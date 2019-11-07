Превратить провинциальную Дружковку в Донецкой области современный смарт-город собираются активисты и местная власть. На финишной прямой уже два новаторских проекта. Вскоре с помощью обыкновенного смартфона каждый горожанин сможет отслеживать движение городского транспорта и получать самую полную информацию о контактах и работе государственных коммунальных учреждений Дружковки.

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Отслеживать, где находится необходимый автобус или трамвай, и как скоро он прибудет на остановку, уже привыкли жители Мариуполя и Краматорска. Теперь аналогичную систему внедряют и в Дружковке. Анна Павленко говорит, что это было бы очень удобно, ведь, за редким исключением, график движения общественного транспорта сложный и непостоянный.

«Самый популярный маршрут – десятый автобус – ходит у нас достаточно часто. И поэтому выходишь и всегда попадаешь на него, а все остальные маршруты ходят с большим интервалом, и это очень неудобно. Приходится иногда очень долго ждать. У меня, например, от дома очень удобно ехать до центральной больницы трамваем, но трамвай ходит у нас очень редко, и я бы с удовольствием каталась на трамвае, но иногда не знаю, сколько я его буду ждать», – размышляет девушка.

Вскоре, все маршрутки и трамваи оборудуют GPS-маячками, их свяжут с уже готовым приложением для смартфонов, и каждый житель Дружковки сможет видеть, где в данную минуту находится нужный ему автобус. Инициировали эту идею активисты общественной организации «Украина возможностей» и получили грант от немецкого министерства иностранных дел. Часть средств выделили местные власти.

«Мы получили финансирование в рамках проекта и смогли приобрести 20 трекеров. Еще 17 – это бюджетное финансирование. В рамках программы «Умная Дружковка». То есть, у нас это получился партнерский проект со стороны немецкого донора и местного бюджета», – рассказывает координатор общественной организации «Украина возможностей» Светлана Агаджанян.

Второй смарт-проект еще масштабнее. Активисты организации «Новая Дружковка» при финансовой поддержке агентства США по международному развитию создали систему навигации по всем социальным объектам и учреждениям города. Более 500 специальных табличек с полной базой данных о школах, больницах, культурных и спортивных заведениях и органах власти разместят во всех этих зданиях.

«Люди, которые, например, хотят получить дополнительную информацию или пришли в это учреждение, когда оно, к сожалению, закрыто, и не знают, кому позвонить, куда стучаться, могут просканирвоать QR-код и получить дополнительную информацию об этом помещении. Человеку плохо видящему голосовой помощник расскажет всю информацию, которая заключена в QR-коде» – рассказывает руководитель общественной организации «Новая Дружковка» Сергей Пронкин.

Местные чиновники поддерживают начинания активистов. Говорят, эти идеи полностью совпадают с их коммунальной программой создания «умного города». Совместными усилиями сделать это будет нетрудно.

«Когда есть желание, взаимопонимание с громадой, когда есть сотрудничество с общественными организациями локомотив изменений не остановить. У нас нет трудностей в совместной работе с активистами. Идем друг другу навстречу и мыслим в одном направлении», – говорит управляющая делами городского совета Инна Курило.

Вскоре в Дружковке запустят систему оповещения о плановых ремонтах и аварийных ситуациях в городе. В перспективе активисты хотят создать систему получения различных документов или услуг в коммунальных службах через мобильные приложения. Одновременно с этим в горсовете декларируют отказ от бумажных справок и переход к электронному документообороту. Реализовать все задумки планируют за 5 лет.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)