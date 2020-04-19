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19 квітня 2020, Київ 18:54
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Україна захопила сучасну російську техніку на Донбасі

Україна захопила сучасну російську техніку на Донбасі
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Україна захопила сучасну російську техніку на Донбасі

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Новий доказ участі російської армії у війні на Донбасі. Як Україна відбила у Росії сучасну зброю? Чи зміниться протистояння на Донбасі та якою буде війна України та Росії після епідемії COVID-19? Що змусить Путіна кинути Донбас? Як США вдарили по російським бойовикам? Полювання за терористами. Життя в Донецьку сьогодні. Що в «ЛНР» и «ДНР»? Скільки коштують продукти під час карантину через коронавірус?

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