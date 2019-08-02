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В Донецкой области отец осуждённого выиграл апелляцию и таким образом не дал отправить сына в единственную в Украине психиатрическую больницу с суровым надзором – в Днепр. Подсудимого хотели направить туда несмотря на то, что его паспорт во время следствия пропал – то есть формально его личность не установлена. Лечебница в Днепре – та самая, которую МОЗ решило расформировать, заявив про пытки и жестокое обращение там.

В Донецкой области продолжают рассматривать «дело Тышкевича». В 2018 году в Славянске он убил мужчину. Отец Михаила говорит, что личность сына во время суда не установили, паспорт его пропал. Несмотря на это, Михаилу присудили принудительное лечение в учреждении с суровым надзором. После приговора Михаила продолжали лечить в областной клинической психиатрической больнице Славянска. А в Днепре, где расположена больница со строгим надзором, пациента без паспорта не принимали.

Видимо, рассчитывая на то, что решение суда заменит паспорт, прокуратура обратилась в суд с просьбой уточнить название больницы. И судья славянского суда Татьяна Хаустова указала, что Михаила Тышкевича должны принудительно лечить в Днепре. Но и этого оказалось недостаточно. Александр Тышкевич говорит, что его сына и после этого суда не приняли в другой больнице: «Его в 6 или в 7 утра вывезли, не дали ни сухпаёк, ни воду. Продержали до 11 часов вечера. В 11 часов вечера вернули. То есть он приехал голодный, холодный… В Днепре его не приняли, потому что паспорта не было. Естественно, они не могут принять «кота в мешке».

«Суд вышел за рамки полномочий» – прокурор

Александр Тышкевич решил оспорить это решение судьи Хаустовой в апелляционном суде. Против этого выступила мать убитого, Татьяна Смирнова. Ее мнение не изменилось с прошлого суда. Вот что она рассказывала нам в Славянске в мае: «Зарезали, там больше девяти ножевых ран, сын умер. Остались две внучки. Сейчас уже четыре девочке, а другой вот в августе будет шесть… Он сидит в обыкновенной клинике. Он должен сидеть в Днепропетровске в строгом режиме». Что произошло, читайте здесь.

А Федор Фролов, прокурор Донецкой областной прокуратуры, поддержал апелляцию Тышкевича. «Постановление суда первой инстанции должно быть отменено в связи с тем, что суд первой инстанции действительно вышел за рамки своих полномочий, указав в своём постановлении конкретное психиатрическое учреждение, где Тышкевич должен проходить принудительное лечение», – заявил прокурор.

В итоге апелляционный суд Донецкой области отменил решение суда Славянска.

Улучшения есть, паспорта нет

В этот раз мать убитого категорически отказалась с нами общаться. Но было видно, что женщина решительно настроена добиваться строгого надзора для виновного в убийстве сына.

А Александр Тышкевич сообщил, что после его многочисленных жалоб и огласки в СМИ в областной больнице врачи наконец-то провели экспертизу состояния Михаила. «Было вынесено группой врачей-экспертов заключение о том, что он социально не опасен и может продолжать лечение в психбольнице с обычным режимом, – говорит отец. – То есть угрозы для общества он не представляет».

Однако Михаил продолжает находиться в больнице без паспорта. Что с этим делать, его отец будет решать после консультации с адвокатом.

Но как быть с теми делами, где нет зацепок в виде проблем с документами – ведь люди, признанные невменяемыми, до сих пор находятся в учреждении, о жестокости в котором говорит даже министр здравоохранения?

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Радио Донбасс.Реалии обратилось в Министерство здравоохранения с просьбой о подробном интервью с теми, кто сейчас курирует реорганизацию Днепровской психиатрической больницы с суровым надзором.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).