(Друкуємо мовою оригіналу)

По результатам исследования социологической службы «Рейтинг», Россия – страна-лидер антипатий украинцев. 52% респондентов, опрошенных в октябре 2018-го, заявили, что относятся к России «плохо» или «очень плохо». А что думают об этом жители Донбасса, региона, подвергшегося российской агрессии? Идентичны ли для них понятия России как государства и россиян как граждан? И как Украине вести себя с северным соседом в условиях оккупации части территории?

Из-за войны между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

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Хоть я русскоязычная и русская по национальности, но в душе я украинка

​Слушательница, Мариуполь: «Я думаю, что конфликт очень долго не забудется. Я уже человек в возрасте и думаю, что не доживу до дружбы с Россией. Лично я ненавижу всех её жителей. Может, это сказано слишком громко и высокопарно, но это с их молчаливого согласия всё происходит. Слабаки они. Нет в них того, что есть в нас. Хоть я русскоязычная и русская по национальности, но в душе я украинка. Я считаю, что Украина победит и избавится от ненормального соседа».

У меня родственники и в России, и в Украине

​Денис, Луганск: «Я считаю, что всё дело в политике. И больше всего я виню украинскую политику. У меня есть родственники и в России, и в Украине. Мы друг другу братья и сёстры. Больше всего меня не устраивает то, что творится в парламенте».

Для них мы все были – хохлы, бандеровцы. Это с их молчаливого согласия всё произошло

​Слушатель, подконтрольная часть Донецкой области: «До произошедших событий у нас на Донбассе у меня было лояльное отношение к России. После того, что произошло – стало отрицательным. Весь этот миф для меня развеялся в далёкие советские времена, когда я попал служить на среднюю Волгу. Нет никакого братского народа, у них тогда уже было примитивное понятие об Украине. И для них не имело значения, из какого ты региона, для них мы все были – хохлы, бандеровцы, уже тогда. Это с их молчаливого согласия всё произошло».

К россиянам как к народу у меня хорошее отношение. Но Россия как страна сейчас допускает роковые ошибки

​Слушатель, Донбасс: «Все эти разговоры о рабстве – прошлогодний снег из 90-х годов. Особенно о рабской психологии в России, о которой так любят говорить. Я считаю, главное, что разделяет украинцев и русских и что привело к этому конфликту – это отношение к Западу. Украинцы считают Запад безусловным другом, и готовы идти на его условия. А русские считают, что к Западу нужно относиться с настороженностью. К россиянам как к народу у меня хорошее отношение, просто у меня позитивный опыт общения с ними. Я даже жил какое-то время в России, и мне там нравилось. Но Россия как страна сейчас допускает роковые ошибки. Это как родственник, который неправильно себя ведёт, и может даже загреметь в тюрьму, но всё равно будет родственником. Слишком многое меня связывает. Я думаю, что после смены власти в России отношения стабилизируются».

Слушатель, Лутугино (оккупированная часть Луганской области): «Россия агрессор, и переговоров с ней не надо, надо начинать освобождать оккупированные территории Донецкой и Луганской области и Крым».

Слушатель, Селидово, Донецкая область: «​Я бывший участник АТО. Я сижу на рюкзаках (из-за введения военного положения – ред.). Военное положение – это, в принципе, правильно, по моему мнению. Но я слушал генерал-лейтенанта ВМС , который сказал, что у нас в Азовском море 15 катеров, и мы не можем противоставить Российской Федерации. Неужели у нас такое слабое государство, что мы не можем выпустить хотя бы 50 современных торпедных катеров в Азовское море? Неужели это проблема?»

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)