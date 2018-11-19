(Публікуємо мовою оригіналу)

В неподконтрольной украинской власти части Луганской области после суток-двух (где как) темноты включили свет. Лидеры подконтрольной России группировки «ЛНР» отчитались, что «успешно и в срок завершили безотлагательные ремонтные энергетические работы» – но не упомянули, что после беспрецедентного по масштабам обесточивания начало прорывать теплотрассы.

С 16 до 18 ноября в неподконтрольной Киеву части Луганщины было отключено электроснабжение. В группировке «ЛНР» отключения света объяснили «безотлагательными ремонтными энергетическими работами». Поскольку отключение было масштабным, территория ОРЛО лишилась также отопления, воды и частично мобильной связи.

Накануне отключения замминистра временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак предупредил, что это может привести к опасным техногенным последствиям. «Могут затопить даже работающие шахты за двое суток, если нет аварийного питания. Сейчас начинаются холода, могут просто разморозить систему отопления в городах без электрики», – заявил тогда он.

И последствия наступили. Из-за отсутствия тока в сетях отключились гидронасосы, и жители остались без водоснабжения. В тех районах, где свет не отключили, упало напряжение в сети, и частично вышли из строя обогревательные котлы. В воскресенье и понедельник же начали рваться трубы.

Вот что сообщают Радио Донбасс.Реалии люди, живущие в Луганске:

В школе и садике холодно, поэтому детей поотпускали

«Был прорыв теплотрассы. Воду выключали, и отопление пропадало. Но сегодня в 10 воду дали. А в школе и садике холодно, поэтому детей поотпускали. Но завтра вроде всё по плану работать будет. Так обещали. Свет есть», – говорит Анастасия.

«Восточные кварталы. Свет не отключали, но упало напряжение, – рассказывает Валерий. – Не работали насосы. Не было воды и отопления».

14 градусов в квартире

«Отопления нет, обещали сегодня дать. 14 градусов в квартире. А света опять нет», – сообщает жительница Надежда.

«Воду дали в обед в воскресенье. Отопления нету, точных причин никто не называет. Каналы молчат. По слухам, аварии произошли потому, что обесточили насосное оборудование», – говорит Александр.

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Жители Луганска в местных пабликах соцсети «ВКонтакте» подтверждают множественные порывы теплотрасс:

Ленком – дубарь, в квартире 16 градусов

«Ленком (район Луганска) – дубарь, в квартире 16 градусов!»

«Звонил в теплокоммунэнерго, сказали, что порыв на Заречном, но сказали, что уже сделали и начинают заполнять системы и, дай бог, сегодня дадут тепло!»

Обсуждают ситуацию с водо- и теплоснабжением даже под новостью о «вступлении в должность» лидера группировки «ЛНР» Леонида Пасечника: ведь об этом сепаратистские СМИ, в отличие от коммунального коллапса, сообщают.

От гидроударов начали рваться магистрали. Особенно много порывов на южных кварталах

«Вчера после перезапуска котельных в «ЛНР» (вызванных отключением электроэнергии) от гидроударов начали рваться магистрали. Особенно много порывов на южных кварталах (Степной, Ольховский, Мирный, кв. Ленкома), отопления там до сих пор нет, что мягко говоря, нехорошо, учитывая погоду (сейчас –3 °C). В остальном же всё прошло гораздо цивилизованнее, чем я ожидал. Я, например, отключения электроэнергии никак не почувствовал – у меня были и свет, и отопление. С водой были определённые проблемы, но непродолжительное время. Правда, живу я в центре, и далеко не всем повезло так же, как и мне», – пишет пользователь Евгений.

Где эти «главы», которых «выбрали»?

«Трубы порвутся во всех квартирах, чем вы там думаете? Где эти «главы», которых «выбрали»? Заняты празднованиями? 21-го? Ноября? Или года? Я не пойму, а что делать людям, у которых 15 градусов в квартире только благодаря электрообогревателям? Совсем решили извести народ, кем тогда управлять будут, если никого не останется?» – возмущается луганчанка.

В группировке «ЛНР» о восстановлении электроснабжения отчитались коротко. На сайте так называемого «министерства топлива и энергетики» появилось сообщение: «Энергетики «республики» успешно и в срок завершили безотлагательные ремонтные энергетические работы, которые проводились в период с 16.11.2018 г. по 18.11.2018 г. Подача электрической энергии возобновлена на всей территории».

А на канале «ГТРК ЛНР» – главном канале группировки «ЛНР» – в первом выпуске новостей после уикэнда ни слова не сказали об авариях, отстуствии отопления и воды – зато сообщили о «вступлении в должность» главаря Леонида Пасечника, последнем заседании «старого созыва Совмина» и соревновании лучников.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)