В Кремле заявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться 11 ноября в Париже на мероприятиях, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны. На этот же день руководством группировок «ЛДНР» заявлены так называемые «выборы» глав группировок. На возможной встрече Путина и Трампа Донбасс вряд ли будет основной темой, но обсуждать его будут однозначно, считают политаналитики.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что Вашингтон займётся подготовкой встречи президентов в Париже 11 ноября.

Если Путин и Трамп встретятся, о Донбассе вспомнят –​ Чорновил

Объяснить Путину и всему миру, что Россия не сверхдержава – вот на сегодня прямая задача Дональда Трампа, считает политический аналитик Тарас Чорновил. Намерение развивать ракеты средней и малой дальности, Сирия, Северная Корея, допуск к химическому оружию и Солсбери – это будут главные темы встречи двух президентов. Но Донбасс тоже будет упоминаться, считает Тарас Чорновил.

Трамп скажет, что выборы заводят проблему Донбасса в тупик, это заморозка конфликта, нарушения «Минска-2», и вам, товарищ Путин, это аукнется

«Про выборы если и будут вспоминать, если Трамп про них и будет знать, то будет сказано, что это заводит проблему Донбасса в тупик, что это заморозка конфликта, нарушения «Минска-2», и вам, товарищ Путин, это аукнется. Основная тема по Донбассу будет введение миротворцев, разблокирование этого процесса. Америка согласовала с Украиной и готова внести на рассмотрение ООН проект резолюции по миротворцам. У Трампа сегодня основная задача – пояснить Путину, что Россия не сверхдержава», – считает Тарас Чорновил.

«Выборы глав» группировок «ЛНР» и «ДНР» готовят гости из Москвы

Именно на день возможной встречи Путина и Трампа назначены так называемые «выборы глав» группировок «ЛНР» и «ДНР». На важности их проведения настаивают как предводители самих группировок, так и представители Кремля, курирующие оккупированные территории.

23 октября депутат Государственной думы России Андрей Козенко посетил Донецк, нарушив украинские законы. Там он провёл совместную пресс-конференцию с фактическими главами группировок «ЛНР» и «ДНР» Пасечником и Пушилиным. На ней Козенко заявил о важности проведения «выборов глав» группировок «ЛДНР».

«Избирается «парламент», «глава республики», это можно расценивать, как укрепление движения в сторону признания. Самое главное признание – это признание Россией. Есть Крым как часть России, есть Донбасс, который рано или поздно будет в составе своей великой родины (России – ред.)», – сказал Козенко.

«Выборы» не остановят возвращение Донбасса в Украину – Яременко

Заявление России о признании «республик» или о вхождении в Россию ещё больше объединило бы мировое сообщество в противостоянии Кремлю

Заявление со стороны России о признании «республик», как называют себя группировки «ДЛНР», или о вхождении захваченных ими территорий Украины в состав Российской Федерации было бы подарком Украине. Это бы ещё больше объединило и консолидировало бы мировое сообщество в противостоянии России, считает лидер организации «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. По его словам, это ещё раз продемонстрировало бы, что Россия – это «рэкетир планетарного масштаба». И даже если так называемые «выборы» будут проведены, «избрание глав» группировок не остановит процесс возвращения ОРДЛО в состав Украины.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org