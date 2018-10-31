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Пять человек ранены в результате стрельбы в Славянске. Это случилось в ночь на воскресенье, но официальная информация появилась только сегодня. На окраине города шестерых человек обстрелял из охотничьего дробовика неизвестный. В городе ширятся слухи о народных мстителях, которые борются с нелегальными лесорубами. В полиции неохотно комментируют это дело и подробностей не сообщают.

Расправу над жителями Краматорска учинили в ночь на воскресенье. По словам одного из пострадавших, они с друзьями на грузовике выбрались на рыбалку. На одном из озёр на окраине Славянска их встретил вооружённый человек в маске и хладнокровно обстрелял.

Из посадки вышел человек в балаклаве и начал стрелять

«Мы с друзьями приехали на рыбалку. Из посадки вышел человек в балаклаве и начал стрелять. Он был одет во всё чёрное, с винтовкой или ружьём. Он подошёл ко мне, приказал выйти из машины и лечь на землю лицом вниз. Я лёг на землю, а он мне выстрелил в ногу. Потом облил машину бензином, подпалил её и исчез», – вспоминает пострадавший Дмитрий Карнюшкин.

Сейчас с раздробленной костью ноги Дмитрий лечится в Славянске. У его товарищей похожие ранения. Нападавший принципиально стрелял по ногам. Врачи сделали всё, чтобы сохранить пациентам конечности. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Ранения тяжёлые: переломы конечностей и повреждения магистральных сосудов и артерий

«Ранения тяжёлые: переломы конечностей и повреждения магистральных сосудов и артерий. Нам даже пришлось приглашать ангиохирурга – специалиста по сосудам. Там делали пластику сосудов для того, чтобы ноги остались живы, чтобы не ампутировать их. Сейчас состояние пациентов всех стабильное» – говорит заведующий хирургическим отделением Славянской горбольницы Аркадий Глущенко.

Сегодня их начали переводить в больницы Краматорска по месту жительства. Тем временем в полиции обстоятельства массового расстрела комментируют неохотно. Правоохранители признаются, что пострадавшие занимались вырубкой деревьев. Насколько легальным был их труд, следователи пока не выяснили.

Мы уверены, что пострадавшие занимались вырубкой леса

«Мы уверены, что пострадавшие занимались вырубкой леса. Я на сегодняшний день вам не могу сказать, что это была незаконная или законная вырубка, потому что люди лежат в больнице. Во всяком случае, документов, разрешающих вырубку леса, при них не было», – рассказывает исполняющий обязанности начальника Славянского отдела полиции Анатолий Ковальчук.

Полицейские еще не установили личность стрелявшего, но, не смотря на то, что в Славянске до сих пор разгуливает человек с дробовиком, в горотделе призывают горожан не беспокоиться о собственной безопасности. По факту случившегося правоохранители завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)