Больше месяца редакция ZIK отсылала запросы в администрацию дружковского мера: тому есть и письменные и электронные подтверждения, утверждают на телеканале. Однако, ответов ни на письма, ни на звонки не было.

«Мы с оператором решили приехать сами, прождав более часа в приемной мы, наконец, дождались чиновника, и здесь в приемной произошел конфликт», – описывает встречу с мером журналист канала ZIK Александр Мамай.

«Никакого желания с вами общаться у меня нет. Не надо за мной ходить, если нет согласия, вы со мной это не согласовали», – говорит мэр Дружковки Валерий Гнатенко на снятом журналистами видео.

Он агрессивно сказал, что ничего не будет комментировать... Гнатенко взял объектив камеры и толкнул камеру вместе с оператором

«Мы ему объяснили, что могла измениться его позиция, и мы хотим услышать его теперешнее мнение, – продолжает Мамай. – Он агрессивно сказал, что ничего не будет комментировать, и вышел в коридор. Когда в коридор вышел и оператор, Гнатенко взял объектив камеры и толкнул камеру вместе с оператором», – рассказал Александр Мамай. Момент, когда мер толкает камеру, виден на видео.

Журналистов ZIK заинтересовала резонансная история. В апреле 2014 года тогдашний и нынешний мер Дружковки Валерий Гнатенко выступал на площади перед людьми, стоящими с символикой группировки «ДНР» и флагами России. Вот на этом видео Валерий Гнатенко заявляет: «Я вас поддерживаю, необходимо провести референдум, идти или нет в Россию!»

После этого жители оставшегося под контролем Украины города неоднократно обращались к силовикам, активист Ирина Кирикова была на приеме у генпрокурора Юрия Луценко. Но наказаний не последовало.

Ирина Кирикова описывает события апреля 2014 года, свидетелем которых она лично была и видео которых сохранила.

Гнатенко идет к зданию исполкома, приглашает сепартистов вывесить российский флаг над мерией Дружковки

«После этого митинга, где Гнатенко говорит, что будет инициировать проведение референдума, этот мер Гнатенко идет к зданию исполкома, он приглашает сепартистов вывесить российский флаг над мерией Дружковки. На следующий день, 13 апреля 2014 года, он проводит сессию горсовета, на которой принимают решение обратиться к облсовету провести референдум», – отмечает Ирина Кирикова.

В администрации дружковского мера утверждают, что журналисты не писали никаких запросов, не предупреждали и вмешиваются в плотный график мера. На самом деле никакой агрессии не было, просто журналисты шли по пятам мера, он остановился и повернулся плечом, поэтому произошло столкновение, говорит начальник отдела информационных вопросов дружковского городского головы Ирина Мамцева. А история весны 2014 года уже не интересна, силовики все изучили и приняли правильное решение, отмечает она.

«Здесь, в администрации, работали правоохранительные органы, здесь работала СБУ, они занимались вопросами 2014 года. Я думаю, если бы было что-то противозаконно, то были бы приняты меры. Но городской голова работает!» – говорит Ирина Мамцева.

Валерия Гнатенко в свое время внес в список «пособников» сайт «Миротворец», обвинив его в соорганизации незаконного референдума российских сил. А бывший глава военно-гражданской администрации области Павел Жебривский по этому поводу заявлял: несмотря на обвинения многих мэров донбасских городов в сепаратизме, с ними приходится работать, «и все они повинуются решениям военно-гражданской администрации».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)