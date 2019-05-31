30 мая несколько десятков бывших и нынешних сотрудников масложиркомбината в Славянске собрались на акцию протеста. Радио Донбасс.Реалии уже сообщало о митинге этих людей 14 февраля. Они требовали вернуть долги по зарплате и при расчёте. С тех пор были обращения к городским властям, правоохранителям и обещания работодателя. Но слова были, а денег – нет.

Николай проработал на масложиркомбинате в Славянске 33 года: 20 лет сварщиком и 13 слесарем. В прошлом году уволился, как и большинство, – по собственному желанию. Николай вздыхает: «На данный момент у меня тысяч семь задолженность… у меня две дочки тут работали, внучка, зять. В общей сложности у нас задолженность тысяч шестьдесят на семью».

Коллега Николая Инна продолжает работать. Сначала была технологом. А теперь сторожит оборудование, чтобы не разворовали. И надеется получить деньги, хотя бы для дочери: «У меня ребёнок, ей сейчас в декрет идти. Мне нужна поддержка… я могу попасть к директору, хотя бы какую-то помощь на лечение просила – никто не даёт, конечно же, эту помощь. Поэтому я всё ещё сюда хожу».

Безденежных работников поддержали члены Общественного совета Славянска. Руководитель совета Андрей Федорченко рассказал Радио Донбасс.Реалии, что ситуацию с невыплатой зарплаты расследуют правоохранители. Вот только расследование почему-то продвигается медленно. «Должна быть работа, должны допрашиваться люди, изыматься документы, назначаться какие-то экспертизы. Вот это работа, а работы нет» –недоумевает Федорченко.

Утром цистерны, вечером деньги?

К людям вышел руководитель общества с ограниченной ответственностью «СФС Трейд». Константин Сокол рассказал, что долг перед бывшими и нынешними сотрудниками – около 4 миллионов гривен. Комбинат не работает. А деньги можно найти, сдав в аренду железнодорожные цистерны. Эти цистерны сейчас стоят на рельсах на территории комбината. Сокол сообщил, что суд признал собственником цистерн «СФС Трейд». Однако здания и сооружения комбината принадлежат «Ощадбанку». Охрана комбината, по словам Сокола, не намерена выпускать цистерны без согласования с центральным офисом банка.

Долги, долги…

События в Славянске нам прокомментировал Арсений Милютин, директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания «Ощадбанка».

Он говорит, что договор аренды с «СФС Трейд» закончился ещё 30 июня 2018 года. Банку имущество так и не передали. Сегодня, по словам Милютина, прав на эксплуатацию завода у компании нет. А ещё у бывшего арендатора накопился долг по арендной плате. Арсений Милютин говорит: «Мы получили решение суда, которое сейчас вступило в законную силу». Сумма взыскания – 12 миллионов гривен задолженности по этой арендной плате. И плюс решение суда соответственно о выселении компании «СФС Трейд» с территории завода». Что касается идеи заработать на цистернах, Арсений Милютин сообщил: «Там есть цистерны, они являются предметом ареста. Существует несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством по заявлению «Ощадбанка»… Мы, имея претензии в рамках уголовного дела, имеем большие вопросы: почему надо сейчас с завода выпускать эти цистерны?» Чтобы выяснить, законно ли вообще перемещение цистерн, банк обратится в полицию.

А руководитель «СФС Трейд» Константин Сокол настроен по-боевому. Он заявил собравшимся: «До понедельника, я думаю, этот вопрос как-то сдвинется. Если он не будет двигаться, я сам буду вас просить собраться. И будем их (цистерны – ред.) выталкивать. Они не будут по нам стрелять. Ну как это так, есть решение суда».

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