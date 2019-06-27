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26 июня возле посёлка Мирный вблизи Славянска открыли мемориал в честь погибших пять лет назад украинских воинов. Идея мемориала принадлежит местным жителям. Сами они его и строили. На открытии побывали родственники погибших и участники боёв на Донбассе.

26 июня 2014 года во время боя на блокпосту номер 1 возле посёлка Мирный вблизи Славянска погибли четверо украинских бойцов: Максим Добрянский, Игорь Ващук, Андрей Коган и Артур Гулик. Местные жители благоустроили территорию на месте кровопролитного боя. А житель посёлка Мирный Ярослав Золотой придумал создать мемориальный знак.

Идею, говорит он, поддержали шестеро жителей посёлка. По словам Золотого, в окрестностях много пророссийски настроенных людей. Но проукраинские жители Славянска и района готовы всё сделать для того, чтобы увековечить память погибших в 2014-м году украинских бойцов. Главное, чтобы чиновники взяли памятник на баланс, говорит Ярослав Золотой: «Чтобы было какое-то финансирование, чтобы привлекались люди. Потому что его надо сохранить и посадить здесь деревья. И в надлежащем состоянии его содержать».

Как сообщил нам Ярослав, уже есть предварительная договорённость об этом с чиновниками Славянского района. Помогали инициаторам постройки памятника активные жители Славянска. Вот что рассказал один из них, Александр Белименко: «Для меня нет разницы: Славянск это, или район Славянский, или моя квартира, или вообще страна. Это всё мой дом. Это место для меня, так же, как и Семёновка, где наши ребята погибли, как и Андреевка, как и Мирный, – это места, где мы должны чтить память тех, кто действительно уже в новейшей истории положили свои жизни за независимость, настоящую независимость Украины».

«Если не мы, то кто»

Открыла мемориал Нила Добрянская, мать погибшего бойца АТО Максима Добрянского. Она вспоминает, что Максим попал в зону боевых действий по мобилизации. «И тогда я ему сказала: сыночек, не иди, – вспоминает она. – Это было очень тяжело. Он мне одно слово сказал: мама, я первый из строя никогда не выйду. Я там должен быть».

Посетила место боя и Инна Юзько, сестра погибшего Игоря Ващука. Инна говорит, что решение идти и защищать Украину на Донбассе было выражением личной позиции брата. Он говорил матери: кто, если не мы, – вспоминает Инна.

По её словам, брат до последнего почти не рассказывал о боях. Но то, что он сообщил перед гибелью летом 2014-го, не было похоже на информацию с телеэкранов. «Начал рассказывать, что их никто не кормит, что возле них вот на этом месте уже не было ничего живого: ни одной лягушки, ни одного ужа. Говорил: мы ели всё, что могли, – вспоминает Инна. – Просто когда по телевидению показывают совершенно другие новости, что воинов кормят, на Пасху привозят им паски, яйца священники… Он говорит: мама, возле нас уже нет ничего живого. Какие паски, какие яйца?».

Инна рассказала, что семья до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что Игоря больше нет рядом. Всё ждут, что он возвратится домой.

«Никого не направили нас спасать»

Валерий Самойленко во время боёв возле Славянска был на этом блокпосту командиром отделения. Сам – киевлянин, был на Майдане, добровольцем поехал на фронт. Он рассказал нам, что тогда было объявлено перемирие. Украинским бойцам запрещали стрелять, а боевики подтягивали бронетехнику и укрепляли позиции.

Валерий вспоминает: «Такие перемирия дали возможность зайти танкам свободно. Мы предупреждали руководство о том, что приближаются танки. Они не отреагировали никак. И случилось то, что случилось». Боец говорит, что до сих пор помнит подробности того неравного боя: «По периметру мы слышали гул танков, которые брали нас в окружение. Потом первые два выстрела попали в БТРы. В одном из них погиб Игорь Ващук… Один танк мы подбили, и это всё, что мы смогли сделать. Командиры уехали на БТРах, бросив здесь личный состав, а личный состав уже кто, где, как собрался, группами отходили, оттягивали раненых. Мы ждали, что, может, «скорая помощь», но никого не направили нас спасать».

Валерий Самойленко надеется, что эти и другие факты будут расследованы, а виновных накажут.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).