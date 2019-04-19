(Друкуємо мовою оригіналу)

После первого тура Петр Порошенко изменил свою медиастратегию, используя любой повод для общения с прессой и избирателями. А команда Владимира Зеленского в интернете ведет уникальную для украинской политической культуры агитацию, нацеленную на определенные группы молодежи.

Чья стратегия сработает во втором туре? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили медиаэксперт, политтехнолог Алексей Ковжун и главный редактор издания «Тексты» Роман Кульчинский.

– Петр Порошенко после первого тура выборов фактически не выходит из телевизора, принимает участие в ток-шоу. На что рассчитывает президент? Почему стал таким открытым?

Алексей Ковжун: Мне несколько болезненно наблюдать за ужимками и прыжками действующего президента. Поскольку это плохо сказывается не столько на образе президента Порошенко, как на образе президента как такового, как институции.

– Почему?

Алексей Ковжун: Он заступил на территорию своего визави, на территорию шоу, цирка с конями. Где ему категорически нечего делать. Президенту эта роль не идет, я говорю безличностно.

– Сейчас Петро Порошенко не только президент, но и кандидат в президенты. Как себя стоило вести Порошенко, учитывая активную медиакампанию Владимира Зеленского? Порошенко ходит на прямые эфиры, провоцирует журналистов задавать неудобные вопросы. Что в этом плохого?

Открытость действующей власти к журналистам – это прекрасно. Только надо было начинать несколько раньше

​Алексей Ковжун: Открытость действующей власти к журналистам – это прекрасно. Только надо было начинать несколько раньше. Более того, смещения, увольнения, которые проводит президент Порошенко, очень привальные. Но поздно.

Последние две недели, за которые делаешь то, чего не сделал за предыдущие пять лет и оказывается, что ты можешь это делать только когда тебя сильно бьют палкой. Это не лучший способ выглядеть в глазах у людей.

Петр Порошенко не своему визави должен был говорить, если ты мужик, приходи на дебаты…

– Вообще как вам такая лексика? Она не устарела, работает на украинских избирателей?

Алексей Ковжун: Даже если считать, что она работает, президент не должен так говорить. Я помню, как заметил после Революции достоинства когда политический дискурс начал куда-то съезжать. Это начал Михеил Саакашвили, который придумал, как ему казалось, остроумный термин «барыги». Но этот термин даже не с улицы, он из подворотни, это приблотненный термин. Мне кажется, политический дискурс должен быть иным. Костюмы сидят уже хорошо, а привычки остались дворовые.

Петр Порошенко уделяет слишком много внимания своему конкуренту. Тем самым, загоняя к нему людей, избирателей

Петр Порошенко уделяет слишком много внимания своему конкуренту. Тем самым, загоняя к нему людей, избирателей.

– Ему не досоветовали или он сам не понимает, что ему нужно вести себя как президент? Или это попытка апеллировать к человеческому, как разговор на кухне, что пришло время нам объединиться против непонятной субстанции Владимир Зеленский?

Алексей Ковжун: Если бы он говорил это так, было бы не так плохо. Это не может быть разговор в хорошо сидящем костюме с трибуны. Это не президентское выступление.

Подслушанный разговор в кругу соратников – принято. Я бы лучше организовал такую утечку.

У меня ощущение, что ему плохо советуют. Его держали в теплой ванне, он находился в комфортной для него реальности. Это рейтинги, новости, встречи с людьми.

Петр Порошенко мастер микро-менеджмента, он все знает лучше и плохо делегирует. Что получилось в результате. Они строили кампанию исходя из того, что им будет противостоять Бойко, соответственно, армия, язык, вера. Так не получилось и они начали машинально ее продолжать. Потом они видели конкурентом Тимошенко, но ей нечего было противопоставить. Против нее довольно неуклюже применяли другие технологии, это было крайне нелепо. Но на Зеленского они не рассчитывали никак.

У меня ощущение, что Петр Порошенко взял ведение кампании в свои руки. По опыту выборов, я знаю, что это всегда катастрофа. Потому что если ты находишься в этом поле, если ты в свете прожекторов, то тебе нужен сторонний наблюдатель, который говорит, что было воспринято плохо, а что хорошо.

– Зеленский общается с избирателями обычно видеороликами, записанными на фронтальную камеру телефона.

Зеленский заманил Порошенко на свою территорию

​Алексей Ковжун: Зеленский заманил Порошенко на свою территорию. Когда только вышло его одно из обращений, я посмотрел его через пару часов и там было миллион просмотров. Это больше, чем дает центральный телеканал, а стоит нисколько. Потому что снимает вот как есть и отправляется как есть. Это очень эффективно, но в этом есть одна проблема.

Мы наблюдаем как в США президент, который сам себе СМИ, не доверяет СМИ, и он много пишет в Twitter, его много людей читает. По-моему, сейчас самая страшная работа – это быть пресс-секретарем Белого дома. Потому что ты только просыпаешься, а господин Трамп, который встает в несусветную рань, уже написал два злобных твита. И пока едешь на работу, лихорадочно соображаешь, как изворачиваться. Нужно шефа прикрывать.

Каждое первое лицо – это коллективный продукт. Трамп, Порошенко это коллективный продукт, тот же Зеленский коллективный продукт. Видим, как его научили говорить по-украински и подсказали ему актуальные темы.

– Роман, у Зеленского есть специфический сегмент электората, о котором мало говорилось в связи с его прежней политической пассивностью – молодежь. На вашем сайте вышло интересное исследование: «Социальные сети Зеленского: позитивчик, агитация от Азарова и фейковая социология». Как это все устроено? Что происходит в социальных сетях у Зеленского?

Роман Кульчинский: Мы анализировали не все социальные сети, мы только смотрели Telegram и Facebook. Мы увидели множество разных групп, в каждом городе есть региональная группа за Зеленского, есть общие группы. Много разных групп, где собираются поклонники Зеленского.

Эту статью мы готовили недели три назад, мы заметили такую особенность, эти группы были не очень активными. Люди иногда постили какие-то прикольчики, были только дискуссии вокруг «ватных» постов, например, видео Азарова.

Мне кажется, за это время там произошли изменения. С момента, когда мы писали статью и сейчас, мы увидели, что там кое-что изменилось. Там увеличился уровень агрессии. Мы не можем утверждать, что это живые люди. Все, что пишется в Facebook, никогда не стоит верить, там много фейков, манипуляций.

– Еще существует группа «ЗеСтуденты», которая активно наполняется. Что это за университеты? Чем наполняются эти группы?

В группах в поддержку Зеленского, то что мы увидели около трех недель назад, было шуточное и относительно политическое

​Роман Кульчинский: Из того, что мы увидели, очень популярны были группы в таких университетах, которые находятся примерно в средине рейтинга. Они постили карикатуры, свой креатив. То, что мы там увидели около трех недель назад, было шуточное и относительно политическое.

– Алексей, вы не видите, что в этой компании, Зеленский активизировал определенную группу молодежи? И любой другой политик не смог бы ее активизировать и привести на избирательные участки?

То что происходит, хорошо для демократии. Несомненно, это небезопасно для украинского государства. Но демократия выиграет от происходящих процессов

​Алексей Ковжун: Мы были на него обречены. Потому что если внимательно читать социологические опросы, все хотели новых лиц.

Но новое лицо же не возникает из ниоткуда. Новое лицо должно быть с узнаваемостью хотя бы 80-90%. И поэтому нужно было лицо из телевизора. Им оказался Зеленский. Которого путают с героем его сериала.

Кто бы не стал президентом, мы и есть гражданское общество, и мы есть активным и достаточно эффективным предохранителем

То, что молодежь активизировалась – это хорошо. Вообще все хорошо. То, что у людей есть эти апокалиптические настроения, это тоже хорошо. В любом случае, то что происходит, хорошо для украинской демократии. Несомненно, это небезопасно для украинского государства. Но украинская демократия выиграет от происходящих процессов и мы с вами выиграем.

У меня есть ощущение, что ту самую точку невозврата мы прошли. И кто бы не стал президентом, мы и есть гражданское общество, и мы есть активным и достаточно эффективным предохранителем от всяких глупостей.

– Алексей, немного с вами поспорю. В многочисленных группах посвященных Зеленскому в социальных сетях чаще всего посты следующего содержания (как пишут журналисты «Тексти»): привет, меня зовут так-то, я учусь там-то, я буду голосовать за Зеленского. И мало людей, которые объясняют свой выбор. Вы говорите, что это определенное гражданское общество. Мне представляется, что люди, которые проголосуют за Зеленского, могут разочароваться после своего выбора и потом уже не прийти на избирательные участки.

Алексей Ковжун: Разочарование неизбежно. Кого бы мы не выбрали и что бы он не сделал, это неизбежно. Есть первых 100 дней, когда можно практически все, это такой медовый месяц с избирателем. А потом он заканчивается и оказывается, что не все обещанное перед выборами ты выполнил, а то, что требует больше времени, никого не интересует. И ты вызываешь некоторое разочарования. Но этот процесс очарования и разочарования – процесс взросления.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)