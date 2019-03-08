(Друкуємо мовою оригіналу)

«300 гривен за Порошенко, или будет плохо» – возможно, кто-то из вас видел этот ролик в ютубе? Само видео, на котором якобы проходит собрание учителей школы с угрозами и обещанием денег за голоса в пользу Петра Порошенко, опубликовали ещё в январе, и с тех пор оно набрало 90 тысяч просмотров; тогда же полиция начала расследовать возможный подкуп избирателей. И вот на минувшей неделе правоохранители сообщили, что выяснили происхождение ролика: его изготовили на оккупированной территории, и это – фейк. Но есть и другие версии появления видео. Журналисты Радио Донбасс.Реалии решили сами проанализировать этот ролик. На что он похож и в чью пользу играет?

– И сидят, слушают. Ну скажите – да, а сами не делайте! Что за люди!

– Да, кошмар!

Это диалог двух женщин, подслушанный нами на днях в Киеве – они, вероятно, обсуждают то самое видео. Учителям на собрании в школе в Донецкой области советуют прийти на выборы, проголосовать за Петра Порошенко, а также привести на избирательные участки других избирателей. И за каждого из них получить по 300 гривен. Видео с таким содержанием появилось на канале в YouTube в конце января. Снято оно на мобильный телефон. В описании под видео говорится, что съёмка велась в одной из школ Донецкой области. И якобы собрание проводит кто-то из руководителей учебного заведения.

«Нужно, чтобы каждый из вас проголосовал правильно и обдуманно. Если не хотите, чтобы война вернулась. И помните, что с Порошенко у нас в городе войны не будет», – говорит на видео «учителям» «руководитель» школы.

Это видео на канале собрало больше 90 тысяч просмотров и полтысячи комментариев. Часть возмущённых, а часть – с замечаниями, что выглядит оно как постановочное.

Об этом Радио Донбасс.Реалии говорит и журналист Радио Свобода Руслан Тарасов.

«Люди разговаривают, как в плохом сериале. Очень наигранно они звучат. И второй момент. Вроде как это руководитель, с которым они каждый день имеют контакт в школе, но они разговаривают как чужие люди», – считает Руслан Тарасов.

Видео было создано на оккупированной территории – полиция

Кроме того, под роликом не указан номер школы, где якобы происходила сцена. Но ведь человек, тайком снявший видео из-за спины коллеги, должен быть всем известен – тогда зачем утаивать название коллектива?

По версии полиции, видео произвели на оккупированной территории. О результатах расследования отчитались на этой неделе.

«Оперативники наши установили, что это видео поступило из оккупированной территории. Больше информации пока предоставить не могу», – рассказала спикер полиции в Донецкой области Иванна Ященко.

Но есть и вторая версия об источнике видео. Её выложили на том же канале, что и сам «фейк». На новом ролике человек с голосом того самого якобы директора школы, повернувшись спиной к камере, рассказывает: он, мол, участник предыдущего ролика, и видео является постановкой. А снимали его будто бы в Днепре по заказу избирательного штаба Юлии Тимошенко.

Но и к этому видео есть множество вопросов. Например, почему его герой повёрнут спиной, если на первом видео достаточно хорошо его видно? Почему не называлось точное место съёмок, но при этом называется заказчик?

Чтобы понять, раскручивали этот фейк конкуренты Порошенко или российские гибридные силы, мы промониторили, какие сайты подхватили якобы новость из ютуба. Оказалось, что активно распространяли вброс о «трёхстах гривнах за Порошенко» многие российские медиа – канал «Звезда», «Лента.ру», «ТВЦ», «Царьград ТВ» и другие.

Разошлось оно и по сепаратистским сайтам и пабликам. Также «купилось» на обман одно уважаемое украинские информагентство и несколько мелких сайтов. Связи с кампанией Тимошенко мы на них не заметили.

Писал об этой ситуации ранее и блогер Анатолий Шарий. По его мнению, вбросами являются оба видео. Также он вычислил главного героя роликов – им, по мнению Шария, является житель Донецка, связанный с так называемым министерством информации «ДНР» и интернет-изданием «Правда ДНР».

На неподконтрольных Киеву территориях очень важно дискредитировать Украину как государство, поэтому часть пропаганды – это показывать выборы как фарс, говорит политолог Агентства развития Приазовья Константин Батозский.

«Для оккупантов очень важно любым способом доказать несостоятельность Украины как государства. Поэтому они для дискредитации украинских выборов делают всё возможное. Вне зависимости от того, как они воспринимаются в Украине», – говорит политолог.

Впрочем, по мнению Константина Батозского, такие вбросы могут быть выгодны и некоторым украинским политикам. Чтобы манипулировать населением подконтрольных Украине территорий Донбасса.

С начала избирательной кампании полиция Донецкой области зарегистрировала 75 «фейковых» сообщений, созданных на оккупированной территории. Среди них как инсценированные «нарушения», так и информационные провокации, «фейковые» статьи, подающие, к примеру, искажённые сведения о программах кандидатов в президенты и ход предвыборного процесса.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)