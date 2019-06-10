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«Украинский Нью Йорк» на линии фронта. Первый социальный хаб вскоре появится в прифронтовом посёлке Новгородское. Местные власти выкупили исторически важное для городка здание магазина, а международные доноры и местный бизнес выделили деньги на его реконструкцию. Будущий центральный объект посёлка назовут именем американского мегаполиса.
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:
Посёлок Новгородское – административная единица прифронтового Торецка. Более 100 лет назад здесь обосновались потомки немецких переселенцев, которых Екатерина Вторая расселяла на Хортице. В Донецкой степи мигранты основали поселение, построили мельницу, церковь и книжный и кооперативный магазины с аптекой. По городской легенде, возлюбленная одного из местных промышленников была родом из США, и поэтому новый городок назвали Нью-Йорком. С этим названием поселение просуществовало до средины прошлого века.
До 1951 года наш посёлок действительно официально назывался Нью-ЙоркНадежда Гордиюк
«До 1951 года наш посёлок действительно официально назывался Нью-Йорк. В 1951 году он был переименован в посёлок Новгородское. Это было связано вероятно, с Холодной войной. И слово «Нью-Йорк» тогда в Советском Союзе, конечно, не приветствовалось», – рассказывает местная активистка Надежда Гордиюк.
Магазин, который построили немецкие переселенцы, в Новгородском знают все. Он проработал без малого 100 лет. В последние годы здание оказалось заброшено, подвалы засыпаны мусором, а о бурной жизни здесь вспоминают только местные историки.
Это был такой небольшой гостиный двор, здание многофункциональноВиктор Ковалёв
«Это был такой небольшой гостиный двор. Здесь на первом этаже была продажа промышленных товаров, внизу – в подвальном помещении – лавки скобяных изделий и пекарня, слева в здании была аптека, и дальше пристроено здание для проживания владельца аптеки. Поэтому оно многофункционально», – рассказывает краевед Виктор Ковалёв.
Современные владельцы бывшего магазина планировали разобрать местную достопримечательность на кирпичи. Но посёлковый совет выкупил его и законсервировал. Молодёжь мечтает открыть здесь местный социальный хаб.
«Многие уезжают, потому что им просто тут нечего делать. Тут скучно. Негде собраться. Из-за этого собираются по всяким клубам, на остановках. У молодёжи просто нет активности никакой», – говорит десятиклассник Андрей Ковальчук.
В местном совете согласны с юношей. Если молодёжь не удержать, то посёлок просто вымрет. Поэтому и решили из исторического здания сделать общественное место.
Мы действительно надеемся, что именно молодое поколение сможет поднять уровень культуры в нашем посёлкеТатьяна Краско
На первом этаже хотят расположить молодёжный центр и конференц-зал, на втором офисы для общественных организаций, а в больших подвалах создать музей истории посёлка. Над названием долго думать не пришлось: сама история подсказала назвать его «Украинский Нью-Йорк». Всё это необходимо для молодёжи.
«Это не просто слова, что молодёжь – наше будущее. Мы действительно надеемся, что именно молодое поколение сможет поднять уровень культуры в нашем посёлке, немного вытянет его из того депрессивного состояния, в котором он пребывает сейчас из-за боевых действий», – убеждена секретарь посёлкового совета Татьяна Краско.
Помощь в восстановлении здания оказали в Программе развития ООН и на местном фенольном заводе. В общей сложности активисты и местные власти насобирали грантов на один миллион 200 тысяч гривен. Этого должно хватить на капитальный ремонт исторической достопримечательности. Со временем, рассчитывают активисты, им удастся найти деньги на мебель и оборудование для будущего социального хаба «Украинский Нью-Йорк».
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).
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