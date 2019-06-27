Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Червень 2019, Київ 17:05
Донбас.Реалії

«Мы слышали гул танков, бравших нас в окружение». Славянцы создали мемориал на «блокпосту-1»

Відкриття меморіалу пам’яті воїнів, загиблих на блокпосту № 1 у 2014 році, Слов’янськ, 26 червня 2019 року

Дивитись коментарі

(Друкуємо мовою оригіналу)

26 июня возле посёлка Мирный вблизи Славянска открыли мемориал в честь погибших пять лет назад украинских воинов. Идея мемориала принадлежит местным жителям. Сами они его и строили. На открытии побывали родственники погибших и участники боёв на Донбассе.

26 июня 2014 года во время боя на блокпосту номер 1 возле посёлка Мирный вблизи Славянска погибли четверо украинских бойцов: Максим Добрянский, Игорь Ващук, Андрей Коган и Артур Гулик. Местные жители благоустроили территорию на месте кровопролитного боя. А житель посёлка Мирный Ярослав Золотой придумал создать мемориальный знак.

Ярослав Золотой, автор идеи сооружения мемориала
Ярослав Золотой, автор идеи сооружения мемориала

Идею, говорит он, поддержали шестеро жителей посёлка. По словам Золотого, в окрестностях много пророссийски настроенных людей. Но проукраинские жители Славянска и района готовы всё сделать для того, чтобы увековечить память погибших в 2014-м году украинских бойцов. Главное, чтобы чиновники взяли памятник на баланс, говорит Ярослав Золотой: «Чтобы было какое-то финансирование, чтобы привлекались люди. Потому что его надо сохранить и посадить здесь деревья. И в надлежащем состоянии его содержать».

Как сообщил нам Ярослав, уже есть предварительная договорённость об этом с чиновниками Славянского района. Помогали инициаторам постройки памятника активные жители Славянска. Вот что рассказал один из них, Александр Белименко: «Для меня нет разницы: Славянск это, или район Славянский, или моя квартира, или вообще страна. Это всё мой дом. Это место для меня, так же, как и Семёновка, где наши ребята погибли, как и Андреевка, как и Мирный, – это места, где мы должны чтить память тех, кто действительно уже в новейшей истории положили свои жизни за независимость, настоящую независимость Украины».

Александр Белименко, житель Славянска
Александр Белименко, житель Славянска

«Если не мы, то кто»

Открыла мемориал Нила Добрянская, мать погибшего бойца АТО Максима Добрянского. Она вспоминает, что Максим попал в зону боевых действий по мобилизации. «И тогда я ему сказала: сыночек, не иди, – вспоминает она. – Это было очень тяжело. Он мне одно слово сказал: мама, я первый из строя никогда не выйду. Я там должен быть».

Посетила место боя и Инна Юзько, сестра погибшего Игоря Ващука. Инна говорит, что решение идти и защищать Украину на Донбассе было выражением личной позиции брата. Он говорил матери: кто, если не мы, – вспоминает Инна.

По её словам, брат до последнего почти не рассказывал о боях. Но то, что он сообщил перед гибелью летом 2014-го, не было похоже на информацию с телеэкранов. «Начал рассказывать, что их никто не кормит, что возле них вот на этом месте уже не было ничего живого: ни одной лягушки, ни одного ужа. Говорил: мы ели всё, что могли, – вспоминает Инна. – Просто когда по телевидению показывают совершенно другие новости, что воинов кормят, на Пасху привозят им паски, яйца священники… Он говорит: мама, возле нас уже нет ничего живого. Какие паски, какие яйца?».

Инна Юзько, сестра погибшего под Славянском бойца АТО
Инна Юзько, сестра погибшего под Славянском бойца АТО

Инна рассказала, что семья до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что Игоря больше нет рядом. Всё ждут, что он возвратится домой.

«Никого не направили нас спасать»

Валерий Самойленко во время боёв возле Славянска был на этом блокпосту командиром отделения. Сам – киевлянин, был на Майдане, добровольцем поехал на фронт. Он рассказал нам, что тогда было объявлено перемирие. Украинским бойцам запрещали стрелять, а боевики подтягивали бронетехнику и укрепляли позиции.

Валерий вспоминает: «Такие перемирия дали возможность зайти танкам свободно. Мы предупреждали руководство о том, что приближаются танки. Они не отреагировали никак. И случилось то, что случилось». Боец говорит, что до сих пор помнит подробности того неравного боя: «По периметру мы слышали гул танков, которые брали нас в окружение. Потом первые два выстрела попали в БТРы. В одном из них погиб Игорь Ващук… Один танк мы подбили, и это всё, что мы смогли сделать. Командиры уехали на БТРах, бросив здесь личный состав, а личный состав уже кто, где, как собрался, группами отходили, оттягивали раненых. Мы ждали, что, может, «скорая помощь», но никого не направили нас спасать».

Валерий Самойленко, участник боя на блокпосту № 1 под Славянском
Валерий Самойленко, участник боя на блокпосту № 1 под Славянском

Валерий Самойленко надеется, что эти и другие факты будут расследованы, а виновных накажут.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG