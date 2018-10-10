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Партия «Согласие», которую в Латвии, России и ЕС считают пророссийской, победила на парламентских выборах в Латвии с 20% голосов. Однако ей, скорее всего, придется уйти в оппозицию. В чем другие латвийские партии не согласны с «Согласием»? Почему глава Европейского Совета Дональд Туск называл выборы «поворотным моментом для региона»? И может ли в перспективе Латвия пополнить ряды «друзей Путина», вместе с Италией и Венгрией? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил редактор издания «Европейская правда» Юрий Панченко, а также дал комментарии журналист латвийской редакции BALTKOM Вадим Радионов.

– Глава Европейского совета Дональд Туск перед выборами в Латвии назвал их «поворотным моментом в истории региона». Почему он так сказал и насколько это реалистичная оценка происходящего в Латвии?

Юрий Панченко: Возможно преувеличение есть. Однако, на мой взгляд, выборы были интересны тем, что пророссийские силы решили использовать немного другую стратегию. Традиционно в Латвии около 30% населения это русские или русскоязычные, соответственно, выборы всегда раскалывают общество. До сих пор ни одна российская партия не была в коалиции и не участвовала в правительстве. Для латышей это очень болезненно и принципиально.

– Треть населения, о которых вы говорите, это этнические русские, русскоязычные? Как бы вы их охарактеризовали?

Юрий Панченко: В первую очередь, это русскоязычные, поскольку там есть и украинцы. Украинская община расколота: половина проукраинских, половина за «русский мир». Если говорить про эти 30%, в своем большинстве они за двуязычие, увеличение прав для русских и против политики единого национального языка.

Латвия, как и многие другие восточноевропейские страны, сейчас переживает процесс смены элит

Возвращаясь к Туску, его заявление больше касалось всего региона, где есть большая угроза прихода к власти популистов, которые будут дружить с Путиным. Вопрос для Латвии немного в другом. Латвия, как и многие другие восточноевропейские страны, сейчас переживает процесс смены элит. Партии, которые долгое время были при власти, сейчас резко теряют рейтинг, на их место приходят новые партии, в том числе латышские популисты.

Смена элит это всегда довольно болезненный процесс. Прошлая коалиция, которая до сих пор действует, из трех партий, осталась довольно устойчивая. Нынешняя коалиция будет из четырех, а скорее всего из пяти партий, поэтому будет сложной и неустойчивой. Риски определенные есть. На этом фоне пророссийские силы сыграли довольно интересную игру.

В Латвии есть две ключевые партии, которые представляют интересы русской общины: «Согласие» – партия мэра Риги и «Русский союз Латвии» – пропутинская партия. Как говорят в Латвии: «Если хочешь знать политику Путина в отношении Латвии, почитай программу «Русского союза Латвии».

На фоне «Русского союза», который участвует в митингах, активно все критикует, «Согласие» попыталось сыграть на конструктивной критике. Они разорвали соглашения с «Единой Россией» именно по формальным предлогам, а не по идеологическим расхождениям. Также они начали делать акцент на том, что это не русская партия, а партия социал-демократическая – для всех.

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– Один из слоганов этой кампании был «Мы против национализма с любых сторон», то есть национальные центристы.

Юрий Панченко: Да, единый народ и прочее. В Латвии работает система открытых списков – избиратель может ставить «плюс» и поднимать в рейтинг политиков, которые ему нравится и ставить «минус», опуская в рейтинге тех, кто не нравится.

Как правило, для русского избирателя неважно, что написано в программе, они знают, кто в русской партии и на выборах 2014 года «минусы» ставили возле всех латышских фамилий. В 2018 году они решили эту технологию продолжить и она постепенно дает успех.

– В чем пророссийскость этой партии?

У латышей очень болезненное отношение к любому приходу русских к власти

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Юрий Панченко: У латышей очень болезненное отношение к любому приходу русских к власти. Все понимают, кто такие лидеры «Согласия», что они долго ориентировались на Кремль. Риторика у партии поменялась. И не совсем понятно, что они будут делать, если придут к власти.

– То есть, речь может идти о снятии санкций, о разговорах как в Венгрии, в Италии?

Юрий Панченко: Плавно. Об увеличении сотрудничества, смягчении санкций. Не сразу ударом в лоб, а постепенно.

– Мы спросили у журналиста латвийской редакции радио BALTKOM Вадима Радионова почему партия «Согласие» с пророссийским имиджем, несмотря на то, что они потратили больше всех денег на предвыборные траты, ухудшили свои показатели на этих выборах.

Жители Латвии активно уезжают из страны. Проблема демографии является важной и большой для Латвии

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Вадим Радионов: Я думаю, здесь есть несколько факторов. Первый и самый главный – жители Латвии активно уезжают из страны. Проблема демографии является важной и большой для Латвии. Население страны уменьшилось и изменилось, молодые и активные больше выезжают. Это влияет и на выбор избирателя. Второй фактор – общее разочарование избирателя политическими партиями, независимо от того, находятся они в оппозиции или в коалиции. Таким образом, избиратель демонстрировал свой протест.

Это самая низкая явка в истории Латвии, 54% избирателей дошли до участков. Явка была еще более ощутимо низкой в крупных городах. Все эти факторы привели к тому, что несмотря на огромные деньги потраченные на рекламную кампанию, ребрендинг, что партии практически удалось сохранить результат четырехлетней давности, но если говорить об абсолютных цифрах – они значительно потеряли.

– Какой политический расклад в Латвии после парламентских выборов сейчас? Почему все партии, ориентированные на латышей, брезгуют создавать коалицию с «Согласием»?

Решение на союз с «Согласием» может иметь для партий негативные электоральные последствия с будущем

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Юрий Панченко: Скорее всего, решение на такой союз с «Согласием» будет иметь для партии негативные электоральные последствия с будущем. Это могло бы быть возможно, если бы с «Согласием» удалось войти в правительство общенационального согласия, либо же они должны договориться с несколькими партиями.

Если говорить о политических раскладах, «Согласие» держит около 23% – это почти четверть парламента, на втором месте «темная лошадка», популистская партия, в ее названии аббревиатура «кому принадлежит государство», они хотят изменить политическую систему, мол она плохая, но конкретных рецептов у них нет. До выборов их часто обвиняли в том, что они могут вступить в альянс с русскими. Обвинение в этом – традиционно для латышской политики.

В начале кампании они говорили, что готовы к коалиции со всеми, к средине они изменили позицию – со всеми, кроме русских. У них 16 мандатов, столько же взяла еще одна партия-новичок. Это партия новых консерваторов, достаточно правая партия, которая предусматривает уменьшение государственных расходов, сокращение государственного аппарата и борьба с коррупцией. Там есть несколько политиков, которые сделали на этом имя. Старые партии ушли вниз, как мы видим.

– Создадут ли партии, которые прошли в парламент, коалицию, с вашей точки зрения? Или «российский реванш» еще возможен и партия «Согласие» войдет в коалицию?

Юрий Панченко: Скорее всего не войдет, для латышей есть определенный блок. Единственная сложность, у латышей не было опыта такой широкой коалиции. Проблема в том, что это и новые партии, и старые. Новые победили на выборах, критикуя предшественников. Для них будет сложно теперь договариваться с теми, кого они называли врагами.

– Скорее всего возможны варианты без партии «Согласие». Много параллелей с внутренней украинской политической ситуацией. Эту ситуацию прокомментировал Вадим Радионов, о том, как фактор связей с Россией использовался во время предвыборной агитации.

Вадим Радионов: Эти лозунги использовались. Более того, министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс, который представляет партию «Новое единство» на рекламных плакатах появился с лозунгом «На зло Кремлю», то есть на зло Кремлю Латвия была, есть и будет успешной страной. Эти обвинения часто высказывали в сторону партии «Согласие».

Россия, Кремль, Путин и политические потрясения в мире – были одни из значительных маркеров предвыборной кампании в Латвии

Я бы разделил на две части, потому что для латышского избирателя это действительно является раздражающим фактором, а для русскоязычного избирателя далеко не для каждого это является критерием, который может отпугнуть его от этой политической силы. Но Россия, Кремль, Путин и политические потрясения, которые пережил мир в контексте российской и украинской истории – все это было одним из значительных маркеров этой предвыборной кампании и это продолжается.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)