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Почти полтысячи деревьев на окраине Славянска срубили «черные» лесорубы. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины в Донецкой области. Эксперты вместе с активистами установили, что такие работы одобрило городское коммунальное предприятие, хотя лесорубы уничтожили практически в 20 раз больше деревьев, чем было в разрешении. Виновных теперь будет искать полиция.

Деревья в микрорайоне «Химик» на окраине Славянска начали рубить в минувшем году. Сначала – якобы расчищали местный сквер, но затем шум пил начал доносится из близлежащих посадок, рассказывают местные жители.

«Плохо все это. Как раз там, где просека наша, где мы гуляем, где мы сами убирали, пришли и в первую очередь спилили. Чистить посадки надо, но не пилить же все подряд», – сетует местный пенсионер Сергей Дмитриевич.

Люди говорят, что вместо сухих деревьев, в основном, пилят здоровые акации и дубы. Вероятно, что такую древесину потом продают на дрова. Тополь у таких дровосеков не популярен. Местный экоактивист Виктор Дибров говорит, что если пилить в таких масштабах, то регион ждет настоящая экологическая катастрофа.

Еще несколько лет, и мы буквально останемся тут в голой степи

«Ситуация в Донецкой области является катастрофической, потому что уже за последние два года вырубили более 60% леса, зеленых насаждений. Поэтому мы понимаем прекрасно, что еще несколько лет, и мы буквально останемся тут в голой степи», – предупреждает Виктор Дибров.

Общественная организация «Эко-семья» обратилась в Государственную экологическую инспекцию. Там подтвердили, что под прикрытием разрешения от славянского коммунального предприятия «Наружное освещение» на вырубку 25 деревьев лесорубы уничтожили 458 деревьев и кустарников. Ущерб от такой деятельности превысил 350 тысяч гривен. В полиции уже завели уголовное производство и устанавливают, были ли сами коммунальщики причастны к незаконной вырубке деревьев.

Виновным грозит наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы

«У нас открыто уголовное производство по этому факту. В ходе досудебного расследования будет установлено, кто именно пилил эти деревья и были ли законные основания на эту вырубку. За незаконную вырубку деревьев виновным грозит наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы», – говорит пресс-офицер Славянского отдела полиции Мария Тюрина.

В прокуратуре же сообщают, что иногда сами чиновники дают незаконные разрешения частным предприятиям на вырубку деревьев. Так, в селе Бердянское спилили 38 деревьев, имея разрешение от сельсовета. Прокуроры утверждают, что чиновники незаконно согласовали эти работы, и сейчас устанавливают ущерб, который был нанесен государству.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)