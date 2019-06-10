(Друкуємо мовою оригіналу)

«Украинский Нью Йорк» на линии фронта. Первый социальный хаб вскоре появится в прифронтовом посёлке Новгородское. Местные власти выкупили исторически важное для городка здание магазина, а международные доноры и местный бизнес выделили деньги на его реконструкцию. Будущий центральный объект посёлка назовут именем американского мегаполиса.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Посёлок Новгородское – административная единица прифронтового Торецка. Более 100 лет назад здесь обосновались потомки немецких переселенцев, которых Екатерина Вторая расселяла на Хортице. В Донецкой степи мигранты основали поселение, построили мельницу, церковь и книжный и кооперативный магазины с аптекой. По городской легенде, возлюбленная одного из местных промышленников была родом из США, и поэтому новый городок назвали Нью-Йорком. С этим названием поселение просуществовало до средины прошлого века.

До 1951 года наш посёлок действительно официально назывался Нью-Йорк

«До 1951 года наш посёлок действительно официально назывался Нью-Йорк. В 1951 году он был переименован в посёлок Новгородское. Это было связано вероятно, с Холодной войной. И слово «Нью-Йорк» тогда в Советском Союзе, конечно, не приветствовалось», – рассказывает местная активистка Надежда Гордиюк.

Магазин, который построили немецкие переселенцы, в Новгородском знают все. Он проработал без малого 100 лет. В последние годы здание оказалось заброшено, подвалы засыпаны мусором, а о бурной жизни здесь вспоминают только местные историки.

Это был такой небольшой гостиный двор, здание многофункционально

«Это был такой небольшой гостиный двор. Здесь на первом этаже была продажа промышленных товаров, внизу – в подвальном помещении – лавки скобяных изделий и пекарня, слева в здании была аптека, и дальше пристроено здание для проживания владельца аптеки. Поэтому оно многофункционально», – рассказывает краевед Виктор Ковалёв.

Современные владельцы бывшего магазина планировали разобрать местную достопримечательность на кирпичи. Но посёлковый совет выкупил его и законсервировал. Молодёжь мечтает открыть здесь местный социальный хаб.

«Многие уезжают, потому что им просто тут нечего делать. Тут скучно. Негде собраться. Из-за этого собираются по всяким клубам, на остановках. У молодёжи просто нет активности никакой», – говорит десятиклассник Андрей Ковальчук.

В местном совете согласны с юношей. Если молодёжь не удержать, то посёлок просто вымрет. Поэтому и решили из исторического здания сделать общественное место.

Мы действительно надеемся, что именно молодое поколение сможет поднять уровень культуры в нашем посёлке

На первом этаже хотят расположить молодёжный центр и конференц-зал, на втором офисы для общественных организаций, а в больших подвалах создать музей истории посёлка. Над названием долго думать не пришлось: сама история подсказала назвать его «Украинский Нью-Йорк». Всё это необходимо для молодёжи.

«Это не просто слова, что молодёжь – наше будущее. Мы действительно надеемся, что именно молодое поколение сможет поднять уровень культуры в нашем посёлке, немного вытянет его из того депрессивного состояния, в котором он пребывает сейчас из-за боевых действий», – убеждена секретарь посёлкового совета Татьяна Краско.

Помощь в восстановлении здания оказали в Программе развития ООН и на местном фенольном заводе. В общей сложности активисты и местные власти насобирали грантов на один миллион 200 тысяч гривен. Этого должно хватить на капитальный ремонт исторической достопримечательности. Со временем, рассчитывают активисты, им удастся найти деньги на мебель и оборудование для будущего социального хаба «Украинский Нью-Йорк».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).